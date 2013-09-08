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    8 сентября 2013

    Представлен беспроводной адаптер-USB Arctic Wi-Fi N150 Mini Wireless: Приобрести адаптер Arctic Wi-Fi N150 Mini Wireless можно по цене 10 долл.

    19:137

    LD-1000 — светодиодная подсветка для камер Nikon 1 и Coolpix: Компания Nikon оценила светодиодный фонарик LD-1000 в $97

    15:0216

    Creative начинает продажи камер Senz3D, распознающих речь и жесты: Камера Creative Senz3D стоит $200

    14:3210

    Смартфон Nokia Lumia 1020 в США подешевел до $199: Microsoft Store дарит покупателям Nokia Lumia 1020 рукоятки, делающие использование смартфона в качестве камеры более удобным

    14:0823

    Камера Nikon Coolpix P7800 оснащена электронным видоискателем и поворотным дисплеем: Цена Nikon Coolpix P7800 — $547

    08:3027

    Asus Transformer Book Trio — мобильный компьютер «три в одном», объединяющий Android и Windows 8: Мобильный компьютер Asus Transformer Book Trio оснащен экраном размером 11,6 дюйма

    08:0019

    Belkin WeMo Insight Switch — розетка с беспроводным управлением: Цена WeMo Insight Switch (F7C029) — $60

    07:3015

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