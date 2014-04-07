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    7 апреля 2014

    По предварительным сведениям, планшетофон Samsung Galaxy Note 4 может получить дисплей разрешением 3840 х 2160 пикселей: Выход Samsung Galaxy Note 4 ожидается в сентябре

    22:1122

    Представлена профессиональная графическая карта AMD FirePro W9100 с 16 ГБ памяти GDDR5: Производительность 3D-карты AMD FirePro W9100 для рабочих станций оценивается в 2,62 TFLOPS

    21:553

    В камере смартфона Xolo Q1010i используется датчик Sony Exmor R разрешением 8 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0: Смартфон Xolo Q1010i с пятидюймовым дисплеем IPS разрешением 1280 х 720 пикселей относится к среднему сегменту

    21:38

    iXBT.com определил победителя в розыгрыше среди подписчиков канала iXBT.com на Youtube: Победитель был отобран с помощью randstuff.ru

    20:153

    Мониторы HP DreamColor Z27x и HP DreamColor Z24x обеспечивают высококачественную цветопередачу : Представлены мониторы HP DreamColor Z27x и HP DreamColor Z24x

    20:0730

    Seagate начинает поставки самых быстрых в мире HDD объемом 6 ТБ: Жесткие диски Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 предложены в двух вариантах — с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с

    17:5022

    Внешний HDD Sony PSZ-HA2T объемом 2 ТБ предназначен для профессиональных применений: Цена Sony PSZ-HA2T — $269,49

    15:479

    Lenovo покупает у NEC более 3800 семейств патентов, включая ключевые патенты технологий 3G и LTE: Сумма сделки между Lenovo и NEC не называется

    14:4410

    На сайте AnTuTu был замечен возможный преемник смартфона HTC Butterfly S под обозначением HTC 0PAJ3: Сердцем устройства HTC 0PAJ3 служит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 801

    14:233

    Сегодня, 7 апреля национальный домен .RU празднует свое 20-летие!: За 20 лет Рунет добился лидирующих позиций в международных рейтингах по всем измеримым критериям и показателям

    14:205

    Perfect Keyboard v.7.6.5 - утилита, повышающая удобство работы с клавиатурой: Утилита, повышающая удобство работы с клавиатурой

    13:15

    MP3DirectCut v.2.20 - крошечная утилита для редактирования аудио-файлов: Крошечная утилита для редактирования музыкальных файлов

    12:401

    Полнокадровая беззеркальная камера Sony α7S поддерживает съемку видео 4К: В беззеркальной камере Sony α7S используется полнокадровый датчик Exmor CMOS разрешением 12,2 Мп

    12:2052

    Sandboxie v.4.08 - специальное дополнение для повышения безопасности работы других программ: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    12:05

    WSUS Offline Update v.9.1 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    11:302

    Опытное производство компонентов для планшетов Microsoft Surface следующего поколения начнется в сентябре: Анонс планшетов Microsoft Surface следующего поколения намечен на июнь 2015 года

    11:1413

    Waterfox v.28.0 - 64-битный вариант Firefox: Бесплатный 64-битный вариант Firefox

    10:552

    Ashampoo Burning Studio v.14.0.5 - комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD: Мощный комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD

    10:20

    Miranda IM v.0.10.22 — новая версия известного интернет-пейджера: Обновленный интернет-пейджер

    09:45

    RollBack Rx 10.2 Build 2699300877 - программа для быстрого восстановления сохраненного состояния ОС: Программа для быстрого восстановления сохраненного состояния ОС

    09:10

    Наручный коммуникатор Rufus Cuff — больше, чем умные часы: На выпуск Rufus Cuff требуется $200000

    09:0032

    CrystalDiskInfo v.6.1.10 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    08:35

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC R9-290X Lightning предназначен для 3D-карт MSI R9 290X Lightning: В одну СВО можно включить до четырех водоблоков EK-FC R9-290X Lightning

    08:00

    Подробности об обновлении Internet Explorer 11 для Windows: Обновления Internet Explorer 11 для Windows и анонс IE11 для Windows Phone 8.1

    08:001

    Появились новые изображения смартфона Blackberry Z3, продажи которого стартуют в этом месяце: BlackBerry Z3 — первый смартфон BlackBerry, выпускаемый на предприятиях Foxconn

    07:009

    Презентация смартфона Huawei Ascend P7 пройдёт 7 мая в Париже: В Сети появились новые фотографии смартфона Huawei Ascend P7

    06:403

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