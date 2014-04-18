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    18 апреля 2014

    Опубликован отчет TSMC за первый квартал 2014 года: Доход TSMC за год вырос на 11,6%, прибыль — на 21%

    21:491

    HTC наняла маркетолога, который создал для Samsung бренд Galaxy : HTC наняла Пола Голдена

    20:5866

    Zalman Reserator 3 Max Dual — первая СВО с наножидкостью : В комплект поставки Zalman Reserator 3 Max Dual входит 1 г термопасты ZM-STG2M

    20:2420

    HTC обещает оптический зум в смартфонах в ближайшие полтора года: HTC считает необходимым наличие оптического зума в смартфонах

    19:3820

    Motorola готовит смартфон с заводским номером XT102x толщиной всего 6,2 мм: Смартфон Motorola XT1021 получит двухъядерную платформу

    17:5613

    Dell перечислила новые гибридные процессоры AMD семейства Beema в характеристиках ноутбука Inspiron 15: Первые модели новой линейки APU AMD — E1-6010, E2-6110, A4-6210 и A6-6310

    17:263

    Устройство FingerReader может помочь слабовидящим людям читать обычные книги: Устройство FingerReader читает вслух обычные книги, следуя за пальцем человека

    17:155

    В сети оператора Verizon стал доступен к продаже смартфон LG Lucid 3: Стоимость версии LG Lucid 3 без контракта составляет 300 долларов

    16:414

    Samsung и GlobalFoundries предложили заказчикам единую 14-нанометровую технологию FinFET на фабриках в США и Корее: Samsung и GlobalFoundries рассчитывают начать серийный выпуск продукции по 14-нанометровой технологии FinFET в конце 2014 года

    16:3033

    Google может представить смартфон Nexus стоимостью порядка $100, основанный на платформе MediaTek: Летом может появиться сверхбюджетный смартфон Google Nexus

    15:5228

    Планшетный компьютер Xiaomi вновь запечатлен на фото: Аппаратным базисом Xiaomi Mipad, возможно, выступила однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 400

    15:39

    За первый квартал 2014 года было поставлено 266,9 млн смартфонов: Продажи смартфонов продолжают расти

    15:1810

    Nokia обнаружила дефект в зарядках планшета Lumia 2520: Дефективными признано около 30 000 зарядок планшета Lumia 2520

    14:405

    AMD отчиталась за первый квартал 2014 года: AMD в первом квартале 2014 года получила доход 1,4 млрд долларов

    14:0910

    SRI International продемонстрировала технологию управления микророботами: Микророботы SRI International представляют собой кусочки магнита

    13:2112

    ScreenSnag v.1.3.0.5 - бесплатная программа для захвата изображений с экрана ПК: Бесплатная программа для захвата изображений с экрана ПК

    12:40

    Freemake Video Downloader v.3.6.4 - бесплатная программа для скачивания видео из Сети: Бесплатная программа для скачивания видео из Сети

    12:054

    MediaPortal v.1.7.0 - многофункциональный бесплатный медиа-центр: Многофункциональный бесплатный медиа-центр

    11:302

    NUC DE3815TYKHE — первый мини-ПК Intel с пассивной системой охлаждения: Мини-ПК NUC DE3815TYKHE основан на процессоре Atom E3815

    11:0021

    MediaCoder v.0.8.29 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    10:55

    Asus пополнила ассортимент планшетов FonePad самой бюджетной моделью стоимостью 85 евро: Новый планшет Asus FonePad получил дисплей разрешением 1024 х 600 точек

    10:207

    Notepad2-mod v.4.2.25.906 - расширенная модификация текстового редактора Notepad2: Расширенная модификация текстового редактора Notepad2

    10:20

    Первый хакатон под эгидой мэрии Москвы стартует 26 апреля : 26 апреля в Москве стартует двухдневный марафон среди разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов

    09:45

    Доступна финальная версия CUDA 6: Выпущен официальный релиз CUDA 6

    09:10

    Продажи смартфона Oppo R1S с поддержкой сетей LTE намечены на 25 апреля: В комплект с устройством Oppo R1S войдет бесплатный беспроводной динамик (Bluetooth) и внешний аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч

    08:454

    Algorius Net Viewer v.6.3 — пульт управления компьютерной сетью: Компания Algorius Software объявила о выпуске Algorius Net Viewer 6.3

    08:351

    Технология формирования физических клавиш на сенсорных дисплеях, разработанная Tactus, появится на рынке уже в этом году: Технология Tactus изначально будет реализована в чехле для iPad mini

    08:2024

    Графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X7 открывает новые горизонты творчества : Переработанный интерфейс, настраиваемые рабочие пространства и расширенные параметры настройки заливки помогут пользователям повысить эффективность рабочего процесса

    08:00

    В звуковой карте Aim SC808 используется процессор C-Media CMI8888, ЦАП Wolfson WM8741 и ОУ TI LM4562: Звуковая карта Aim SC808 комплектуется дочерней платой и занимает два слота расширения

    08:005

    Стала известна цена и дата старта продаж смартфона LG G2 mini D620: Цена устройства LG G2 mini D620 составляет 250 фунтов стерлингов

    07:408

    В Сети появилась информация о стоимости мобильных ПК Asus C200 Chromebook и Asus C300 Chromebook: Стоимость Asus C200 Chromebook составит 260 долларов, а цена Asus C300 Chromebook составит 330-360 долларов

    06:303

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