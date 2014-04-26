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    26 апреля 2014

    Появились изображения готовящегося к выпуску планшета Acer B1-730 HD: Acer B1-730 HD в чем-то даже похож на Google Nexus 7 первого поколения

    21:206

    Смартфон Vivo Xshot, оснащенный камерой разрешением 24 Мп, будет представлен 7 мая: Vivo Xshot будет представлен в один день со смартфоном Huawei Ascend P7

    20:306

    Серверные процессоры AMD Opteron A1100 на архитектуре ARM появятся на рынке в конце года: Процессоры AMD Opteron A1100 будут работать на частотах более 2 ГГц

    20:3015

    Процессор Intel Core i3-4340TE работает на частоте 2,6 ГГц : CPU Core i3-4330TE характеризуется TDP 35 Вт

    18:526

    В смартфоне Pantech IM-A888S будет использована однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 805 : Pantech IM-A888S, скорее всего, придет на смену модели Vega LTE A (A880S)

    13:3016

    Inno3D готовит собственную СО для видеокарты GeForce GTX Titan Z: Inno3D оснастит карту GeForce GTX Titan Z охладителем HerculeZ

    11:391

    Главный дизайнер HTC Скотт Кройл покидает компанию: Скотт Кройл покидает HTC

    10:2014

    Чистый квартальный доход Broadcom за год сократился с 2,01 до 1,98 млрд долларов: Broadcom постепенно теряет позиции

    10:00

    По данным Nielsen в США Windows Phone и BlackBerry занимают лишь 5% рынка смартфонов: Nielsen поделилась статистикой касательно распределения сил в США

    09:4013

    EVGA просит 64 евро за набор кабелей в индивидуальной оплетке для блоков питания серий G2 и P2: Доступны наборы кабелей EVGA красного, черного, белого и синего цвета

    09:0016

    По некоторым данным, каждый второй покупатель HTC One (M8) раньше пользовался смартфоном Apple или Samsung: Доля владельцев предыдущего флагмана HTC среди покупателей HTC One (M8) равна 13,2%

    08:0064

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