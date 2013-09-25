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    25 сентября 2013

    Новые изображения 3D-карты Radeon R9 290X демонстрируют иной дизайн системы охлаждения: Видеокарта Radeon R9 290X требует подключения шести и восьмиштырькового разъёмов питания

    19:4910

    У Micron готовы инженерные образцы микросхем памяти Hybrid Memory Cube: По каким технологическим нормам и на чьих мощностях изготовлены первые микросхемы HMC — неизвестно

    19:008

    Amazon обновила планшет Kindle Fire HD и выпустила модификацию по цене $140: Обновлённый планшет Amazon Kindle Fire HD получил корпус, как у моделей 2013 года

    18:538

    Студенческие общежития перешли к тестированию wi-fi: Программа по обеспечению московских общежитий бесплатным беспроводным доступом направлена на создание равных условий в использовании информационно-коммуникационной среды учащимися вузов

    18:241

    В Skype 4.3 для Android добавлено место под рекламу: Skype для Android поддерживает собственный широкополосный аудиокодек SILK

    18:236

    XenoAmp Music Player 0.270 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    18:15

    Социальное интернет-радио Soundtracker 3.01 для Series 40: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    18:09

    OWC предлагает модули памяти для компьютеров iMac на процессорах Haswell: Комплекты суммарным объемом от 8 до 32 ГБ предназначены для 27-дюймовых моделей Apple iMac

    18:0325

    Смартфоны новой линейки премиум-класса под названием Samsung Galaxy F получат металлический корпус: В качестве процессора в устрйоствах Samsung Galaxy F выступит восьмиядерный процессор Exynos

    17:4161

    Представлены планшеты Kindle Fire HDX с экранами высокого разрешения: Основой планшетов Kindle Fire HDX служат однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 800

    16:0313

    Смартфоны ZTE Geek и ZTE Grand Geek были замечены на PT/Expo Comm China 2013: Смартфон ZTE Grand Geek получил пятидюймовый дисплей Full HD и камеру разрешением 13 Мп

    15:224

    PNY начинает продажи разогнанных 3D-карт GeForce GTX 770 OC и GTX 780 OC : Карты PNY GeForce GTX 770 OC и GTX 780 OC оснащены видеовыходами DVI (два), HDMI и DisplayPort

    12:363

    R-Studio v.7.0 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    10:202

    «Лаборатория Касперского» патентует новую технологию сравнения файлов: «Лаборатория Касперского» обретает новый патент

    09:45

    Corel представила CorelDRAW Home & Student Suite 2014 для дома и учебы: Версия CorelDRAW Graphics Suite X6 для домашнего использования по невероятно низкой цене

    09:10

    Браузер Coast 1.10 от Opera поддерживает iOS 7:

    08:571

    WordPress установлена на каждом пятом веб-сайте: исследование от W3Techs: Среди 10 миллионов самых популярных веб-сайтов, которые мониторит W3Techs, примерно по 2 тысячи ежедневно переходят на WordPress

    08:46

    Полностью обновлена архитектура «Контура информационной безопасности SearchInform»: SearchInform полностью обновила «Контур информационной безопасности SearchInform»

    08:351

    KinderGate Родительский Контроль 3.0 - фильтрация HTTPs-трафика, кластеризация и мультиплатформенность: Entensys представила KinderGate Родительский Контроль 3.0

    08:00

    В состав однокристальной системы для бюджетных устройств WonderMedia WM8860 вошли два ядра ARM Cortex-A9, функционирующие на частоте 1,2 ГГц: SoC WonderMedia WM8860 позволит использовать в мобильных устройствах до 2 ГБ оперативной памяти и поддерживает ОС Android 4.3

    08:007

    Компания Zotac готовит к выпуску игровой планшет Zotac Tegra Note 7: Ожидается, что цена планшета Zotac Tegra Note 7 составит примерно 199 долл.

    07:409

    Компания Nokia сообщила о предстоящем мероприятии, которое намечено на 22 октября в городе Абу-Даби: Ожидается, что компания Nokia 22 октября представит планшетофон Nokia Lumia 1520

    07:0011

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