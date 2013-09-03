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    3 сентября 2013

    Asus второй раз обновляет планшет Fonepad, оснастив его платформой Atom Z2560 (Clover Trail+): Новый планшет Asus Fonepad 7 получил более производительный процессор и лучшую камеру

    21:199

    Бюджетный смартфон HTC Desire 300 дебютировал официально: HTC Desire 300 получил двухъядерный CPU частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти

    20:4420

    Toshiba анонсирует выпуск карт памяти с символикой Hello Kitty: Карточка Toshiba SD-H08GKT объемом 8 ГБ соответствует скоростному классу Class 10

    17:4716

    Толщина встраиваемой сенсорной беспроводной клавиатуры CSR составляет всего 0,5 мм: CSR разработала встраиваемую сенсорную поверхность толщиной 0,5 мм с питанием по Bluetooth

    17:4625

    Линейку жестких дисков WD Red для небольших сетевых хранилищ пополнили модели WD750BFCX, WD10JFCX и WD40EFRX объемом до 4 ТБ: Рекомендованная розничная цена модели WD10JFCX равна $99, модели WD750BFCX — $79, модели WD40EFRX — $229

    16:5721

    Смартфон Oppo N1 получит дисплей диагональю 5,9 дюйма: Смартфон Oppo N1 будет являться планшетофоном с большим экраном диагональю 5,9 дюйма

    16:367

    Мини-ПК Intel NUC в конфигурации с процессором Haswell замечен на PAX Prime: Компьютер Intel NUC стал меньше

    16:2523

    Смартфон HTC Desire 601 представлен официально: HTC Desire 601 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 400

    16:1310

    В американском магазине Google Play Store закончились смартфоны Nexus 4 с 8 ГБ памяти: У Google закончилась младшая версия Nexus 4

    16:1228

    Logitech выпускает обложки для планшетов Samsung Galaxy Tab 3: Особенностью модели Logitech Ultrathin Keyboard Folio for Samsung Galaxy Tab 3 10.1 является наличие клавиатуры

    15:48

    Монитор Lenovo ThinkVision LT2934z оснащается экраном с соотношением сторон 21:9: Монитор Lenovo ThinkVision LT2934z ориентирован на бизнес сегмент

    15:384

    Монитор Eizo FlexScan EV2216W не мерцает даже на минимальной яркости: Eizo FlexScan EV2216W стал первым 22-дюймовым монитором серии EcoView

    15:0813

    Мышь Genius Maurus X имеет симметричный корпус: Основой игровой мыши Maurus Х служит оптический датчик

    14:232

    Планшет Nvidia P1640 «засветился» в базе данных тайваньской комиссии по связи: Основой планшета Nvidia P1640, предположительно, является однокристальная система Tegra 4

    14:10

    Охлаждающая подставка Gelid IcyPad предназначена для роутеров и других небольших устройств: В охлаждающей подставке Gelid IcyPad используется 80-миллиметровый вентилятор

    13:403

    Элоп может сменить Балмера у руля Microsoft: В Microsoft перейдет группа ключевых разработчиков Nokia, включая Джо Харлоу

    13:1537

    Avidemux v.2.6.5 - программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    13:152

    ProduKey v.1.65 - утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows: Утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows

    12:40

    Скоро ожидается выход объектива Sony 70-200mm f/2.8G SSM II (SAL70200G2): Цена объектива Sony 70-200mm f/2.8G SSM II (SAL70200G2) пока неизвестна

    12:303

    Флагманский смартфон Xiaomi Mi3, премьера которого ожидается 5 сентября, оказался очень похож на Nokia Lumia: Судя по фото, диагональ экрана Xiaomi Mi3 превысит отметку в 5 дюймов по диагонали

    12:159

    SMPlayer v.0.8.6 - бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио: Бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио

    12:05

    DiskGetor Data Recovery v.3.55 - программа для восстановления данных: Мощная программа для восстановления данных на носителях информации

    11:30

    SpeedUpMyPC v.5.3.9.1 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    10:55

    FreeFileSync v.5.21 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    10:20

    Acoustica v.6.0 Build 10 - программа для обработки и редактирования аудио-файлов: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    09:45

    Microsoft покупает подразделение Nokia по выпуску мобильных устройств: Microsoft достанутся лицензии на все патенты Nokia

    09:35128

    PeaZip v.5.1 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    09:10

    Ультрабук Asus Vivobook S301 предлагает процессор Core i7-4500U и видеокарту Radeon HD 8530M при стоимости $950: Ультрабук Asus Vivobook S301 оснащается экраном диагональю 13,3 дюйма

    09:008

    USB Disk Storage Format Tool v.5.0 - бесплатная утилита с расширенными возможностями по форматированию USB-дисков/карт: Бесплатная утилита с расширенными возможностями по форматированию USB-дисков

    08:352

    В Сеть «утекли» официальные изображения смартфона Sony Xperia Z1 (Honami): Выход смартфона Sony Xperia Z1 (Honami) ожидается в ближайшее время

    08:308

    Avast! v.8.0.1497 - антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    08:00

    Acer отрицает слухи о планах слияния с Asustek Computer или Lenovo: Компания Acer реформируется, но не планирует отказываться от самостоятельности

    08:004

    Немецкая компания Pearl представит на IFA 2013 свой вариант умных часов: Pearl simvalley MOBILE 1.5" работает под управлением ОС Android 4.2 JellyBean

    07:458

    Закон Мура прекратит действовать к 2020 году, считает создатель архитектуры IA-32: Назван технологический рубеж, на котором «сломается» закон Мура

    07:3027

    Ёмкость внешнего аккумулятора LUXA2 P2 составляет 5000 мА·ч: Устройство LUXA2 P2 способно зарядить смартфон iPhone 5 до трёх раз (2,7 полных зарядок) и Samsung Galaxy S4 два раза

    06:306

    Устройство EnerGenie ePP2 предназначено для «виртуальной печати» документов на дисплей E Ink: Устройство EnerGenie ePP2 оснащено сенсорным дисплеем E Ink диагональю 9,7 дюйма разрешением 1600 х 1200 пикселей

    06:0513

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