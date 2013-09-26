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    26 сентября 2013

    Новый хромбук Acer C7 получит однокристальную платформу Celeron 2955U поколения Haswell: Новый хромбук Acer C7 получит некоторую защиту от жидкостей

    23:514

    В Сети появились изображения видеокарты Xfx Radeon R9 280X с нереференсной системой охлаждения: Ускоритель Xfx Radeon R9 280X оснащается красивой системой охлаждения с парой 100-миллиметровых вентиляторов

    21:378

    Представлен первый смартфон на платформе Tegra 4 — ZTE Geek U988S: Смартфон ZTE Geek U988S оснащается SoC Tegra 4 и пятидюймовым экраном Full HD

    21:145

    Токийский суд обязал Apple выплатить компенсацию японскому изобретателю: Японский изобретатель Норихико Сайто (Norihiko Saito) выигра суд у Apple

    19:5729

    ZTE разрабатывает смартфон второго поколения с Firefox OS: В ZTE рассчитывают продать не менее 0,2 млн. устройств ZTE Open

    19:429

    Toshiba TCM9518MD — первый двухкамерный модуль, позволяющий одновременно получать изображения и данные о расстояниях: В числе применений двухкамерного модуля Toshiba TCM9518MD — фокусировка после того, как сделан снимок

    19:256

    Планшет Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) оценён в $550 и появится в магазинах 10 октября: С 27 сентября можно оформить предзаказ на планшет Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)

    19:2430

    Микросхема Toshiba TC35661SBG-501 поддерживает одновременно Bluetooth Basic Rate и Bluetooth Low Energy : В числе областей применения TC35661SBG-501 названы аксессуары для смартфонов

    15:32

    Toshiba анонсирует продажи флэш-накопителей TransMemory USB 3.0 и карточек microSD Class 10 UHS-I : Накопители TransMemory USB 3.0 демонстрируют скорость передачи данных до 70 МБ/с

    14:172

    Canon, HP, Samsung и Xerox объединились в Mopria Alliance для разработки и продвижения единой технологии мобильной печати: Альянс Mopria Alliance открыт для новых участников

    13:546

    Корпуса для ПК DeepCool Tesseract будут доступны в черном и белом вариантах: Корпуса для ПК DeepCool Tesseract относятся к категории mid-tower

    13:286

    NTT Docomo покажет на Ceatec 2013 «умные очки»: NTT Docomo готовит альтернативу Google Glass

    12:5822

    Звуковой усилитель Scythe Kama Bay Amp Mini Pro можно установить в отсек типоразмера 3,5 дюйма: В Scythe Kama Bay Amp Mini Pro используется интегральный УНЧ Maxim Max 98400A

    12:0513

    Registry Life v.1.63 - бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра: Бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра

    11:30

    SPAMfighter v.7.6.67 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    10:55

    Hotspot Shield v.3.17 - программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером: Программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером

    10:201

    VLC Media Player v.2.1.0 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    09:453

    Freemake Video Converter v.4.0.4.4 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    09:10

    FrostWire v.5.6.5 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    08:35

    ESET предупреждает о трехкратном всплеске активности вымогателя FileCoder: Троян-шифровальщик требует у россиян деньги за разблокировку файлов

    08:006

    Рабочие станции MSI GT70 2OK и MSI GT60 2OJ получили четырёхъядерный процессор Intel Core i7-4700MQ: Цена ноутбуков MSI GT70 2OK и MSI GT60 2OJ составляет 2600 и 2010 долларов соответственно

    07:4021

    Некоторые технические данные AMD Radeon R9 290X и других новых 3D-карт AMD: AMD Radeon R9 290X сможет соперничать с продукцией Nvidia

    02:1035

    Представлены 3D-карты серий AMD Radeon R9 и R7: 3D-карты серий AMD Radeon R9 и R7 поддерживают технологии AMD TrueAudio и Mantle

    01:1515

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