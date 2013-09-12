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    12 сентября 2013

    Доклады второго дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть седьмая, заключительная: Следующим выступал вице-президент компании Gameloft

    23:3810

    Представлена флагманская беззеркальная камера Olympus OM-D E-M1: В продаже камера Olympus OM-D E-M1 появится в октябре 2013 года по цене $1400

    22:3037

    Доклады второго дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть шестая: Затем на сцену вышел Марио Мюллер (Mario Muller) из BMW

    20:35

    Гироскопы STMicroelectronics L2G3IS и L3G3IS предназначены для оптических стабилизаторов в смартфонах и компактных камерах: Гироскоп L2G3IS — двухосевой, L3G3IS — трехосевой

    19:497

    Доклады второго дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть пятая: Следующим на сцену вышел Нил Хэнд (Neil Hand) из компании Dell

    19:174

    Quantenna оснащает абонентскую приставку на платформе STMicroelectronics Liege STiH206 интерфейсом Wi-Fi 802.11ac: Чипсет Quantenna QSR1000 поддерживает Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO 4x4

    18:45

    Zeepro Zim — первый персональный 3D-принтер с двойной печатающей головкой: Завтра проект Zim начнет сбор средств на Kickstarter

    18:124

    Планшетный компьютер Asus Transformer Book T100 оснащён четырёхъядерным процессором Intel Atom Z3740 (Bay Trail): Планшет Asus Transformer Book T100 с 32 ГБ встроенной флеш-памяти оценен в 350 долларов

    17:5241

    Доклады второго дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть четвертая: На сцену вышла Виктория Молина

    16:502

    IP-ядро PLDA XpressRICH3 PCI Express 3.0 сертифицировано PCI-SIG: К достоинствам XpressRICH3 PCI Express 3.0 разработчик относит гибкость

    16:35

    Доклады второго дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть третья: На сцену вышел Джерри Шин из Asus

    16:175

    Доклады второго дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть вторая: И мы представляем Bay Trail

    15:324

    Доклады второго дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть первая: Программу второго дня IDF 2013 открыл Даг Фишер

    15:203

    Объем NAS Buffalo TeraStation 3000 достигает 16 ТБ: Сетевые хранилища Buffalo TeraStation 3000 относятся к корпоративному сегменту

    14:43

    Oracle StorageTek T10000D — ленточный накопитель рекордной емкости: 8,5 ТБ без сжатия на одном картридже : Накопитель Oracle StorageTek T10000D оснащен портами Fibre Channel 16 Гбит/с и Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 10 Гбит/с

    14:1516

    Technicolor и Qualcomm хотят добавить LTE в абонентские телеприставки: Абонентская приставка SVELTE (Stimulating Video Experience over LTE) работает под управлением Android

    14:003

    Sharp планирует собрать 1,7 млрд. долларов для выплаты долга: По состоянию на конец финансового года, завершившегося в Японии в марте, долг Sharp составлял примерно 1,2 млрд. долларов

    13:375

    Браузер Coast от Opera за два дня вошел в TOP-10 приложений российского App Store: И возглавил топ-чарт приложений в категории «Образ жизни».

    13:204

    WordPress v.3.6.1 - бесплатная платформа для публикаций: Бесплатная платформа для публикаций

    13:153

    Active File Recovery for Windows v.11.0.5 - программа восстановления удаленных или поврежденных данных: Программа для восстановления удаленных или поврежденных данных

    12:40

    По прогнозу IDC, планшеты обойдут ПК по объему продаж уже в следующем квартале : Рынок ПК, планшетов и смартфонов за 2013 год вырастет на 27,8%

    12:3628

    IBM планирует потратить миллиард долларов на разработку x86-совместимых серверов в ближайшие три года: В IBM хотят укрепить позиции System x на рынке серверов с высокой плотностью компоновки

    12:14

    300-миллиметровые фабрики TSMC загружены работой лишь на 75-80%: Недостаточный спрос на смартфоны верхнего сегмента отразился на TSMC

    12:059

    FBackup v.5.0.192 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    12:05

    Partition Logic v.0.72 - бесплатная утилита для управления разделами жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для управления разделами жестких дисков ПК

    11:30

    Miranda IM v.0.10.17 — новая версия известного интернет-пейджера: Обновленный интернет-пейджер

    10:55

    Spytech SpyAgent v.8.0 - утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и другую информацию: Утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации

    10:201

    Windows 8.1 RTM, Visual Studio 2013 RC и Windows Server 2012 R2 RTM доступны для разработчиков: Microsoft открывает доступ к Windows 8.1 Pro и Visual Studio 2013 RC для подписчиков MSDN и TechNet

    09:453

    «Лаборатория Касперского» о тенденциях развития DDoS-атак: Куда идет DDoS: эксперты «Лаборатории Касперского» о тенденциях развития этого вида киберугроз

    09:10

    Появились спецификации шести однокристальных систем серии Intel Atom Z3000: Однокристальные системы серии Intel Atom Z3000 рассчитаны на выпуск по 22-нанометровой технологии

    09:0012

    ГК «КОРУС Консалтинг» представляет «ELLF»: «облачная» СЭД на базе платформы Alfresco: ГК «КОРУС Консалтинг» объявила о выводе на рынок нового решения для автоматизации организационно-распорядительного и договорного документооборота

    08:35

    Ключевые выступления второго дня IDF 2013 — Кирк Скауген : Руководство Intel представило планы корпорации по разработке новых аппаратных и программных технологий для мобильных устройств

    08:302

    Ключевые выступления второго дня IDF 2013 — Герман Эул : Руководство Intel представило планы корпорации по разработке новых аппаратных и программных технологий для мобильных устройств

    08:004

    iHolder заменит бумажные визитки на цифровые: iHolder LLC выпустила мобильное приложение для обмена цифровыми визитками и поддержания деловых связей

    08:00

    Ключевые выступления второго дня IDF 2013 — Дуг Фишер: Руководство Intel представило планы корпорации по разработке новых аппаратных и программных технологий для мобильных устройств

    07:303

    Витрина IDF 2013 — часть вторая, Thunderbolt 2: Порты Thunderbolt 2 уже можно встретить на системных платах

    07:0015

    В высокопроизводительном игровом компьютере Alienware Aurora используются разогнанные процессоры Intel Ivy Bridge-E : Стандартная комплектация игрового компьютера Alienware Aurora оценена в 1400 долларов

    05:2510

    Компания Dell возродит бренд Venue, под которым будут выпускаться планшетные ПК с операционной системой Windows 8: Презентация плашнета Dell Venue намечена на 2 октября в Нью-Йорке

    05:1017

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