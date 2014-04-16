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    16 апреля 2014

    Представлена камера среднего формата Pentax 645z: Продажи камеры среднего формата Pentax 645z должны начаться в июне по цене $8499

    22:2524

    Специалисты iFixit добрались до смартфона Google Project Tango: Специалисты iFixit поставили смартфону Google Project Tango девять баллов

    22:096

    Lenovo представила обновлённые ноутбуки линейки Flex 2: Ноутбуки Lenovo Flex 2 получат новые процессоры и графические адаптеры

    20:475

    Продажи ноутбуков Toshiba Satellite P55t с дисплеями 4K Ultra HD начнутся в день рождения вождя мирового пролетариата : Ноутбук Toshiba Satellite P55t оснащен дисплеем размером 15,6 дюйма по диагонали

    19:5322

    Samsung намерена продать 35 млн смартфонов Galaxy S5 за первый квартал: Смартфон Samsung Galaxy S5 продаётся очень хорошо

    19:4819

    Quantenna объявила о разработке первого в мире чипсета 10G Wi-Fi с поддержкой MIMO 8x8 и MU-MIMO: Поставки чипсетов 10G Wi-Fi компания Quantenna планирует начать в 2015 году

    19:365

    Планшетный компьютер Gigabyte GSmart GX2 оснащен экраном диагональю 13,7 дюйма: Gigabyte GSmart GX2 — большой планшет на платформе Qualcomm Snapdragon 400

    18:4110

    Scythe Tatsumi 1000B — охладитель, совместимый с CPU Intel и AMD: Максимальная производительность Scythe Tatsumi 1000B — 55,55 CFM

    18:021

    Стали известны «кодовые» наименования нескольких новых устройств компании Nokia: Известны восемь «кодовых» имён будущих устройств Nokia: Ara, Leo, Moonraker, Onyx, Peridot, Superman, Tesla и Vantage

    16:457

    В Европе начались продажи твердотельных накопителей Plextor M6S: Версия Plextor M6S объемом 512 ГБ оценена в 306 евро

    15:45

    В сети появились изображения компонентов и макетов смартфона Apple iPhone 6: Выход смартфона Apple iPhone 6 ожидается в сентябре

    15:4027

    Oppo готовит к выпуску смартфон R1S на платформе Qualcomm: В основе Oppo R1S, судя по всему, использована SoC Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928

    15:13

    Смартфон Vivo Xshot получит камеру разрешением 24 Мп: Базисом для Vivo Xshot выступит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 801

    13:522

    Мобильное зарядное устройство PNY PowerPack CL51 с батареей емкостью 5100 мА∙ч оснащено индикатором уровня заряда : Продажи PNY PowerPack CL51 в России уже начались по рекомендованной розничной цене 2 399 рублей

    13:412

    За три месяца доход Intel сократился на 1 млрд. долларов или на 8%, а чистая прибыль — на 26%: Доход Intel в первом квартале 2014 года составил 12,8 млрд. долларов

    12:4538

    Wireshark v.1.11.3 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    11:301

    USB Drive Letter Manager (USBDLM) v.4.8.5.0 - бесплатная программа управления назначением адресов для USB-устройств в Windows: Бесплатная утилита управления назначением адресов для USB-устройств

    10:55

    Xvid Codec v.1.3.3 - MPEG-4 видео-кодек для ПК: MPEG-4 видео-кодек для ПК

    10:204

    ServiWin v.1.62 - утилита просмотра установленных в систему драйверов и сервисов: Утилита, отображающая список всех установленных в системе драйверов и сервисов

    09:45

    Surf Anonymous Free v.2.3.7.8 - бесплатная программа для анонимного путешествия по Сети: Бесплатная программа для анонимного путешествия по Сети

    09:10

    Micron Technology лицензирует у Avago Technologies высокоскоростные преобразователи SerDes для «кубов памяти» HMC: Преобразователи, разработанные специалистами Avago, очень широко используются в современной электронике

    09:002

    WSCC - Windows System Control Center v.2.2.1.6 - программа управления системными утилитам из других сборников: Программа управления системными утилитам из других сборников

    08:35

    HeavyLoad v.3.3.1 - утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях: Утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях

    08:00

    Специалисты Toshiba разработали технологию, позволяющую существенно уменьшить энергопотребление SoC: Уменьшение энергопотребления достигается постоянным переводом SoC в режим глубокого сна

    08:009

    Ученический гибридный компьютер Intel Education 2 в 1 на SoC Intel Atom Z3740D работает под управлением Windows 8.1: Intel Education 2 в 1 объединяет в себе преимущества планшета и ноутбука

    07:0059

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