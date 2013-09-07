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    7 сентября 2013

    Представлена камера Nikon Coolpix S02 — компактная в буквальном смысле: Объектив камеры Nikon Coolpix S02 охватывает диапазон эквивалентных фокусных расстояний 30-90 мм

    19:1014

    Apple может остаться без памяти из-за конфликта с Samsung: Никто, кроме Samsung, не может удовлетворить потребности Apple в микросхемах памяти

    18:00128

    Защитное покрытие для экранов мобильных устройств Belkin TrueClear InvisiGlass «сделано из настоящего стекла»: Пленки Belkin TrueClear InvisiGlass защищают экраны мобильных устройств от повреждений

    15:4027

    Основой ультрапортативного ноутбука Asus X102BA с сенсорным экраном размером 10,1 дюйма служит APU AMD A4-1200: Оснащение X102BA включает USB 3.0, 802.11n Wi-Fi и Bluetooth 4.0

    13:309

    The Eye Tribe начинает прием заказов на «первое по-настоящему доступное по цене» устройство для ввода информации с помощью глаз: Устройство The Eye Tribe Tracker стоит $99

    12:5426

    Asus Transformer Book T300 — ультрапортативный ноутбук, экран которого можно использовать как планшет: В оформлении Transformer Book T300 используется сочетание металлических поверхностей и покрытия soft-touch

    11:526

    Внешняя батарея CasePower Credit Card Booster напоминает кредитную карточку : Емкость батареи, интегрированной в чехол CasePower Power Case for iPhone 5, равна 2400 мА∙ч

    10:262

    В «умных часах» Qualcomm Toq используется дисплей mirasol: Ограниченная партия «умных часов» Qualcomm Toq будет выпущена в четвертом квартале 2013 года

    09:5031

    Colorful оценивает планшет Colorfly E708 Q1 в $65: Разрешение семидюймового дисплея Colorfly E708 Q1 равно 1280 х 800 пикселей

    09:0019

    Belkin анонсирует обложку-клавиатуру Ultimate Keyboard Case for the Samsung Galaxy Tab 3 10.1: Обложка-клавиатура Ultimate Keyboard Case for the Samsung Galaxy Tab 3 10.1 стоит $130

    08:30

    По подсчетам IDC, рынок внешних хранилищ данных сокращается в денежном выражении второй квартал подряд : Суммарный объем дисковых хранилищ, отгруженных в период с апреля по июнь 2013 года, достиг 8,2 экзабайт

    08:009

    Разрешение дисплея планшета Asus Transformer Pad TF701T — 2560 x 1600 пикселей: Планшет Asus Transformer Pad TF701T оснащен дисплеем типа IPS

    07:303

    Компания Samsung показала на IFA 2013 монитор 4K с экраном размером 31,5 дюйма: Данных о цене и дате начала продаж монитора 4K с экраном размером 31,5 дюйма пока нет

    07:0030

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