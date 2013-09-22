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    22 сентября 2013

    Начались продажи 3D-принтеров Ultimaker 2 : 3D-принтер Ultimaker 2 стоит 1895 евро

    20:0727

    Футурист Intel рассказал о «роботе 21 века» и показал его макет : Энтузиасты робототехники скоро получат новую игрушку

    18:5810

    Компания Omron Healthcare представила устройство, анализирующее походку пользователя за 10 шагов: Omron HJA-600T учитывает три параметра: положение талии, степень нагрузки на коленные суставы и сохранение равновесия

    17:208

    Появились результаты предварительного тестирования 3D-карты AMD Radeon R9 290X (Hawaii): Результаты предварительного тестирования AMD Hawaii R9-290X не оставляют шансов Nvidia GeForce GTX Titan

    16:3339

    Компания Biostar анонсировала выпуск системных плат с процессорным гнездом AMD FM2+: Платы Biostar с процессорным гнездом AMD FM2+ обратно совместимы с APU в исполнении FM2

    16:043

    За $89 EarthMake предлагает цветной сенсорный экран arLCD с контроллером для встраиваемых систем интернета вещей на базе Arduino: Конструкция модуля EarthMake arLCD включает жидкокристаллический экран размером 3,5 дюйма по диагонали

    15:396

    ibattz предлагает водонепроницаемые и ударостойкие чехлы со сменными батареями для смартфонов Apple iPhone 5s: Емкости батарей, устанавливаемых в чехлы ibattz Mojo Refuel Aqua и Mojo Refuel Armor, достаточно для одной полной зарядки Apple iPhone 5s

    14:486

    Компания Samsung за год сократила поставки мониторов на 24,1%, уступив Dell титул крупнейшего производителя этой продукции: Впервые с 2007 году компания Dell обошла Samsung по квартальному объему выпуска мониторов

    14:2116

    Memorex пополняет коллекцию забавных флэшек серии Fun новыми моделями - черепахой и улиткой: Теперь в серии Memorex Fun — восемь моделей

    13:445

    Эксперты NPD DisplaySearch подсчитали себестоимость телевизора с 55-дюймовым экраном AMOLED : Мнение NPD DisplaySearch: панели AMOLED пока существенно дороже TFT LCD, но их выпуск будет наращиваться быстрее

    13:2836

    Появились предварительные данные о производительности настольных APU Kaveri с GPU Radeon R5 M200 и TDP 100 Вт: GPU Radeon R5 M200 имеет 832 потоковых процессора

    13:0713

    В мониторе Dell P2714H используется 27-дюймовая панель типа IPS: Монитор Dell P2714H оснащен входами DVI-D, VGA и DisplayPort

    12:515

    Датчики изображения Sony IMX222LQJ, IMX236LQJ и IMX238LQJ хорошо видят в темноте: Датчики изображения Sony IMX222LQJ, IMX236LQJ и IMX238LQJ характеризуются высокой чувствительностью в ближнем ИК-диапазоне

    12:3311

    Специалисты iFixit разобрали смартфон Apple iPhone 5c и оценили его ремонтопригодность: Специалисты iFixit отметили сходство многих компонентов смартфонов Apple iPhone 5c и Apple iPhone 5s

    12:076

    Опубликовано изображение смартфона Nokia Lumia 929 для сети Verizon: Nokia Lumia 929 будет поставляться с операционной системой Windows Phone 8 GDR3

    11:341

    XFX оснащает 3D-карту Radeon HD 7990 Triple Dissipation собственной разработки охладителем с тремя вентиляторами: Оснащение XFX Radeon HD 7990 Triple Dissipation включает четыре разъема mini-DisplayPort и один разъем DVI

    11:004

    Вспышка Phottix Mitros+ оснащена радиосинхронизатором и приемопередатчиком TTL: Ведущее число вспышки Phottix Mitros+ равно 58

    10:36

    Производитель оценил монитор Dell P2414H на 24-дюймовой панели IPS в $280: Монитор Dell P2414H оснащен входами DVI-D, VGA и DisplayPort

    07:3013

    Внешние оптические приводы Buffalo DVSM-PTS58U3 можно подключить сразу к двум портам USB: Подключение ко второму порту USB обеспечивает оптический привод Buffalo DVSM-PTS58U3 дополнительным питанием

    07:003

    На изображениях 3D-карты AMD Radeon R7 260 на базе GPU Curacao Pro виден охладитель необычной формы: Графические процессоры Curacao являются прямой заменой Pitcairn

    02:3518

    Фотогалерея дня: 3D-карта AMD Radeon R9 290X стоимостью $599 : Подсистема питания AMD Radeon R9 290X построена по восьмифазной (6+2) схеме

    02:1810

    В Сети появились первые снимки 3D-карты AMD Radeon R9 290X и GPU Hawaii : В конфигурацию 3D-карты AMD Radeon R9 290X и входит 4 ГБ памяти

    02:085

    Опубликованы изображения 3D-карт AMD Radeon R7 240 и предварительные данные R7 240 и R7 250: Одна из 3D-карт AMD Radeon R7 240 в исполнении HIS будет оснащена охладителем iCooler, другая — IceQ

    01:559

    Почти всю мобильную память DRAM в мире выпускают три компании, причем Samsung занимает примерно половину рынка: Объем рынка мобильной памяти DRAM во втором квартале составил 2,6 млрд. долларов

    00:055

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