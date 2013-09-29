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    29 сентября 2013

    EPLED — гибкий и эластичный OLED на полимерной основе с прозрачными электродами из серебряных нанопроводников : EPLED — elastomeric polymer light-emitting device

    23:2720

    Новая технология OLED, разработанная Fujifilm и imec, позволит выпускать дисплеи высокой плотности и больших размеров: Fujifilm и imec разработали технологию формирования структур OLED с использованием фоторезиста

    17:0713

    Планшет Acer Iconia W4 на платформе Intel Bay Trail попал в объектив видеокамеры: Планшет Acer Iconia W4 оснащен дисплеем IPS

    16:1032

    Intel инвестирует в разработчика носимых дисплеев Recon Instruments: Компания Recon Instruments называет себя создателем первых в мире потребительских носимых дисплеев для спорта

    09:0019

    Планшеты с ОС Android перехватили рынок у Apple iPad: В денежном выражении рынок планшетов достиг отметки 12,7 млрд. долларов

    08:30160

    Intel и Corning показали передачу со скоростью 25 Гбит/с по кабелю Corning ClearCurve LX длиной 820 м: Теоретическую дальность, обеспечиваемую технологией Intel Silicon Photonics, на практике удалось превзойти почти втрое

    08:0026

    Планшетофон HTC One Max будет анонсирован 17 октября: Цена устройства HTC One Max составит 810 долларов

    07:40

    Новый смартфон компании Vivo получит вращающуюся камеру разрешением 20,2 Мп: Новый смартфон Vivo получит камеру, в которой используется датчик изображения CMOS формата 1/1,7 дюйма разрешением 20,2 Мп и процессор Nikon EXPEED

    07:1017

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