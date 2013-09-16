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    16 сентября 2013

    Смартфон YotaPhone повится в продаже уже в ноябре: Смартфон YotaPhone оборудован двумя дисплеями и двухъядерным процессором

    22:4122

    Представлены наружные точки доступа Ubiquiti UniFi Outdoor AC и UniFi Outdoor+ : Наружная точка доступа Ubiquiti UniFi Outdoor AC поддерживает Wi-Fi 802.11ac

    21:213

    Rimage стала Qumu: Смена имени компании с Rimage на Qumu «подтверждает приверженность быстрорастущему рынку корпоративной видеосвязи»

    20:515

    Предположительная дата выпуска смартфона Nexus 5 — 31 октября: Чехлы для смартфона Nexus 5 готовится продавать компания Spigen

    20:227

    Названа предполагаемая цена и срок начала продаж полнокадровой камеры Sony NEX : Анонс полнокадровой камеры Sony NEX назначен на октябрь, а в продаже она может появиться до конца года

    20:0525

    Новая модификация мини-ПК Intel NUC обзаведётся процессором Celeron N2810 (Bay Trail): Новый мини-ПК Intel NUC с процессором Bay Trail будет стоит $140

    19:515

    В США начат прием предварительных заказов на APU AMD A8-6500T и A10-6700T (Richland): Цена A8-6500T — $108,59, A10-6700T — $155,91

    19:383

    STMicroelectronics предлагает новые средства для разработчиков, использующих микроконтроллеры STM32F4: В конфигурацию микроконтроллеров серий STM32F429/439 входит ядро ARM Cortex-M4

    19:18

    Размер экрана монитора ViewSonic VG2039m-LED равен 19,5 дюйма по диагонали: Продажи монитора ViewSonic VG2039m-LED уже начинаются

    18:1813

    Смартфон HTC One Max будет анонсирован в следующем месяце, а его стоимость составит $800: Смартфон HTC One Max может получить SoC Snapdragon 600

    18:0311

    Новый процессорный охладитель Scythe получил имя Kotetsu: Кулер Scythe Kotetsu располагает четырьмя тепловыми трубками

    17:083

    Появилось изображение планшета Amazon Kindle Fire следующего поколения: Младшая версия нового планшета Amazon Kindle Fire получит дисплей диагональю семь дюймов разрешением 1280 x 800 пикселей

    16:585

    Анонсированы продажи телефонов Nokia 108 и Nokia 108 Dual SIM стоимостью $29: Телефоны Nokia 108 и Nokia 108 Dual SIM рассчитаны на работу в сетях 2G (GSM 900/1800)

    16:2814

    Результаты тестов планшета на платформе Intel Bay Trail (Atom Z3770) под управлением ОС Windows 8: Процессор Atom Z3770 по производительности в 2 раза превосходит платформу Clover Trail

    15:5622

    Ультрабуки LG Ultra 13Z930 и 15U530 построены на процессорах Intel Haswell и оснащены экранами типа IPS: Одновременно представлен планшет LG 11T730

    15:1813

    Объем флэш-накопителей Patriot Memory SuperSonic Boost XT с интерфейсом USB 3.0 увеличен до 256 ГБ: Новинка получила каталожный номер PEF256GSRUSB

    14:473

    Vitec называет MGW Sprint самым быстрым в мире потоковым кодеком H.264: Продажи Vitec MGW Sprint уже начались

    14:272

    PLX показала использование PCIe для соединения серверов в стойке: Технология PLX ExpressFabric может найти применение в ВЦ малого и среднего размера

    13:507

    FairStars CD Ripper v.1.60 - бесплатное приложение для конвертирования "на лету" содержимого музыкальных компакт-дисков : Бесплатное приложение, которое предназначено для конвертирования на лету содержимого музыкальных компакт-дисков

    13:15

    Рынок готовится к дефициту памяти DRAM для ПК: Micron уменьшит поставки памяти DRAM для ПК

    12:5822

    GoodSync v.9.5.6.6 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    12:402

    D7 v.10.0 - бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС: Бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС

    12:05

    Плата Acrosser AMB-D255T3 типоразмера Mini-ITX предназначена для промышленных и встраиваемых систем: Системная плата Acrosser AMB-D255T3 оснащена одним слотом для модулей оперативной памяти DDR3 SO-DIMM

    12:009

    Мощность блока питания Great Wall GW-EPS2000DA — 2000 Вт: Блок питания Great Wall GW-EPS2000DA соответствует спецификации EPS 2.92

    11:3313

    Dexpot v.1.6.10 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    11:30

    IObit SmartDefrag v.2.9.0 - бесплатный дефрагментатор под ОС Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    10:553

    Новая версия мобильного Twitter 4.1.7 для Android : В новом приложении Твиттера стало удобнее делиться фотографиями и предварительно просматривать твиты.

    10:50

    Обновлено приложение Одноклассники 4.0.2 для iOS: В последней версии исправлены проблемы: сброс счётчика обсуждений; аварийное закрытие при запуске приложения на некоторых устройствах.

    10:47

    Syncplicity 2.4.2 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    10:45

    Kingsoft free Office 5.7.2 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    10:421

    Новая версия Maxthon 4.1.0.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    10:34

    3D-карта AMD Radeon R9 280X с 3 ГБ памяти GDDR5 сменит модель AMD Radeon HD 7970 GHz Edition: Серия R9 290 заменит HD x990 (два GPU), R9 280 — HD x900 (один GPU), R9 270 — HD x800, R9 260 — HD x700

    10:3316

    Dinamotxt 2.12.24 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    10:31

    Новая версия Adobe Photoshop Express 3.0 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    10:29

    NetGong v.8.3 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    10:20

    Гарнитуры CM Storm Ceres-300 и Ceres-500 ориентированы на любителей игр: К общим особенностям гарнитур CM Storm Ceres-300 и Ceres-500 относится использование 40-миллиметровых излучателей

    10:103

    NetInfo v.8.3 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    09:45

    Протоколы IMAP и OAuth станут доступны пользователям Outlook.com: В ближайшем времени почтовый сервис начнет работать с протоколами IMAP и OAuth

    09:10

    iHolder создал конкурента картонным визиткам – теперь и для Android: Android-версия программы для работы с визитками

    08:35

    PhoneUP 3.5 – функциональность Cisco CallManager стала доступней: Обогатить стандартный набор возможностей Cisco Unified Communications Manager и сэкономить бюджет – вот предназначение версии 3.5 программного пакета PhoneUP

    08:00

    Миниатюрный массив RAID OWC Mercury Elite Pro Dual mini объемом 3 ТБ стоит $360: Массивы Mercury Elite Pro Dual mini можно использовать совместно с ПК, работающими под управлением Windows или Mac OS

    08:0021

    Модули Crucial DDR3L LRDIMM объемом 64 ГБ позволяют удвоить объем памяти сервера: Модули Crucial DDR3L LRDIMM объемом 64 ГБ рассчитаны на напряжение питания 1,35 В

    07:3010

    Наушники серии Sony Walkman WH со встроенными проигрывателями MP3 можно использовать в качестве колонок: Цену и срок начала продаж наушников серии Sony Walkman WH производитель не сообщает

    07:0019

    Миниатюрная TV-приставка Sony BRAVIA Smart Stick поддерживает технологию MHL и работает на платформе Google TV: Устройство Sony BRAVIA Smart Stick позволяет использовать функцию «картинка в картинке»

    06:554

    Компания Huawei работает над третьим поколением смартфонов с ОС Windows Phone — Huawei Ascend W3: Смартфон Huawei Ascend W3 поддерживает сети LTE, оснащён дисплеем диагональю 4,5 дюйма (разрешение неизвестно) и имеет основную камеру разрешением 8 Мп

    06:358

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