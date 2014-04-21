  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 апреля 2014

    Mail.Ru Агент для Mac сменил имидж: Пользователям компьютеров и ноутбуков Apple стала доступна новая версия Агента Mail.Ru

    22:504

    Китайские производители планшетов делают выбор в пользу платформ Intel и MediaTek: Китайские white-box производители планшетов смещают акценты

    19:0521

    Бюджетные планшеты Asus MeMo Pad ME176 и ME181 основаны на платформе Atom Z3745 : Планшеты Asus MeMo Pad ME176 и ME181 оценены в $150 и $200

    18:292

    Джон Чен планирует вернуть BlackBerry к прибыли уже в следующем году: Джон Чен рассказал некоторые интересные факты в своём интервью

    17:2213

    Первый видеозвонок был совершён 50 лет назад: Вчера исполнилось 50 лет с момента совершения первого видеозконка

    16:367

    Одновременно с контроллером Intel Thunderbolt следующего поколения (Alpine Ridge) будет представлен новый разъем: Появилась информация о контроллере Intel Thunderbolt следующего поколения под кодовым названием Alpine Ridge

    16:1239

    Смартфон LG G3 mini получит дисплей разрешением 720p и камеру разрешением 8 Мп: Когда будет выпущен LG G3 mini — по-прежнему неизвестно

    16:04

    Intel выпустила процессоры Core i3-4110E, i3-4112E, i5-4410E и i5-4422E для встраиваемых систем : Новые процессоры Intel для встраиваемых систем увидили свет

    15:5610

    Следующий (и, возможно, последний) планшет Google Nexus будет делать HTC, а не Asus: Ранее компания Google уже обращалась к HTC, но получила отказ

    14:2012

    У смартфона Motorola Moto G появятся еще две модификации — Moto G LTE и Moto G Ferrari: Moto G LTE может появиться уже в июне текущего года

    14:175

    IsMyLcdOK v.2.51 - крошечная утилита для обнаружения битых пикселей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    13:15

    Nvidia GM204 и GM206 будут выпускаться по 28-нанометровой технологии, а 3D-карты на этих GPU появятся в декабре: Графические процессоры Nvidia GM204 и GM206 будут готовы к передаче в 28-нанометровое производство до конца месяца

    13:1413

    На системной плате Biostar "A68N-5000" нет процессорного гнезда: Гибридный процессор, установленный на плате Biostar "A68N-5000", имеет пассивное охлаждение

    12:418

    Yadis! v.1.10.12 - небольшое бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации: Простое в использование, небольшое и абсолютно бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации

    12:40

    Объем набора модулей памяти SO-DIMM G.Skill Ripjaws DDR3L-2133 увеличен до 32 ГБ: Данных о цене набора модулей памяти SO-DIMM G.Skill Ripjaws DDR3L-2133 объемом 32 ГБ пока нет

    12:18

    Avant Browser 2014 Build 3 - бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможностей: Бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможностей

    12:052

    Acer готовит к выпуску планшет Iconia B1-730 HD: Acer Iconia B1-730 HD будет построен на платформе Intel Atom Z2560

    12:023

    MP3tag v.2.59 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    11:30

    Фото дня: дисплей и передняя панель планшета Apple iPad Air 2: По предварительным данным, планшет iPad Air 2 будет построен на процессоре A8

    11:0011

    JavaRa v.2.6 - небольшая бесплатная утилита для установки, обновления и полного удаления Java Runtime Environment (JRE): Небольшая бесплатная утилита для установки, обновления и полного удаления Java Runtime Environment (JRE)

    10:55

    VMware Workstation v.10.0.2 - мощная система для работы с виртуальными машинами: Мощная система для работы с виртуальными машинами

    10:20

    VMware Player v.6.0.2 - программа для работы с виртуальными машинами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    09:45

    Встроенный в материнскую плату MSI J1900I процессор повернут на 45°: В MSI J1900I установлен CPU Intel Celeron J1900

    09:2016

    Минкомсвязь России защитит частную жизнь граждан от незаконного сбора информации: В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось третье заседание Межведомственного Экспертного совета по совершенствованию законодательства в области регулирования отношений, связанных с обработкой персональных данных

    09:102

    Samsung Galaxy Note 4 может получить трехсторонний экран YOUM: Обычно Samsung представляет новые модели Galaxy Note в сентябре на берлинской выставке IFA

    09:0036

    Смартфон Gionee Elife E7 Mini получил процессор MediaTek MT6588: Gionee Elife E7 Mini, похоже, стал первым смартфоном на базе SoC MediaTek MT6588

    08:484

    Eset представила хронологию Мас-угроз: ESET напоминает пользователям компьютеров Apple о «юбилее» – 10-летии вредоносного ПО для Mac OS X

    08:353

    Ведущие производители и сотовые операторы намерены наделить смартфоны функцией kill switch: Функция kill switch позволяет заблокировать украденный или потерянный смартфон

    08:0043

    Приложение «Штрафы ПДД» компании Reactive Phone расскажет водителям всю «историю» их автомобилей: Reactive Phone объявляет о выходе новой версии приложения «Штрафы ПДД»

    08:001

    Nokia Oyj скоро сменит название на Microsoft Mobile Oy: Nokia, расставшись с мобильным подразделением, планирует поддерживать связи с прежними поставщиками

    07:005

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018