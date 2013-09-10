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    10 сентября 2013

    Представлен процессор Apple A7 — 64-разрядный «мозг» смартфона iPhone 5s : Переход на 64-разрядную архитектуру, вкупе с другими приемами, позволил повысить производительность A7

    23:54212

    Внешний тачпэд Wacom Bamboo Pad поддерживает перо и тактильный ввод: Планшет Wacom Bamboo Pad с проводным подключением стоит $49, с беспроводным — $79

    21:353

    Монитор NEC AccuSync AS222WM оценен в $179: В мониторе NEC AccuSync AS222WM используется панель типа TN со светодиодной подсветкой

    20:5011

    Продажи планшетофонов Samsung Galaxy Note перевалили за 38 миллионов штук: В Samsung рассчитывают продать не менее 10 млн. штук планшетофонов Galaxy Note 3

    20:2214

    На 2014 год AMD планирует выпуск SoC Hierofalcon, APU и CPU Bald Eagle, APU Steppe Eagle и GPU Adelaar: AMD рассказывает о планах выпуска APU, CPU и SoC для встраиваемых систем

    19:507

    Kantaris Media Player v.0.7.8 - бесплатный медиаплеер, способный воспроизводить практически все форматы: Бесплатный медиаплеер, способный воспроизводить практически все форматы

    13:155

    DriverView v.1.45 - бесплатная утилита, отображающая список загруженных в ОС драйверов: Крошечная бесплатная утилита, которая отображает список драйверов загруженных в ОС

    12:40

    SoftPerfect Network Scanner v.5.5 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    12:05

    Охлаждающая подставка Thermaltake Massive SP оснащена двумя громкоговорителями: Оснащение Thermaltake Massive SP также включает два порта USB 2.0

    11:451

    NirLauncher v.1.18.23 - сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft: Сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft

    11:30

    Интеграция WiGig Alliance в Wi-Fi Alliance завершена, опубликован логотип WiGig CERTIFIED: Ожидается, что значительное число продуктов с сертификатом WiGig CERTIFIED будет также иметь сертификат Wi-Fi CERTIFIED

    11:20

    VueScan v.9.2.24 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    10:55

    Все восемь ядер процессоров Samsung Exynos 5 Octa можно задействовать одновременно: Процессор Samsung Exynos 5 Octa поддерживает технологию ARM big.LITTLE в полной мере

    10:3041

    FlashGot v.1.5.5.8 - дополнение к Firefox для удобной загрузки файлов из сети: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной загрузки файлов из сети

    10:20

    Семейство внешних HDD Toshiba пополнила модель STOR.E Plus объемом 2 ТБ: Накопитель Toshiba STOR.E Plus объемом 2 ТБ стоит 129 евро

    10:047

    IObit Driver Booster v.1.0 Build 733 Final - программа для обновления системных драйверов: Программа для обновления системных драйверов

    09:45

    STDU Viewer v.1.6.284 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    09:10

    Renesas Electronics выпускает контроллер двухпортового концентратора USB 3.0 µPD720211: К достоинствам контроллера µPD720211 относится наличие интегрированного понижающего регулятора напряжения

    09:008

    В Сети появились изображения смартфона Samsung Galaxy S4 с установленной ОС Tizen 3.0: Интерфейс ОС Tizen 3.0 напоминает Windows Phone

    09:0033

    «Лаборатория Касперского» изучила распространенный эксплойт-пак BlackHole: Черная дыра стала ближе

    08:351

    Seagate выпускает жесткий диск объемом 500 ГБ для планшетов: По мнению Seagate, в планшетах не хватает жестких дисков

    08:0047

    Обнаружен сложный банковский троян с мобильным компонентом: ESET обнаружил сложный банковский троян Hesperbot

    08:00

    EVGA Hadron Air — компактный корпус для энтузиастов, рассчитанный на установку системных плат типоразмера Mini-ITX: Цена корпуса EVGA Hadron Air составляет 190 долларов

    07:1018

    Seagate первой освоила технологию Shingled Magnetic Recording, которая позволит к 2020 году довести объем HDD до 20 ТБ : Seagate уже отгрузила более миллиона жестких дисков, в которых используется технология SMR (Shingled Magnetic Recording)

    07:0013

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