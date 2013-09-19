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    19 сентября 2013

    Гибридный ультрабук HP Spectre 13 x2 располагает процессором Intel Haswell и пассивной системой охлаждения: Гибридный ультрабук HP Spectre 13 x2 получил экран Full HD

    21:1024

    Игровой ноутбук iBuyPower Battalion Ultra-thin MS1771 может похвастаться большим экраном и малой толщиной: Игровой ноутбук iBuyPower Battalion Ultra-thin MS1771 имеет толщину всего 21,6 мм

    20:057

    Ультрабук HP Spectre 13 располагает экраном разрешением 2560 х 1440 точек и энергоэффективным процессором Intel Core i7: Ультрабук HP Spectre 13 получил корпус толщиной 15 мм

    18:459

    Начались продажи модулей памяти Team Group Zeus DDR3-1600, ориентируемых производителем на любителей разгона: Цена комплекта из двух модулей памяти Team Group Zeus DDR3-1600 — 70 евро

    17:282

    HP представила сразу шесть новых планшетов, два из которых основаны на платформе Tegra 4: HP представила четыре планшета с Android и два с Windows

    17:1113

    Водоблок EK-FC780 GTX Jetstream предназначен для 3D-карт GeForce GTX 780 серий Gainward Phantom, Palit Jetstream и Super Jetstream : EK-FC780 GTX Jetstream относится к категории водоблоков с полным покрытием

    16:424

    Nokia продолжает тестировать смартфон с ОС Android: Nokia не прекратит тестировать смартфон с Android до окончательного решения акционеров

    15:2927

    Представлен водонепроницаемый, ударопрочный и морозостойкий объектив 1 Nikkor AW 10mm f/2.8: Комплект Nikon 1 AW1 с объективами 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 и 1 Nikkor AW 10mm f/2.8 стоит $1000

    15:086

    EK Water Blocks выпускает позолоченный процессорный водоблок EK-Supremacy: Цена водоблока EK-Supremacy Clean CSQ – Gold — 90 евро

    14:489

    Объектив 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 сохраняет работоспособность при погружениях на глубину до 15 м: Комплект Nikon 1 AW1 с объективом 1 Nikkor AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 стоит $800

    14:285

    Мышь Tt eSports Volos Combat White с 14 кнопками предназначена для любителей игр категорий MOBA и MMORPG: Цена Volos Combat White — $70

    14:072

    Готовый ПК Steiger Dynamics LEET Monochrome Limited Edition располагает парой видеокарт GeForce GTX Titan: Готовый ПК Steiger Dynamics LEET Monochrome Limited Edition оснащается процессорами Intel Haswell с чатотой 5 ГГц

    13:506

    Nikon 1 AW1 — первая в мире водонепроницаемая и ударопрочная фотокамера со сменными объективами: Камера Nikon 1 AW1 сохраняет работоспособность при погружениях на глубину до 15 м

    13:0522

    Благодаря Microsoft, у Dell есть шанс сменить Acer в тройке крупнейших производителей ноутбуков: В 2014 году Acer может покинуть тройку крупнейших производителей ноутбуков

    12:1024

    За две недели спотовые цены на память DRAM для ПК выросли на треть: Пожар на предприятии SK Hynix вызвал рост цен

    11:4615

    Kaspersky RakhniDecryptor v.1.0.0.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rakhni: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rakhni

    11:30

    Опубликованы предварительные спецификации GPU AMD R9 290X (Hawaii): Основой GPU AMD Hawaii служит архитектура Graphics CoreNext второго поколения

    11:0817

    Silicon Power увеличивает объем внешнего жесткого диска Diamond D20 до 1 ТБ: Внешний накопитель Silicon Power Diamond D20 оснащен интерфейсом USB 3.0

    10:55

    PowerArchiver 2013 v.14.00 - мощный и функциональный архиватор: Мощный и удобный архиватор

    10:55

    В серию 3D-карт MSI GeForce GTX 660 Gaming вошли модели N660 Gaming 2GD5 и N660 Gaming 2GD5/OC: Производитель не называет цены 3D-карт N660 Gaming 2GD5 и N660 Gaming 2GD5/OC

    10:441

    iOS 7 доступна для загрузки: Загрузить iOS 7 можно через iTunes 11.1 или через соответствующее меню в настройках.

    10:3112

    Появились новые изображения смартфона HTC One Max и новые сведения об используемой в нем SoC: Смартфон HTC One Max оснащен экраном размером 5,9 дюйма по диагонали

    10:2514

    Apple iTunes v.11.1 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    10:204

    Пакеты Windows 8.1 и цены на них: Начиная с 18 октября пользователи устройств под управлением Windows 8 смогут бесплатно обновить ее до Windows 8.1, просто загрузив Windows 8.1 в Магазине Windows

    09:4526

    Состоялся выпуск Антивируса Dr.Web версии 9.0 для Mac OS X: «Доктор Веб» сообщает о выпуске девятой версии продукта Антивирус Dr.Web для Mac OS X

    09:101

    Начались продажи смартфона Moto X Developer Edition для сети Verizon, стала известна цена: Смартфон Moto X Developer Edition для сети Verizon стоит $650

    08:40

    «Ammyy» выпустила Ammyy Admin v.3.2 с дополнительными настройками безопасности: «Ammyy» выпустила Ammyy Admin v.3.2

    08:35

    «Умный браслет» Polar Loop помогает следить за физической активностью пользователя: Браслет Polar Loop стоит 90 евро

    08:207

    Конференция «Право на DownLoad» подвела итоги: 17 сентября 2013 года в пресс-центре РИА Новости прошла конференция "Право на Download 2013: Защита интеллектуальной собственности в Интернете: юридические, технологические, процедурные, организационные аспекты"

    08:003

    Опубликована спецификация JEDEC Universal Flash Storage (UFS) 2.0: Суммарная пропускная способность UFS 2.0 увеличена до 1,2 ГБ/с в каждом направлении

    08:00

    Четырехканальному набору модулей памяти G.Skill DDR3 суммарным объемом 16 ГБ покорилась частота 4 ГГц: Модули G.Skill работают на рекордной скорости DDR3-4072

    07:303

    TSMC представила референсные потоки проектирования для техпроцесса 16FinFET и объемной компоновки: TSMC готовит заказчиков к выпуску продукции по нормам 16 нм

    07:003

    Transcend выпускает серверные модули памяти RDIMM DDR3L-1600 объемом 8 ГБ, рассчитанные на пониженное напряжение питания : Серверные модули памяти Transcend RDIMM DDR3L-1600 объемом 8 ГБ работают при напряжении 1,35 В

    06:30

    Смартфон LG VU 3 станет доступен к продаже в октябре: Устройство LG VU 3 будет поддерживать работу в сетях LTE-Advanced

    06:252

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