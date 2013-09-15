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    15 сентября 2013

    Фары концепта Ford S-MAX выполнены по технологии OLED: Когда фары на органических светодиодах появятся в серийных автомобилях Ford, пока неизвестно

    19:4233

    Western Digital завершила поглощение компании sTec: Приобретение sTec поможет Western Digital укрепиться на рынке корпоративных SSD

    19:152

    На сайте FCC обнаружились изображения смартфона Nexus 5: По предварительным данным, Nexus 5 будет иметь пятидюймовый экран

    18:2710

    Samsung тоже планирует использовать в смартфонах 64-разрядные CPU: Поддержка 64-разрядных CPU сначала должна появиться в ОС Android

    18:0060

    Компания Supermicro представила серверные решения с поддержкой SAS 12 Гбит/с: В список решений Supermicro с поддержкой SAS 12 Гбит/с вошла серверная системная плата MBD-X9DRW-CF31/-CTF31

    17:55

    Fresco Logic первой показала передачу данных по интерфейсу SuperSpeed USB 10 Гбит/с (USB 3.1): Компания Fresco Logic активно участвует в продвижении технологии SuperSpeed USB

    17:256

    Кухонный планшет Sony Xperia Tablet Z Kitchen Edition комплектуется беспроводным термометром: Цена кухонного планшета Sony Xperia Tablet Z Kitchen Edition равна $649

    17:0014

    Серверы SGI ICE X на процессорах Intel Xeon E5-2600 v2 уже работают у первых заказчиков: SGI использует процессоры Intel Xeon E5-2600 v2 в серверах ICE X и Rackable

    16:306

    Среди достоинств блоков питания серии Corsair RM производитель выделяет низкий уровень шума : Блоки питания серии Corsair RM оснащены модульными кабельными системами

    16:005

    HP Chromebook14 — первый хромбук на процессоре Intel Haswell: В конфигурацию HP Chromebook входит 16 ГБ флэш-памяти

    15:3032

    Системная плата Gigabyte G1.Assassin 3 рассчитана на процессоры в исполнении LGA 2011: Когда плата Gigabyte G1.Assassin 3 будет выпущена — неизвестно

    15:004

    Возможности оборудования Mellanox InfiniBand FDR 56 Гбит/с соответствуют производительности процессоров Intel Xeon E5-2600 v2: В список решений Mellanox InfiniBand FDR 56 Гбит/с входит адаптеры ConnectX и Connect-IB

    14:302

    Тонкий внешний SSD Adata DashDrive Elite SE720 объемом 128 ГБ оснащен интерфейсом USB 3.0: Накопитель Adata DashDrive Elite SE720 поддерживает функциональность Windows To Go

    14:00

    Компьютерный корпус Lian Li PC-D600 имеет десять отсеков типоразмера 5,25 дюйма: На панель ввода-вывода корпуса Lian Li PC-D600 вынесено четыре разъема USB 3.0

    13:3012

    HP расширяет семейство рабочих станций Z и включает в него первую в мире рабочую станцию категории Ultrabook: HP ZBook 14 — первый в мире ультрабук, отнесенный к категории рабочих станций

    13:233

    Asus называет M70 первым в мире настольным ПК с поддержкой NFC: К достоинствам Asus M70 относится наличие встроенного источника бесперебойного питания

    13:001

    Palit выпускает 3D-карту GeForce GTX 770 OC : Базовая частота GPU Palit GeForce GTX 770 OC составляет 1085 МГц

    12:30

    Карта памяти SanDisk Extreme Pro CompactFlash объемом 256 ГБ имеет маркировку VPG-65: Карта памяти SanDisk Extreme Pro CompactFlash объемом 256 ГБ подходит для записи видео 4K

    12:00

    Плата ASRock Z87 Extreme 11 оснащена 25 портами SATA: Плата ASRock Z87 Extreme 11 оснащена двумя портами Thunderbolt 2

    11:3015

    Microsoft скупает подержанные планшеты Apple iPad: За планшет iPad в хорошем состоянии в Microsoft Store платят не меньше $200

    10:4220

    Super Talent Wi-Cap — флэш-накопитель, обеспечивающий совместный доступ к файлам по беспроводному подключению: Размеры устройства Super Talent Wi-Cap — 117 x 60 x 10 мм

    10:301

    Zotac отделывает позолотой 3D-карту GTX 760 Extreme Edition : «Золотая» 3D-карта Zotac GTX 760 Extreme Edition предназначена для китайского рынка

    10:00

    Процессоры STMicroelectronics для абонентских приставок поддерживают сервисы Google для TV: Поддержку сервисов Google для TV процессорами для абонентских приставок компания ST продемонстрировала на выставке IBC

    09:33

    Toshiba делает ставку на TLC NAND и объемную флэш-память : Продукцию, изготавливаемую по техпроцессу 1Znm, Toshiba рассчитывает начать отгружать в 2014 году

    09:00

    Смартфон Oppo N1 можно будет оснастить внешними объективами: Корпус Oppo N1 будет изготавливаться из цельного куска металла.

    08:301

    В серверах Supermicro используются процессоры Intel Xeon E5-2600 v2 и E5-1600 v2 : Новые серверы и хранилища Supermicro были показаны на IDF 2013

    08:151

    Raspberry Pi превратили в точку доступа Wi-Fi с функцией блокировки рекламы: Миниатюрный компьютер Raspberry Pi способен на многое в умелых руках

    08:001

    Компания Olympus показала изображение камеры E-7, которая никогда не будет выпущена: Камера Olympus E-7 системы Four Thirds проиграла беззеркальной камере Olympus OM-D E-M1 системы Micro Four Thirds

    07:302

    По словам Emulex I/O, адаптеры LightPulse Gen 5 Fibre Channel оптимальны для серверов на процессорах Intel Xeon E5-2600 v2: Производительность Emulex Gen 5 FC достигает 1,2 млн. IOPS в расчете на один порт

    07:15

    Nokia тестировала Android на смартфонах Lumia до сделки с Microsoft : Nokia могла предпочесть Android

    01:2321

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