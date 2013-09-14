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    14 сентября 2013

    Анонс шестидюймового планшетофона Nokia Lumia 1520 откладывается: По новым данным, официальный анонс устройства Nokia Lumia 1520 (Nokia Bandit) откладывается до 22 октября

    22:1513

    Аудиокассете — 50 лет!: В сентябре 2013 года сменный носитель, созданный специалистами Philips, отметил свой юбилей

    18:3926

    Начались продажи накопителей Mushkin Scorpion Deluxe PCIe SSD : Накопители Mushkin Scorpion Deluxe PCIe SSD выпускаются объемом 240, 480, 960 и 1920 ГБ

    18:1711

    Планшетофон Samsung Galaxy Note 3 будет выпушен в версии с поддержкой двух карточек SIM: Планшетофон Samsung Galaxy Note 3 построен на SoC Snapdragon 800

    18:008

    В однокристальных системах STMicroelectronics Orly и Monaco используется технология перекодирования видео Faroudja: Среди поддерживаемых исходных форматов есть H.264 и HEVC (High Efficiency Video Coding)

    17:47

    По прогнозу IHS, в этом году будет отгружено 158,9 млн. смартфонов Apple iPhone: Объем рынка смартфонов в 2013 году аналитики IHS оценили в 1,1 млрд. штук

    15:1213

    Мировой рынок полупроводниковой продукции в 2013 году вырастет на 3% и достигнет 298 млрд. долларов: Основной тенденцией рынка полупроводниковой продукции в 2013 году является консолидация

    14:52

    Chrome 29 для iOS улучшает голосовой поиск:

    14:37

    Каждое второе устройство с поддержкой Bluetooth, выпущенное в этом году, соответствует спецификации Bluetooth 4.0: Bluetooth 4.0 распространяется с огромной скоростью

    14:272

    Samsung инвестирует полмиллиарда долларов в новую фабрику в Китае: Строительство новой фабрики Samsung по тестированию и упаковке микросхем должно начаться в январе

    13:573

    Olympus украшает «системную фотосумку» CBG-10 байонетом от камеры Olympus OM-D E-M1: Продажи Olympus CBG-10 производитель обещает начать в ноябре

    13:452

    IBM выпускает гибкую вычислительную платформу для ВЦ и суперкомпьютеров NeXtScale System: Кроме того, представлена система IBM x3650 M4 HD

    12:353

    Intel Atom Z3770 (Bay Trail) сравнили по производительности с Qualcomm Snapdragon S4 Pro и Nvidia Tegra 3 при работе под управлением Android : Производительность однокристальной системы Intel Atom Z3770 (Bay Trail) находится на хорошем уровне

    11:5635

    Пожар на предприятии SK Hynix может подтолкнуть Samsung к увеличению выпуска памяти DRAM для ПК: Доля Samsung на мировом рынке мобильной памяти DRAM по состоянию на конец второго квартала 2013 года составляет 50,3%

    11:114

    IBM за полмиллиарда долларов продает одно из своих подразделений компании Synnex : IBM избавляется от малорентабельных направлений деятельности

    11:00

    Themis анонсирует серверы RES-XR4 на процессорах Intel Xeon E5-2600 v2: Замена процессоров на Intel Xeon E5-2600 позволила увеличить число ядер на 50%

    08:30

    ViXS XCode 6400 — первая однокристальная система со встроенной поддержкой HEVC и Ultra HD 4K: Ознакомительные образцы XCode 6400 должны появиться в четвертом квартале 2013 года

    08:006

    Микросхемы STMicroelectronics семейства STiD12x получили сертификат DOCSIS 3.0: В серию STiD12x входят модели STiD128, STiD127 и STiD125

    07:301

    Устройство для работы с картами памяти Apacer AM701 поддерживает OTG: Устройство Apacer AM701 рассчитано на карточки формата microSD

    07:0010

    Графические решения AMD FirePro M4100, M5100 и M6100 уже можно встретить в мобильных рабочих станциях: Мобильные графические решения AMD FirePro M4100, M5100 и M6100 поддерживают DirectX 11.1, OpenGL 4.3, DirectCompute 11.1 и OpenCL 1.2

    00:207

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