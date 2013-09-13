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    13 сентября 2013

    Шестидюймовый планшетофон Nokia Lumia 1520 будет анонсирован 26 сентября: Планшетофон Nokia Lumia 1520 в качестве операционной системы получит Windows Phone 8 с обновлением GDR3

    21:1744

    Xilinx показала первый в отрасли сетевой адаптер с пропускной способностью 80 Гбит/с на базе FPGA: Основой сетевого адаптера Xilinx с пропускной способностью 80 Гбит/с стало IP-ядро SmartCORE

    20:452

    Cray использует в своих суперкомпьютерах процессоры Intel Xeon E5-2600 v2 : Процессоры Intel Xeon E5-2600 v2 будут доступны в моделях Cray XC30 и Cray CS300 с воздушным и жидкостным охлаждением

    19:452

    Доклады третьего дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть третья, заключительная: На сцену вышел Питер Бидл

    19:151

    Скорость чтения первой в мире карты CFast 2.0, представленной SanDisk, достигает 450 МБ/с: SanDisk выпускает первую в мире карту памяти CFast 2.0

    18:357

    Корпус Aerocool GT-R типоразмера Midi-Tower предназначен для сборки игровых ПК на основе системных плат форм-фактора microATX/ATX: Цена корпуса Aerocool GT-R Black Edition составляет 60 евро, Aerocool GT-R White Edition — 65 евро

    17:562

    В серию Apacer Thunderbird вошли модули памяти DDR3-2933: Серия модулей памяти Apacer Thunderbird ориентирована на энтузиастов разгона

    17:123

    Доклады третьего дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть вторая, фокусы с вином: На сцену вышел Майк Белл

    15:4614

    Кабель Apacer A510 USB OTG позволяет подключать к мобильным устройствам флэшки и другие периферийные устройства: Кабель Apacer A510 USB OTG предоставляет широкие возможности расширения

    15:0816

    Доклады третьего дня IDF 2013 глазами нашего корреспондента — часть первая, антропологическая: Третий, завершающий день IDF 2013 открылся ключевым докладом Женевьевы Белл

    14:503

    GPU-Z v.0.7.3 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    11:301

    ChrisTV Online! v.9.40 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    10:556

    Komodo Edit v.8.5.0 - текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков: Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков

    10:20

    Специалисты TUL решили снабдить вентиляторы дополнительными лопастями : По словам TUL, вентилятор Double Blades характеризуется повышенной производительностью

    10:0021

    Arachnophilia v.5.5 Build 2812 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный и неплохой HTML-редактор

    09:452

    OutlookAttachView v.2.61 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    09:10

    Объектив M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro предназначен для камер системы Micro Four Thirds : Объектив M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro открыл линейку M.Zuiko Pro

    09:0013

    Actual File Folders: навигация по папкам стала быстрее: Actual Tools выпустила новый инструмент для качественного улучшения работы с папками на компьютере

    08:35

    Представлен скоростной кодек JPEG от компании «Фаствидео»: Новый кодек JPEG от российской компании «Фаствидео», оптимизированный для CUDA, позволяет добиться сверхвысокой скорости кодирования и декодирования изображений

    08:002

    Представлен четырехъядерный APU AMD A4-1350 для планшетов, гибридных ПК и ноутбуков с небольшими сенсорными экранами: Начало поставок APU AMD A4-1350 ожидается в октябре

    08:0031

    Ассортимент Cypress пополнился программируемыми контроллерами USB 3.0 EZ-USB CX3, EZ-USB FX3S и EZ-USB FX3 CSP: Контроллеры Cypress EZ-USB CX3, EZ-USB FX3S и EZ-USB FX3 CSP сертифицированы USB-IF

    07:00

    Потребляемая мощность жёсткого диска Western Digital WD Green 4 ТБ (WD40EZRX) в режиме ожидания составляет 0,4 Вт: Цена накопителя Western Digital WD Green 4 ТБ (WD40EZRX) составит от 170 до 190 долларов

    06:1517

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