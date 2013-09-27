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    27 сентября 2013

    Генеральный директор Ford может занять пост Стива Балмера: CEO Ford Алан Мулалли может стать генеральным директором Microsoft

    22:1832

    Panasonic тоже покидает рынок смартфонов: Panasonic прекращает выпуск потребительских смартфонов

    21:3219

    Новый планшетный ПК Acer Iconia W4-820 получит дисплей IPS и SoC Intel Atom Z3470: Новый планшетный ПК Acer Iconia W4-820 появится в продаже в прошлом месяце по цене 330 евро

    20:029

    Планшетный компьютер Apple iPad mini 2 возможно получит дактилоскопический датчик, который используется в смартфоне Apple iPhone 5s: В Сеть попали изображения золотистого планшета Apple iPad mini 2

    18:5730

    Возможно, европейские версии Samsung Galaxy Note 3 имеют региональное ограничение: Устройство Samsung Galaxy Note 3 (SM-N9005) поставляется с наклейкой, на которой описан список стран, в которых будет работать устройство

    18:2828

    Beats Electronics выкупит все свои акции у HTC к концу года: Beats Electronics выкупает последние свои акции у HTC за 265 млн долларов

    17:42

    Nvidia намерена конкурировать с новыми графическими адаптерами AMD путём снижения цен и выпуска новых моделей: Nvidia снизит цены на видеокарт в конце ноября

    16:1915

    Габариты компьютерного корпуса Thermaltake Armor A30i равны 291 x 456 x 266 мм: На верхней стенке Thermaltake Armor A30i находится 200-миллиметровый вентилятор

    15:156

    Подставка для ноутбуков Thermaltake Massive TM оснащена четырьмя перемещаемыми температурными датчиками: В подставке Thermaltake Massive TM за охлаждение отвечают два 120-миллиметровых вентилятора

    14:355

    TSMC наращивает закупки оборудования для выпуска продукции по нормам 20 нм: В 2015 году в TSMC рассчитывают освоить серийный выпуск продукции по 16-нанометровому техпроцессу HKMG

    14:268

    Процессоры Intel Pentium B925C, Core i3-3115C, Xeon E3-1105C v2 и E3-1125C v2 пополнили платформу для коммуникационного оборудования Crystal Forest Gladden: Основой процессоров Intel Pentium B925C, Core i3-3115C, Xeon E3-1105C v2 и E3-1125C v2 служит микроархитектура Ivy Bridge Gladden

    13:321

    Компания Sony выпустит плееры серии NW-F880 и плеер Sony Walkman ZX1 (NW-ZX1), работающие под управлением ОС Android 4.1: Медиа-плееры серии NW-F880 и плеер Sony Walkman ZX1 (NW-ZX1) получат модули Wi-Fi стандарта 802.11b/g/n/a, Bluetooth 3.0, GPS и NFC

    12:0440

    Windows Essentials Codec Pack v.4.5 - коллекция популярных и необходимых кодеков под Windows: Коллекция самых полезных и популярных аудио, видео-кодеков и фильтров для Windows

    11:30

    ServiWin v.1.57 - утилита просмотра установленных в систему драйверов и сервисов: Утилита, отображающая список всех установленных в системе драйверов и сервисов

    10:551

    PhraseExpress v.9.1.46 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода

    10:20

    Macrium Reflect Free v.5.2.6399 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    09:45

    Cezurity представляет технологию динамического обнаружения целенаправленных атак: Cezurity объявляет о завершении разработки собственной технологии обнаружения целенаправленных (таргетированных) атак на информационные системы предприятий

    09:10

    Камера Nikon D5300 получит процессор EXPEED 4, адаптер Wi-Fi и приемник GPS: Камера Nikon D5300 может быть представлена этой осенью

    09:0020

    DeskWork выпустил обновленную версию корпоративного портала : Осуществлен выпуск очередной версии корпоративного портала DeskWork - 2013Q3

    08:35

    Флэш-накопитель Silicon Power Touch T03 заключен в стальной нержавеющий корпус: Производитель предоставляет на Touch T03 пожизненную гарантию

    08:3012

    Расширена функциональность «Битрикс24»: Компания «1С-Битрикс» презентовала обновления сервиса для совместной работы «Битрикс24» и соответствующего коробочного продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал»

    08:00

    Семейство блоков питания OCZ Fatal1ty пополнили модели мощностью 550 и 750 Вт: Блоки питания OCZ Fatal1ty мощностью 550 и 750 Вт имеют сертификат 80 Plus Bronze

    08:005

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