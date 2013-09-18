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    18 сентября 2013

    Gigabyte называет P34G самым легким 14-дюймовым игровым ноутбуком: В конфигурацию Gigabyte P34G входит четырехъядерный процессор Intel Core i7-4700HQ

    20:5211

    Тестирование показало, на что способен 64-разрядный процессор Apple A7: В конфигурацию SoC Apple A7 входит двухъядерный 64-разрядный процессор с системой команд ARMv8

    19:4098

    Coolpad тоже выпустит свои «умные часы»: «Умные часы» Yulong Coolpad будут анонсированы уже в этом месяце

    19:2311

    Nvidia представила планшет Tegra Note, являющийся референсной платформой для партнёров: Планшет Nvidia Tegra Note располагает SoC Tegra 4 и поддерживает перьевой вводы

    18:585

    Линейка игровых ноутбуков CyberPowerPC FANGbook Evo HX6 оснащена процессорами Intel Core i7 (Haswell): Ноутбук CyberPowerPC FANGbook Evo HX6-100 оценен в 1069 долларов

    18:22

    Murata выпускает модуль Bluetooth 4.0 размерами 5,4 x 4,4 x 1,0 мм: Модули LBCA2BZZFZ и LBCA2HNZYZ обеспечивают связь в радиусе 30 м

    15:141

    Компания ARM показала своё видение ближайшего будущего: Видеоролики ARM показывают тотальное распространение микросхем компании

    14:4549

    Основой смартфона HTC One Max послужит не Qualcomm Snapdragon 800, а другая однокристальная система: Смартфону HTC One Max досталась SoC Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064

    14:4321

    Объем флэшки Adata DashDrive Elite UE700 с интерфейсом USB 3.0 достиг 128 ГБ: Покупатели UE700 бесплатно получают программное обеспечение UFDtoGO, OStoGO и Norton Internet Security 2013

    14:286

    Устройство для работы с картами памяти Apacer AM700 оснащено нисходящим портом USB и поддерживает OTG: Небольшие размеры и масса делают AM700 подходящим спутником мобильного устройства

    14:022

    Ноутбук Dell Inspiron 11 предлагает сенсорный экран и процессор Intel Haswell по цене $380: Ноутбук Dell Inspiron 11 оснащается аккумулятором ёмкостью 50 Вт·ч

    13:575

    Сканер Epson Perfection V550 Photo может автоматически загружать результаты сканирования в Сеть: Разрешение сканера Epson Perfection V550 Photo — 6400 точек на дюйм

    13:355

    Представлен смартфон BlackBerry Z30 : Смартфон BlackBerry Z30 работает под управлением ОС BB 10 OS 10.2

    12:5013

    В серию внешних SSD I-O Data SSDP-ST вошли модели объемом 64 и 128 ГБ: Внешние SSD I-O Data SSDP-ST оснащены интерфейсом USB 3.0

    12:12

    Windows Firewall Control v.4.0.2.0 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8

    12:051

    Ассортимент Intel пополнился первым мини-ПК на процессоре Intel Core четвертого поколения — NUK D54250WYK: Мини-ПК Intel NUK D54250WYK собран на системной плате D54250

    11:5311

    Представлена 3D-карта Leadtek GeForce GTX 780 Hurricane III: Тактовую частоту GPU Leadtek GeForce GTX 780 Hurricane III производитель немного повысил

    11:332

    Bookmark Buddy v.3.8.0 - утилита для управления закладками в веб-браузерах: Утилита для управления закладками в веб-браузерах

    11:30

    Networx v.5.2.10 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    10:55

    Adobe отчиталась за очередной квартал и пообещала выпустить перо Mighty и линейку Napoleon в следующем полугодии: Число подписчиков платного программного сервиса Adobe Creative Cloud перевалило за миллион

    10:37

    Thunderbird v.24.0 - бесплатная почтовая программа, лёгкая в установке, настройке и использовании: Бесплатная почтовая программа, лёгкая в установке, настройке и использовании

    10:201

    Firefox v.24.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    09:455

    Внешний пишущий оптический привод Pioneer BDR-WFS05J оснащен беспроводным интерфейсом : Оптический привод Pioneer BDR-WFS05J поддерживает запись дисков Blu-ray

    09:306

    Планшеты Google Nexus 7 второго поколения продаются хуже, чем ожидалось: Quanta вместо 20 млн. планшетов в 2013 году отгрузит лишь 12-13 млн.

    09:1535

    AIDA64 Extreme Edition v.3.20 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:10

    Nvidia обзавелась финансовым директором: Финансовым директором Nvidia стала Колетт Кресс

    09:007

    SIV v.4.40 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    08:35

    IBM выделит миллиард долларов на развитие Linux и открытого ПО для серверов Power Systems: Во Франции открылся центр для разработчиков, заказчиков и партнеров IBM Power Systems Linux Center

    08:3011

    Аналитики Gartner определили, на что приходится половина времени использования планшета: Владельцы планшетов Apple и Samsung проводят с ними больше времени за развлечениями, чем владельцы планшетов других марок

    08:1513

    Новая версия антивируса Dr.Web 9.0 для Windows: «Доктор Веб» выпускает девятую версию продуктов Dr.Web Security Space и Антивируса Dr.Web

    08:00

    Процессоры Intel Xeon E5-1607 v2 и E5-1680 v2 стоят $244 и $1723 соответственно: Процессор Xeon E5-1607 v2 относится к начальному уровню

    08:005

    Глава графического подразделения AMD подтвердил, что GPU Hawaii будут 28-нанометровыми : Кристалл GPU Nvidia Keper GK110 на 30% больше, чем кристалл GPU AMD Hawaii

    07:307

    Greenliant начинает поставки встраиваемых SSD SATA NANDrive объемом 16 и 32 ГБ: Для внешнего оформления накопителей SSD SATA NANDrive выбраны корпуса типа BGA

    07:002

    Мини-ПК GOsinGO GSG-TB06 получил встроенный порт Ethernet: В конфигурацию мини-ПК GOsinGO GSG-TB06 входит процессор Allwinner A10, работающий на частоте 1 ГГц

    06:0010

    Поставки смартфонов Apple iPhone 5s пока очень ограничены: Старт продаж смартфонов Apple iPhone 5s будет формальным

    01:2024

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