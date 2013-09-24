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    24 сентября 2013

    Samsung готовит к выпуску камеру NX300m: Руководство пользователя камеры Samsung NX300m доступно для загрузки

    23:555

    Сканер формата A3 Plustek SmartOffice SC8016U способен сканировать 80 страниц в минуту и пятиметровые оригиналы: Цена Plustek SmartOffice SC8016U — $1899

    23:20

    Winchester Systems удваивает объем защищенного массива накопителей RR2P, доводя его до 40 ТБ: Цены на массивы Winchester Systems RR2P начинаются с $40000

    23:0415

    По подсчетам Research and Markets, поставки системных плат за квартал сократились на 3,5%: В денежном выражении рынок системных плат во втором квартале 2013 года составил 1,47 млрд. долларов

    22:484

    DVDO Air3 — первый адаптер WirelessHD (60 ГГц), поддерживающий MHL и HDMI: DVDO Air3 заменяет кабель подключении монитора

    22:204

    Virident увеличивает объем SSD FlashMAX II в виде низкопрофильной карты расширения до рекордного значения 4,8 ТБ: Производитель рассчитывает начать поставки накопителей FlashMAX II объемом 4,8 ТБ в четвертом квартале 2013 года

    22:049

    Murata выпускает самый маленький в мире ферритовый дроссель размерами 0,25 x 0,125 мм: Первыми увидеть малютку смогут посетители павильона Murata на выставке CEATEC JAPAN 2013

    21:5120

    D-Link выпускает первую в мире IP-камеру с поддержкой Wi-Fi 802.11ac: Представлена IP-камера D-Link DCS-2136L

    21:314

    Аналитики IHS подсчитали стоимость компонентов смартфонов Apple iPhone 5s и iPhone 5с: Смартфон Apple iPhone 5s обходится производителю в $199, iPhone 5с — в $173

    20:4533

    Представлена новая серия внешних накопителей WD My Book: Цена накопителя WD My Book объемом 2 ТБ равна $130, 3 ТБ — $150, 4 ТБ — $180

    20:203

    OCZ переводит корпоративные SSD Deneva 2 на 19-нанометровую флэш-память типа MLC NAND: Доступны модели D2CSTK251M3T-0120, D2CSTK251M3T-0240 и D2CSTK251M3T-0480 объемом 120, 240 и 480 ГБ

    19:58

    Разработанная Samsung технология датчиков изображения ISOCELL позволяет улучшить камеры мобильных устройств: Первый датчик изображения Samsung ISOCELL имеет разрешение 8 Мп

    19:119

    TSF Shell 1.9.9.7.5 — функциональная оболочка для Android: TSF Shell поддерживает виртуальные рабочие экраны, а также позволяет просто и быстро сортировать пиктограммы установленных приложений.

    18:52

    X-plore 3.35— файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    18:49

    Hand-shadow 2013.5 — театр теней на Android: Приложение представляет собой интерактивный учебник для устройств на платформе Android.

    18:42

    ProfiMail Go 4.14 — электронная почта на мобильном: Программа поддерживает просмотр HTML-сообщений с графикой и гиперссылками, позволяет работать с вложениями, уведомляет о поступлении новых писем

    18:42

    File Expert 6.0.3 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    18:36

    Tweetbot 2.8.5 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    18:33

    Klip Video Sharing 4.9 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    18:32

    Обновлённые моноблоки Apple iMac получили процессоры Intel Haswell и видеокарты Nvidia линейки GeForce 700: Новые ПК Apple iMac получили поддержку 802.11ac Wi-Fi

    18:2620

    LG пополнила ассортимент мониторов с соотношением сторон 21:9 новыми моделями 29EA73 и LN450W: Мониторы LG 29EA73 и LN450W оснащаются панелями IPS разрешением 2560 х 1080 точек

    17:1211

    Представлен алюминиевый корпус для ПК Lian Li PC-10N в двух вариантах внешнего оформления: Цена корпуса для ПК Lian Li PC-10N — $130

    15:126

    В корпусе DeepCool Pangu типоразмера mid-tower можно установить до семи 120-миллиметровых вентиляторов: Запланирован выпуск корпусов DeepCool Pangu черного и белого цвета

    14:484

    Компания Archos готовит к выпуску игровой планшет Archos GamePad 2: Работу игрового планшета Archos GamePad 2 будет обеспечивать четырёхъядерный процессор RK3188, работающий на тактовой частоте 1,6 ГГц

    14:2916

    В следующем месяце может выйти модификация смартфона Samsung Galaxy Note 3 с гибким экраном: Samsung ограниченным тиражом выпустит модификацию смартфона Samsung Galaxy Note 3 с гибким дисплеем

    13:5523

    Samsung Display и LG Display уладили спор о патентах на технологию OLED: Samsung Display и LG Display считают, что сотрудничать лучше, чем ссориться

    13:369

    DC++ v.0.830 - бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect): Бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect)

    12:40

    Фотографии бюджетного смартфона BlackBerry Kopi появились в Сети: Смартфон BlackBerry Kopi относится к бюджетным устройствам, получит более быстрый процессор, а также будет стоить дешевле смартфона BlackBerry Q5

    12:13

    Samsung собирается предложить заказчикам выпуск 20-нанометровой полупроводниковой продукции в начале будущего года: Пока выход годной продукции Samsung в 20-нанометровом техпроцессе равен 10%

    12:076

    XP Codec Pack v.2.5.8 - сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК: Сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК

    12:05

    Samsung планирует построить производственную линию для создания металлических корпусов для смартфонов: Смартфон Samsung Galaxy S5 может быть выполнен из металла

    12:0420

    Coolpad выпускает планшетофон Magview 4 на процессоре Tegra 4, две мобильные стыковочные станции CoolHub и умные часы cWatch: На китайском рынке Coolpad Magview 4 появится в продаже в октябре

    11:357

    Yadis! v.1.10.9 - небольшое бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации: Простое в использование, небольшое и абсолютно бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации

    11:30

    The Bat! v.5.8 - функциональный почтовый клиент: Функциональный почтовый клиент

    10:551

    Free Download Manager v.3.9.3 - бесплатный и функциональный диспетчер закачек: Бесплатный и полностью функциональный диспетчер закачек

    10:20

    WSCC - Windows System Control Center v.2.2 - программа управления системными утилитам из других сборников: Программа управления системными утилитам из других сборников

    09:45

    DVDInfoPro v.7.112 - утилита для работы с CD/DVD/BD-приводами: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    09:10

    Microsoft предоставила некоммерческим организациям бесплатную подписку на Office 365: Office 365, облачный сервис нового поколения, позволит некоммерческим организациям по всему миру обеспечить удобную и эффективную совместную работу и сконцентрироваться на реализации социально-значимых программ.

    08:357

    Одновременно с планшетами Microsoft Surface 2 и Surface Pro 2 представлены аксессуары для них: Цена TouchCover 2 — $120, TypeCover 2 — $130, PowerCover — $200

    08:3019

    Судья ITC считает, что HTC нарушила патенты Nokia: Решение судьи по жалобе Nokia является предварительным

    08:0013

    Опубликована новая версия конструктора тестов easyQuizzy v.2.0.440: Конструктор тестов easyQuizzy позволяет создавать профессиональные тесты знаний для проведения компьютерного тестирования

    08:00

    Смартфон HTC One может получить восьмиядерный процессор и 3 ГБ памяти: HTC готовит к выпуску модификацию флагманского смартфона HTC One

    07:3014

    Компания Huawei откажется от использования процессоров Hass K3V2: Компанией Huawei рассматривается новый четырёхъядерный мобильный процессор Hass, выполненный по 28-нм техпроцессу HPM, производительность которого по сравнению с процессором K3V2 повысится на 50-80%

    06:057

    Анонсирована система для гостиной Steam OS от Valve: Система от компании Valve создана на базе Linux и может работать на базе любого современного игрового ПК

    00:202

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