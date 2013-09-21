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    21 сентября 2013

    Фото дня: первое изображение смартфона BlackBerry Americano: Смартфон BlackBerry Americano относится к начальному уровню

    22:0511

    Убытки BlackBerry за квартал приблизились к миллиарду долларов, в компании подтвердили наличие планов массовых увольнений: Компания BlackBerry опубликовала предварительные результаты второго квартала 2014 финансового года

    20:558

    Смартфоны Apple iPhone 5s распроданы менее чем за день, новая поставка будет лишь в октябре: Смартфоны Apple iPhone 5с пока еще можно купить

    20:2124

    Позолоченный или покрытый платиной смартфон Apple iPhone 5s уже можно купить, заплатив около трех тысяч долларов: Goldgenie отделывает смартфоны Apple iPhone 5s драгоценными металлами

    19:5923

    Беспроводная мышь Genius Energy Mouse может подзарядить мобильное устройство: Емкость встроенной в Genius Energy Mouse литиево-полимерной батареи равна 2700 мА∙ч

    19:404

    В серию внешних жестких дисков Buffalo Mini Station Turbo PC EX2 вошли модели объемом до 2 ТБ, оснащенные интерфейсом USB 3.0: Покупатель сможет выбрать накопитель Buffalo Mini Station Turbo PC EX2 в черном или белом корпусе

    13:49

    Дверным замком Kevo можно управлять с помощью смартфона: Пока Kevo поддерживает только смартфоны Apple iPhone

    13:2832

    Ассортимент MSI пополнился планшетом MSI W20 3M на APU AMD A4-1200: Время автономной работы планшета MSI W20 3M на APU AMD A4-1200 достигает девяти часов

    12:4934

    Сделка между Microsoft и Nokia принесет Стивену Элопу 18,8 млн. евро: Стивен Элоп помог Microsoft купить мобильное подразделение Nokia

    11:5757

    Основой монитора Dell P2314H служит 23-дюймовая панель типа IPS: Производитель оценил монитор Dell P2314H в $250

    11:1119

    Начались поставки миниатюрных тонких клиентов Devon IT Ceptor размерами 111 x 39 x 16 мм: Тонкий клиент Devon IT Ceptor взаимодействует со средой Citrix, RDP или VMware

    09:302

    Процессоры Apple A7 изготавливает Samsung: Процессоры Apple A7 выпускаются по 28-нанометровой технологии HKMG

    08:3064

    Опубликованы изображения позолоченного смартфона HTC One Mini: Сколько стоит позолоченный смартфон HTC One Mini — неизвестно

    08:009

    Процессорный охладитель Cooler Master V8 GTS стилизован под восьмицилиндровый двигатель маслкара: Конструкция Cooler Master V8 GTS включает восемь тепловых трубок

    07:309

    Появились первые изображения объективов Fujinon XF10-24mm F4 R OIS и Fujinon XF56mm F1.2 R: Объективы Fujinon XF10-24mm F4 R OIS и Fujinon XF56mm F1.2 R будут представлены в ближайшие месяцы

    07:006

    Ушел из жизни легендарный руководитель компании Nintendo: Под руководством Хироши Ямаучи компания Nintendo стала одним из крупнейших производителей видеоигр

    06:003

    Девять из десяти покупателей Apple iPhone 5s уже имеют смартфон Apple : По оценке аналитика Piper Jaffray, за эти выходные будет продано 5-6 млн. смартфонов iPhone 5s и 5с

    01:0138

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