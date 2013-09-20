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    20 сентября 2013

    Изображение сотового телефона Nokia Asha 500 показывает его сходство с моделью Nokia Asha 501: Сотовый телефон Nokia Asha 501 будет поддерживать две карточки SIM

    21:353

    Планшетофон Nokia Lumia 1520 снова позирует на «шпионском» фото: Новый снимок Nokia Lumia 1520 имеет более крупный масштаб по сравнению с опубликованным ранее

    21:207

    Valve обещает, что «вселенная Steam будет расширяться в 2014», а подробности об этом можно будет узнать уже на будущей неделе: На сайте Valve появилась страница с обратным отсчетом

    21:0713

    TTTech и NXP вместе разработают коммутаторы Ethernet для автомобилей: Бортовая электроника автомобилей становится все сложнее

    20:37

    Innodisk планирует повысить целостность данных в SSD с помощью технологии Power Secure: Технология Power Secure построена на объединении аппаратных и программных средств

    19:474

    Представлен универсальный охладитель X2 Eclipse IV для процессоров с TDP до 200 Вт: В конструкцию процессорного охладителя X2 Eclipse IV входит шесть тепловых трубок

    19:145

    Microsoft расширяет программу выкупа подержанных мобильных устройств: Microsoft предлагает за мобильные устройства с iOS или Android купоны на покупку в своих магазинах

    18:5216

    Microsoft верит в будущее планшетов на платформе ARM и намекает на возможный отказ от Windows RT в пользу Windows Phone: Большинство производителей к лету этого года отказалось от разработки планшетов с Windows RT

    18:0534

    Блоки питания серии VS пополнили каталог компании Cooler Master : В серию блоков питания Cooler Master VS вошли модели мощностью 450, 550, 650 и 700 Вт

    16:50

    Анонсирован корпус Corsair Obsidian 750D : Ожидаемая цена корпуса Corsair Obsidian 750D — $250

    15:572

    Монитор Dell P2214H относится к бюджетному сегменту, но в нем используется панель типа IPS: Монитор Dell P2214H оснащен входами DVI-D, VGA и DisplayPort

    15:158

    AMD называет цены на APU A8-6500T и A10-6700T (Richland): Основным достоинством APU A8-6500T и A10-6700T, на которое указывает символ T в обозначении, является пониженное энергопотребление

    14:526

    Анонсирован выпуск первого китайского датчика изображения для цифровых зеркальных камер формата APS-C: Компания Superpix анонсировала выпуск датчика изображения SP8AC08

    14:3126

    Охлаждающая подставка Cooler Master NotePal ErgoStand Easy позволяет придать ноутбуку более комфортное для пользователя положение: Подставка Cooler Master NotePal ErgoStand Easy рассчитана на ноутбуки с экраном размером до 15,6 дюйма по диагонали

    14:072

    Компания Truesense Imaging представила датчики изображения KAC-12040, KAI-02170 и KAI-04070: Датчики изображения KAC-12040, KAI-02170 и KAI-04070 могут похвастать динамическим диапазоном 70 дБ

    13:231

    Специалисты iFixit разобрали смартфон Apple iPhone 5s и оценили его ремонтопригодность: На основной печатной плате Apple iPhone 5s находится однокристальная система Apple A7 APL0698

    12:1526

    Первый в мире компьютер с технологией Leap Motion появится в продаже этой осенью: Новый миниатюрный датчик Leap Motion расширяет область применения технологии трехмерного ввода

    11:4226

    Монитор ViewSonic VP2772 имеет разрешение 2560 х 1440 пикселей и охватывает 99% цветового пространства Adobe RGB : Основой монитора ViewSonic VP2772 стала 27-дюймовая панель SuperClear IPS

    11:0015

    В мониторе iiyama ProLite XB2483HSU используется 24-дюймовая панель типа AMVA+ со светодиодной подсветкой: Разрешение iiyama ProLite XB2483HSU — 1920 х 1080 пикселей

    10:404

    Представлены процессоры Intel Ivy Bridge-EP для встраиваемых систем: Xeon E5-2618L v2, E5-2628L v2, E5-2648L v2 и E5-2658 v2: Процессоры Intel Xeon E5-2618L v2, E5-2628L v2, E5-2648L v2 и E5-2658 v2 рассчитаны на установку в процессорные гнезда LGA2011

    10:254

    Intel уведомила о прекращении выпуска процессоров Core i3-3210, i3-3225, Core i7-3720QM, i7-3820QM и i7-3920XM: Intel выводит из ассортимента процессоры на микроархитектуре Ivy Bridge

    08:3010

    В первой порции спецификаций камеры Nikon D610 нет отличий от D600: Возможно, основным отличием камеры Nikon D610 от D600 станет улучшенный механизм подъема зеркала

    08:0024

    Ноутбук Gigabyte P25W получил процессор Intel Core i7-4700MQ: В ноутбуке Gigabyte P25W за обработку графики отвечает Nvidia GeForce GTX 770M (GDDR5 3 ГБ) и Intel HD Graphics 4600

    07:404

    Начались поставки ознакомительных образцов встраиваемых SSD SanDisk iNAND Extreme для планшетов на базе Intel Bay Trail: Запланирован выпуск SSD iNAND Extreme объемом до 128 ГБ

    07:301

    По данным WSJ, до конца года BlackBerry сократит до 40% персонала: Сокращения и закрытие производств — части плана сокращения BlackBerry по выходу из кризиса

    07:005

    Компания Jolla Ltd. озвучила официальные технические характеристики смартфона Jolla: Jolla планирует приступить к поставкам одноименного смартфона к концу текущего года по цене 399 евро

    05:4512

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