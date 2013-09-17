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    17 сентября 2013

    QSAlpha начинает сбор средств на выпуск «сверхбезопасного суперфона» Quasar IV: Вся информация в смартфоне Quasar IV шифруется

    22:0514

    Представлен телеобъектив Fujinon XC50-230mmF4.5-6.7 OIS: Телеобъектив Fujinon XC50-230mmF4.5-6.7 OIS охватывает диапазон ЭФР 76-350 мм

    20:405

    Начались продажи недорогих мышей Sharkoon FireGlider Optical: Мышь Sharkoon FireGlider Optical имеет семь кнопок

    20:108

    Компания Razer хочет выпустить тостер: За 1 млн. «лайков» Razer выпустит тостер, который выпекает хлебцы с логотипом компании

    19:5214

    Американское отделение Nikon отпустило цены на камеры D600 и D5100, что может говорить о скорой замене этих моделей: Перед дилерами стоит задача высвободить склады от камер Nikon D600 и D5100

    19:2111

    Дизайнеры компании brinell предлагают семь вариантов оформления внешних SSD объемом до 500 ГБ: Накопители brinell Drive SSD стоят от 159 до 509 евро

    15:519

    Корпус механической клавиатуры Tesoro Colada Saint G3NL изготовлен из алюминиевого сплава: Клавиши механической клавиатуры Tesoro Colada Saint G3NL имеют белую светодиодную подсветку

    15:3013

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Asus M6E предназначен для системной платы Asus Maximus VI Extreme : Основание водоблока EK Water Blocks EK-FB Asus M6E изготовлено из меди

    15:105

    В американском магазине Google Play Store закончились все смартфоны Nexus 4: Google более не будет выпускать смартфоны Nexus 4

    14:5018

    Стоимость планшетного ПК LG G Pad 8.3 составит $300: Планшет LG G Pad 8.3 появится в продаже в октябре по цене 300 долларов

    14:218

    «Умные часы» Qualcomm Toq являются лишь прототипом для демонстрации технологий и не попадут на рынок: «Умные» часы Qualcomm Toq созданы для демонстрации экрана Mirasol и технологии беспроводной зарядки

    13:1915

    Представлена беззеркальная камера со сменной оптикой Fujifilm X-A1: В беззеркальной камере Fujifilm X-A1 используется датчик изображения формата APS-C

    13:159

    Express Burn v.4.70 – бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    12:402

    Восьмидюймовые планшеты не оправдали возложенных на них надежд: Производители сокращают объем закупок компонентов для восьмидюймовых планшетов

    12:3716

    TSR Watermark Image v.2.4.3.1 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    12:05

    Представлен обновленный смартфон Asus PadFone Infinity на SoC Snapdragon 800: Обновленный смартфон Asus PadFone Infinity получил слот microSD

    11:549

    FastPictureViewer Pro v.1.9 Build 318 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    11:301

    По мнению президента AUO, технология OLED, возможно, никогда не сменит жидкокристаллическую в панелях большого размера: Чтобы стать угрозой для жидкокристаллической технологии, OLED нужны годы, полагает президент AUO

    11:2222

    OneNote для Android обновлен и доступен пользователям еще 60 стран: Среди них Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, страны Прибалтики.

    11:101

    Выход Metro-версии Firefox перенесен на январь: Главной причиной отсрочки разработчики называют более медленное продвижение в создании приложения, чем планировалось.

    10:552

    IDEAL Administration v.14.0 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    10:55

    Sonnet анонсирует шасси расширения Echo Express SE II с интерфейсом Thunderbolt: Шасси Sonnet Echo Express SE II имеет два слота расширения PCIe 2.0 x8

    10:544

    У поисковика Bing новый логотип: По сообщению корпорации, дизайнеры компании разработали сотни разных вариантов логотипов с различными вариантами шрифтов, цветов, размеров и форм

    10:523

    LectureNotes 2.3.9 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    10:46

    Конструктор сайтов Jimdo 1.0.25 для iPhone и iPad обновлен: Используя приложение Jimdo-App для iPhone и iPad, можно изменять свой сайт в режиме реального времени:

    10:45

    DicePlayer 2.0.38 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    10:35

    В серию блоков питания Enermax Triathlor ECO вошли модели мощностью от 350 до 650 Вт: Продажи блоков питания Triathlor ECO должны начаться в октябре

    10:35

    Sailfish OS полностью совместима с Android: Приложения для Android теперь можно запускать на Sailfish OS напрямую

    10:321

    Новая версия ColorNote — наглядный блокнот для ежедневных заметок на Android: ColorNote позволяет сортировать свои заметки, помечать разные записи в блокноте отдельным цветом

    10:29

    Keeper Password & Data Vault 7.0.4 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    10:21

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    10:20

    Inno3D выпускает планшет Pad7 3G, поддерживающий две карты SIM: Питание планшета Inno3D Pad7 3G обеспечивает батарея емкостью 3600 мА∙ч

    10:2010

    Fotosizer v.2.06 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    10:20

    Wise Program Uninstaller v.1.55 - бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений: Бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений

    09:45

    BurnAware v.6.5 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    09:10

    В США для трети пользующихся интернетом с помощью телефона он служит основным средством доступа: Две трети владельцев сотовых телефонов в США используют их для доступа в интернет

    09:007

    Операционная система Sailfish OS совместима с Android: Sailfish OS теперь поддерживает Android

    08:354

    Появились официальные изображения смартфона Oppo N1 и его необычной упаковки: Ожидается, что цена Oppo N1 составит примерно $650

    08:3015

    Миниатюрный ресивер EagleTec поддерживает NFC и Bluetooth 4.0: Ресивер EagleTec, который поддерживает NFC и Bluetooth 4.0, стоит $42

    08:006

    ESET выпускает бета-версию приложения для защиты Twitter и Facebook: β-версия ESET Social Media Scanner доступна для свободного тестирования

    08:00

    Microchip PIC24FJ128GC010 — первый микроконтроллер PIC с 16-разрядным АЦП, 12-разрядным АЦП, поддерживающим частоту отсчетов 10 МГц, интерфейсом USB и драйвером ЖК-дисплея: Микроконтроллеры семейства PIC24FJ128GC010 уже доступны

    07:305

    У Cadence готово IP-ядро хост-контроллера Secure Digital 4.0: Созданное специалистами Cadence IP-ядро хост-контроллера Secure Digital 4.0 обеспечивает скорость передачи данных до 312 МБ/с

    07:002

    Япония к 2020 году представит разработку сверхбыстрой беспроводной передачи данных: Новая технология позволит передавать данные со скоростью 100 ГБ/с

    06:4032

    Samsung уже работает над часами Galaxy Gear 2, которые могут выйти в начале 2014 года: Часы Samsung Galaxy Gear 2 могут быть представлены на выставке CES в январе 2014 года

    00:3521

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