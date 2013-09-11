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    11 сентября 2013

    Витрина IDF 2013 — часть первая, Broadwell и DDR4: На IDF 2013 широко представлена память типа DDR4, поддерживаемая платформой Broadwell

    22:0525

    Мобильная рабочая станция Lenovo ThinkPad W540 может похвастаться разъёмом Thunderbolt и адаптером WWAN 4G: Lenovo привезла на IDF 2013 множество ноутбуков с процессорами Intel Haswell

    21:326

    «КАМАЗ» и Intel представили прототип бортовой информационно-развлекательной системы для магистральных автомобилей KAMAZ-5490: Прототип бортовой информационно-развлекательной системы для магистральных автомобилей KAMAZ-5490 построен на процессоре Intel Atom

    20:3541

    Результаты тестов планшета на платформе Bay Trail под управлением Android — часть пятая, заключительная: Однокристальная система Intel Atom Z3770 имеет четыре вычислительных ядра, работающих на частоте до 2,39 ГГц

    20:253

    Результаты тестов планшета на платформе Bay Trail под управлением Android — часть четвертая: Однокристальная система Intel Atom Z3770 имеет четыре вычислительных ядра, работающих на частоте до 2,39 ГГц

    19:324

    Мини-ПК Gigabyte Brix выросли в размерах и получили процессоры Intel Haswell с графикой Iris Pro: Мини-ПК Gigabyte Brix оснащаются процессорами Core i3-4010U, i7-4500U, Core i3-4100U и Core i5-4200U

    19:0719

    МФУ Samsung Xpress C460FW с поддержкой NFC завоевали награду BLI: Компания Samsung стремится постоянно находить новые решения для печати

    18:457

    Планшеты Microsoft Surface 2 будут представлены 23 сентября: Планшет Microsoft Surface 2 получит SoC Nvidia Tegra 4

    16:3046

    Результаты тестов планшета на платформе Bay Trail под управлением Android — часть третья, Geekbench 3: Однокристальная система Intel Atom Z3770 имеет четыре вычислительных ядра, работающих на частоте до 2,39 ГГц

    12:1520

    Результаты тестов планшета на платформе Bay Trail под управлением Android — часть вторая: Однокристальная система Intel Atom Z3770 имеет четыре вычислительных ядра, работающих на частоте до 2,39 ГГц

    12:0015

    Corning продемонстрировала оптический кабель Thunderbolt : Оптический кабель Thunderbolt может иметь длину до 100 м

    11:5712

    Результаты тестов планшета на платформе Bay Trail под управлением Android — часть первая : Однокристальная система Intel Atom Z3770 имеет четыре вычислительных ядра, работающих на частоте до 2,39 ГГц

    11:304

    Фотоотчет о ключевых докладах первого дня IDF 2013 – часть четвертая: Вчера в Сан-Франциско открылось мероприятие IDF 2013

    11:056

    EssentialPIM v.5.57 - бесплатный менеджер персональных данных: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    10:55

    Фотоотчет о ключевых докладах первого дня IDF 2013 – часть третья: Вчера в Сан-Франциско открылось мероприятие IDF 2013

    10:351

    Фотоотчет о ключевых докладах первого дня IDF 2013 – часть вторая: Вчера в Сан-Франциско открылось мероприятие IDF 2013

    10:205

    FreeRIP v.4.41 - бесплатный риппер треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    10:201

    Фотоотчет о ключевых докладах первого дня IDF 2013 – часть первая: Вчера в Сан-Франциско открылось мероприятие IDF 2013

    10:105

    Wireshark v.1.10.2 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    09:451

    Смартфон Motorola Droid 5 получит экран диагональю 4,3 дюйма разрешением 1280 х 720 точек: Смартфон Motorola Droid 5 будет поддерживать беспроводную зарядку

    09:4515

    Intel представила новые однокристальные системы Quark с минимальным энергопотреблением: SoC Intel Quark ориентированы на Интернет вещей и носимую технику

    09:304

    KMPlayer v.3.7 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    09:102

    В Сети появились спецификации 3D-ускорителя GeForce GTX 750 Ti: Видеокарта GeForce GTX 750 Ti будет основана на чипе GK106

    09:003

    Speccy v.1.23 - утилита для сбора детальной информации об программно-аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    08:35

    Родительский контроль Mipko Time Sheriff стал бесплатным: «Мипко» объявила о том, что Mipko Time Sheriff, будет распространяться бесплатно

    08:001

    Высшее руководство Intel рассказало на IDF 2013 о планах компании: Брайан Кржанич объявил о новом семействе энергоэффективной продукции

    07:0016

    Компания Apacer представила две модели флеш-накопителей бизнес-класса — Apacer AH353 и Apacer AH330: Apacer AH353 и Apacer AH330 при массе 10 г имеют габариты 59 x 18,4 x 9,1 мм

    06:055

    На IDF 2013 представлены процессоры Intel Xeon E5-2600 v2 (Ivy Bridge-EP): В семейство Intel Xeon E5-2600 v2 войдет 18 моделей ценой от $202 до $2614 за штуку

    03:007

    Представлен смартфон Apple iPhone 5c: Смартфон Apple iPhone 5c построен на процессоре Apple A6

    02:3552

    Представлен смартфон Apple iPhone 5s: Продажи Apple iPhone 5s стартуют 20 сентября

    01:1551

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