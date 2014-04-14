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    14 апреля 2014

    До выхода смартфона Apple iPhone в Android не было поддержки сенсорного ввода: В документации, датированной 2006 годом, были упомянуты многие ключевые компоненты платформы Android

    21:1991

    Эргономичная мышь Spire Archer II стоит 30 евро: Эргономичная мышь Spire Archer II имеет проводное подключение

    20:306

    Apple ведёт переговоры с партнёрами касательно возможности увеличения стоимости своих новых смартфонов: Смартфон iPhone 6 может стоить на $100 дороже привычной цены аппаратов Apple

    20:0260

    Игровая платформа для виртуальных игр Virtuix Omni стала доступна для предзаказа: Стоимость предварительного заказа на платформу Virtuix Omni составляет 500 долларов

    20:0215

    Micromax рассматривает возможность покупки части компании Pantech: Pantech не отрицает возможности слияния или поглощения

    19:092

    ZTE готовит новый смартфон под названием Star 1: Смартфон ZTE Star 1 получит дисплей Full HD

    18:2520

    APU AMD A8-7600 (Kaveri) появится на прилавках несколько позже, нежели ожидалось: Процессор AMD A8-7600 появится в рознице только во втором квартале

    18:048

    Платформа AllWinner UltraOcta A80 получит GPU PowerVR G6230 и способна набрать в пакете AnTuTu более 40 000 баллов: Платформа AllWinner UltraOcta A80 будет способна задействовать все восемь ядер одновременно

    17:3210

    VueScan v.9.4.28 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    12:404

    ChrisTV v.6.00 - программа для просмотра TV-передач на компьютере: Программа для просмотра TV-передач на компьютере

    12:05

    Более дешевый вариант смартфона HTC One M8 с пластиковым корпусом выйдет в мае: По техническим характеристикам новый вариант HTC One M8 не будет отличаться от базового

    12:0027

    Kaspersky RakhniDecryptor v.1.5.2.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rakhni: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rakhni

    11:30

    Однокристальные системы Intel Quark X1001, X1011 и X1021D работают при температурах от -40°C до +85°C: В состав SoS Intel Quark X1001, X1011 и X1021D входит 32-разрядное процессорное ядро

    11:002

    BWMeter v.6.6.3 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    10:55

    SmoothVideo Project (SVP) v.3.1.6 - программный пакет повышения плавности видео: Программный пакет повышения плавности видео

    10:20

    System Explorer v.5.0 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    09:45

    AkelPad v.4.8.8 - бесплатный текстовый редактор: Небольшой бесплатный текстовый редактор

    09:10

    Game Downloader v.3.9.3 - бесплатная утилита для быстрого поиска и скачивания игр: Бесплатная утилита для быстрого поиска и скачивания игр

    08:35

    Компактная камера Nikon Coolpix S810c работает под управлением ОС Android 4.2.2 Jelly Bean, поддерживает Wi-Fi и GPS: Продажи Nikon Coolpix S810c стартуют в начале мая по цене $350

    08:3031

    Скоро на рынке baseband-процессоров может остаться всего два участника: Окончательная консолидация на рынке baseband-процессоров займет не больше одного-двух лет

    08:0018

    Microsoft выпускает Enterprise Mobility Suite: Enterprise Mobility Suite представляет собой решение корпоративного уровня для работы с мобильными и облачными технологиями, которое поможет компаниям расширить возможности мобильных устройств и задействовать облачные сервисы с применением средств MDM, MA

    08:00

    Высота модулей памяти Virtium DDR4 VLP RDIMM не превышает 18 мм: Virtium выпускает первые низкопрофильные модули DDR4

    07:309

    Названа цена и дата начала продаж объектива Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro (Model B016): Первыми в продаже появятся варианты объектива Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro (Model B016) для камер Canon и Nikon

    07:0013

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