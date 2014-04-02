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    2 апреля 2014

    Представлены смартфоны Nokia Lumia 630 и Lumia 635: Смартфоны Nokia Lumia 630 и Lumia 635 получили дисплеи диагональю 4,5 дюйма и платформы Snapdragon 400

    23:4425

    Брандмауэр – новый компонент Dr.Web 9.0 для Android : «Доктор Веб» сообщает о выпуске Dr.Web версии 9.01.0 для Android

    23:302

    Док для накопителей Thermaltake BlacX Urban Wi-Fi Docking Station поддерживает беспроводное подключение: Для подключения к ПК док Thermaltake BlacX Urban Wi-Fi Docking Station оснащен интерфейсом USB 3.0

    18:432

    Внешние HDD Buffalo HD-LLU3 могут автоматически блокировать доступ к данным при отключении кабеля USB 3.0: В зависимости от объема цена накопителя Buffalo HD-LLU3 составляет от $130 до $280

    17:476

    Компактная камера Olympus Stylus SH-1 первой получила 5-осевую систему оптической стабилизации изображения: При габаритах 109 x 63 x 42 камера Olympus Stylus SH-1 с батареей весит 271 г

    17:247

    BlackBerry не будет продлевать контракт с оператором T-Mobile: BlackBerry отказывается от сотрудничества с T-Mobile

    17:232

    В прошлом году было продано 2,1 млн хромбуков: Почти 90% хромбуков были проданы в США

    16:3522

    Компактная камера в усиленном исполнении Olympus Stylus Tough TG-3 выдерживает погружения на глубину до 15 метров : Продажи Olympus Stylus Tough TG-3 должны стартовать в июне по цене $350

    15:5712

    Renesas собирается продать Apple свою часть бизнеса по выпуску контроллеров дисплеев для мобильных устройств: Renesas проводит реструктуризацию, планируя сосредоточиться на автомобильной электронике

    14:296

    Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab4: Планшеты линейки Galaxy Tab4 очень похожи друг на друга

    14:0987

    Micron Technology начинает выпуск модулей памяти DDR4 для будущих систем на процессорах Intel Xeon E5-2600 v3: Модули Micron DDR4-2133 объемом 4 ГБ уже доступны

    13:527

    В твердотельных накопителях Adata Premier Pro SP920 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с используются контроллеры Marvell : Представлен SSD Adata Premier Pro SP920

    13:423

    Тесты подтвердили, что специалистами SureCore создана самая энергетически эффективная в мире память SRAM: Разработка SureCore является независимой от технологии

    13:255

    Объем внешнего HDD Toshiba Canvio Desk достигает 5 ТБ, внутреннего гибридного накопителя Solid State Hybrid Drive — 1 ТБ: Накопитель Toshiba Canvio Desk Desktop External Hard Drive объемом 4 ТБ стоит $250, объемом 5 ТБ — $300

    12:201

    Kingsoft Office Suite Free 9.1.0.4550 - сборник бесплатных офисных приложений: Сборник бесплатных офисных приложений

    11:302

    Classic Shell v.4.0.5 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    10:55

    Sylpheed v.3.4 - бесплатный почтовый клиент с открытыми исходными кодами: Бесплатный почтовый клиент

    10:205

    Dexpot v.1.6.12 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    09:451

    Приложения Office стали доступны для iPad: Компания Microsoft объявила о своих приоритетах в области мобильности и облачных сервисов

    09:104

    AMD и GlobalFoundries изменили договор о поставках пластин: В поправке AMD и GlobalFoundries согласовали обязательства по закупкам на 2014 год

    09:00

    Система управления делами «ЛидерТаск» обновилась до версии 8.2: ООО «Органайзер ЛидерТаск» выпускает «ЛидерТаск» v.8.2

    08:35

    Toshiba начала выпуск белых осветительных светодиодов серий TL1L2 и TL3GB мощностью 1 и 0,6 Вт соответственно: Светодиоды позволяют снизить энергопотребление и затраты на общее освещение

    08:3033

    Вышло "Генеалогическое древо семьи" для Windows 8: Familytree выпустила приложение для составления семейной родословной под названием "Генеалогическое древо семьи" для Windows 8

    08:001

    Системная плата Axiomtek IMB211 типоразмера ATX с процессорным гнездом LGA 1150 предназначена для промышленных ПК: Основой платы Axiomtek IMB211 служит набор системной логики Intel Q87 Express

    08:003

    Выпуск 20-нанометровых GPU Nvidia Maxwell откладывается до конца 2014 года, а то и до начала 2015 года: Если информация о задержке соответствует действительности, AMD тоже получает передышку

    00:0520

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