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    5 сентября 2013

    Обновленная защита Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security: Новые версии Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security разработаны в соответствии с растущими требованиям к безопасности со стороны пользователей

    23:004

    Ультрабук LG Z935 оснащается экраном разрешением 2560 х 1440 точек и весит всего 1,15 кг: Ульрабук LG Z935 имеет толщину всего 13,6 мм

    22:4915

    ABBYY TextGrabber + Translator «подружился» с планшетами Apple: ABBYY обновила приложение ABBYY TextGrabber + Translator для iOS устройств

    22:35

    NEC комплектует 30-дюймовый монитор MultiSync PA302W калибратором SpectraViewII: Покупатель может выбрать монитор NEC MultiSync PA302W белого или черного цвета.

    21:129

    Смартфон Lenovo Vibe X (IdeaPhone S960) с пятидюймовым экраном разрешением Full HD весит всего 121 г: Смартфон Lenovo Vibe X (IdeaPhone S960) имеет массу всего 121 г

    21:127

    Buffalo Technology расширяет линейку корпоративных NAS моделями TeraStation 4200 и TeraStation 4800 : Новые устройства серии TeraStation 4000 уже доступны для заказа

    20:27

    Тонкий внешний жесткий диск WD My Passport Slim оснащен интерфейсом USB 3.0: Портативные жесткие диски WD My Passport Slim выпускаются объемом 1 и 2 ТБ

    19:172

    Семидюймовый планшет Lenovo S5000 весит всего 246 г: Планшет Lenovo S5000 получит четырёхъядерный процессор MediaTek

    19:178

    Моноблок Sony Vaio Tap 21 оснащается дисплеем IPS разрешением Full HD: Моноблок Sony Vaio Tap 21 получил собственный аккумулятор

    17:374

    Представлен смартфон Samsung Galaxy Note 3: Cмартфон Samsung Galaxy Note 3 получил больший экран при меньших габаритах и массе

    17:0939

    Стала известна цена и срок начала продаж планшета Panasonic Toughpad с экраном 4K : Планшет Panasonic Toughpad с экраном 4K появится в продаже этой осенью

    16:5524

    Представлены «умные часы» Samsung Galaxy Gear: В США «умные часы» Samsung Galaxy Gear появятся в октябре и будут стоить $299

    14:54186

    Скорость передачи данных карты памяти Lexar microSDXC UHS-I 64 ГБ в режиме чтения составляет 90 МБ/с (600х): Карта памяти Lexar microSDXC UHS-I 64 ГБ (600x) оценена в 100 долларов

    12:108

    Планшет Sony Vaio Tap 11 работает под управлением Windows 8: Планшет Sony Vaio Tap 11 оснащается пристёгивающейся беспроводной клавиатурой

    12:0639

    UltraEdit-32 v.20.00 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    12:05

    Aloaha PDF Suite v.5.0.291 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    11:301

    Light Image Resizer v.4.4.4.0 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    10:55

    LameXP v.4.08 - графическая оболочка для MP3-кодека LAME: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    10:20

    Игровой планшет Bigben GameTab-One подобно устройству Wikipad оснащён съёмным игровым контроллером: Игровой планшет Bigben GameTab-One оснащён 2 ГБ оперативной памяти

    09:4813

    VMware Player v.6.0 - программа для работы с виртуальными машинами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    09:451

    VMware Workstation v.10.0.0 - мощная система для работы с виртуальными машинам: Мощная система для работы с виртуальными машинами

    09:10

    Началась новая волна кампании кибершпионажа NetTraveler: Возвращение NetTraveler

    08:35

    Мобильные троянцы теперь распространяются и через сторонние мобильные ботнеты: Зловред зловреда везет: мобильные троянцы теперь распространяются и через сторонние мобильные ботнеты

    08:001

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