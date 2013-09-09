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    9 сентября 2013

    Ноутбук-трансформер Toshiba Satellite Click оснащается APU AMD Temash A4-1200: Ноутбук-трансформер Toshiba Satellite Click располагает экраном диагональю 13,3 дюйма

    23:487

    Планшет Toshiba Encore может похвастаться однокристальной платформой Intel Atom Bay Trail и Windows 8.1: Планшет Toshiba Encore располагает восьмидюймовым дисплеем

    22:0822

    Wilocity и DisplayLink впервые в мире покажут беспроводное подключение монитора 4K: Местом демонстрации выбрано мероприятие Intel Developer Forum

    21:484

    Аппарат LG D820, ранее замеченный на сайте FCC, является CDMA версией флагманского смартфона LG G2: Смартфон LG D820 будет оборудован модулями Bluetooth 4.0, NFC и GPS

    21:253

    В охлаждающую подставку для ноутбуков Enermax Twistedrodio 16 встроена акустическая система: Ассортимент Enermax пополнила охлаждающая подставка для ноутбуков Twistedrodio 16

    21:206

    Длина 3D-карты Galaxy GeForce GTX 760 Mini — 193 мм: О цене 3D-карты Galaxy GeForce GTX 760 Mini данных нет

    20:55

    Камера Ricoh Theta спроектирована специально для съемки сферических панорам: Панорамная камера Ricoh Theta стоит 399 долларов

    20:408

    Dell пополнила линейку мобильных рабочих станций Precision моделями M4800 и M6800: Ноутбуки Dell Precision M4800 и M6800 оснащаются графическими адаптерами AMD FirePro и Nvidia Quadro

    18:495

    Пожар на фабрике SK Hynix может вызвать дефицит памяти и рост цен: SK Hynix удалось частично восстановить работу фабрики, пострадавшей от пожара

    18:2613

    В Cети появились новые фотографии ещё не анонсированного смартфона Nokia Lumia 1520: Планшетофон Nokia Lumia 1520 получит камеру разрешением 16 Мп

    18:157

    В серию устройств Lenovo Flex вошли два трансформируемых ноутбука Flex 14 и Flex 15, а также моноблочный ПК Flex 20: Ноутбуки Flex 14 и Flex 15 получили конструктивное исполнение аппаратов Yoga

    16:151

    SynchPst for Outlook v.5.1.3.5 - программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook: Программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook

    15:35

    AceMoney v.4.35.1 - органайзер для управления расходами личных денежных средств: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    15:00

    Earth Alerts 2013.2.30 - бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени: Бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени

    14:25

    Reaper v.4.52 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    13:501

    WindowsBlinds v.8.01 - программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows: Программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows

    13:151

    Norton Removal Tool 2013 v.21.0.0.14 - утилита для полного удаления продуктов Symantec: Утилита полного удаления продуктов Symantec

    12:401

    Audacity v.2.0.4 - простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор: Простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор

    12:05

    SRWare Iron v.29.0.1600.0 - веб-браузер, основанный на исходном коде Chromium: Веб-браузер, основанный на исходном коде Chromium

    11:302

    Wise Disk Cleaner v.7.93 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от "мусора": Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    10:55

    Daum PotPlayer v.1.5.39659 - бесплатный функциональный медиаплеер: Бесплатный функциональный медиаплеер

    10:20

    D3DGear v.4.41 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:45

    Microsoft: "мы не предоставляем никаким правительствам возможность взлома системы шифрования": Microsoft не предоставляет никаким правительствам возможность взлома системы шифрования

    09:1012

    Специалисты «Лаборатории Касперского» помогли задержать киберпреступника: Минус один: специалисты «Лаборатории Касперского» помогли задержать киберпреступника

    08:35

    Intel предупреждает о прекращении выпуска не имеющих встроенного графического ядра процессоров Intel Core i5-3350P: У желающих купить самый доступный по цене процессор семейства Core i5 еще есть время

    08:306

    Новая утечка свидетельствует о скором выходе камеры Fujifilm X-A1: В Сеть попал пресс-релиз, посвященный выходу камеры Fujifilm X-A1

    08:0013

    Словари от «Дрофа» теперь в электронном формате для iOS, Android и Mac OS X: Paragon объявляют о выходе бесплатного приложения «Словари Дрофы» для iOS, Android и Mac OS X

    08:002

    Обновленная версия ноутбука Acer C710 получит двухъядерный процессор Intel Celeron 1007U: Обновленная версия хромбука Acer C710 оценена в 250 долл.

    07:406

    Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 оснащена массивом микрофонов и усилителем для наушников: Одновременно представлены звуковые карты Sound Blaster Audigy Rx и Sound Blaster Audigy Fx

    07:3010

    В состав однокристальной системы Allwinner A23 входит двухъядерный процессор ARM Cortex-A7, работающий на частоте 1,5 ГГц: Массовое производство новых SoC Allwinner A23 намечено на октябрь

    06:0018

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