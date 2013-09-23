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    23 сентября 2013

    BlackBerry готова продаться за 4,7 млрд. долларов: Покупателем BlackBerry выступил консорциум, возглавляемый Fairfax Financial

    22:0917

    По подсчетам Localytics, в США смартфонов iPhone 5s за эти выходные было продано в 3,4 раза больше, чем iPhone 5c: В общемировом масштабе продажи iPhone 5s превосходят продажи iPhone 5c в 3,7 раза

    20:5929

    Представлены планшеты Microsoft Surface 2 и Microsoft Surface Pro 2: Продажи Surface 2 стартуют 22 октября по цене от $449

    20:32124

    Представлен смартфон Oppo N1, способный похвастаться множеством любопытных технологий: Смартфон Oppo N1 получил вращающийся модуль камеры и тыловую сенсорную панель

    19:3117

    Карта расширения Sonnet Tango 3.0 PCIe добавляет в конфигурацию компьютера четыре порта USB 3.0 и три порта FireWire 800: Цена Sonnet Tango 3.0 PCIe (FW8USB3-E) равна $99

    18:589

    За первые выходные было продано более 9 млн. смартфонов Apple iPhone 5s и 5c: Apple поставила новый рекорд по продажам новой модели iPhone

    18:5445

    Смартфон Vivo Xplay 2 получит вращающуюся камеру: Основной особенностью смартфона Vivo Xplay 2 будет являться камера, находящаяся в верхней части устройства, которая будет способна поворачиваться на 180 градусов

    17:4417

    Контрактные производители полупроводниковой продукции ростом продаж в этом году будут обязаны только передовым техпроцессам: TSMC за год втрое нарастила выпуск продукции по нормам 28 нм и менее

    15:206

    Лишь один из десяти флэш-накопителей, выпущенных в этом году, будет иметь интерфейс USB 3.0: Доля флэш-накопителей с интерфейсом USB 3.0 в 2014 году увеличится до 20-25%

    14:1912

    PLX Technology показывает на ECOC подключение шасси расширения PCI Express по оптическому интерфейсу: В состав демонстрационной установки вошел созданный специалистами FCI активный кабель MSHD (mini-SAS high-density)

    13:56

    Выявлена огромная бот-сеть из 200 тысяч зараженных устройств на базе Android: Основной источник заражения в этом случае – принадлежащие злоумышленникам или взломанные интернет-ресурсы.

    13:28

    Новая Почта Mail.Ru для Android: аватары, «быстрые действия» в списке писем и прочее: Среди особенностей приложения: возможность просмотра корреспонденции в оффлайне, одновременная работа с несколькими ящиками, полная синхронизация с «большим» аккаунтом.

    13:24

    Finisar первой показала работу приемопередатчиков 100GE-SR4 CFP4: Местом показа работы приемопередатчиков 100GE-SR4 CFP4 в компании Finisar выбрали выставку ECOC 2013

    13:18

    Альфа-Банк представил обновленное мобильное приложение «О!рр» для iOS: В новой версии упрощен механизм создания шаблонов переводов, а также добавлена опция переводов между любыми картами, выпущенными банками Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Молдовы.

    13:13

    Music.Mind 1.25 — информативный плеер для Android: Его основное отличие от прочих приложений подобного плана — выполнение информационной функции

    13:11

    Вышел браузер iLunascape 2.1.3.0 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    13:01

    SketchBook Mobile 2.86 раскрывает творческие способности владельцев iPhone: Программа содержит множество кистей, карандашей и прочих инструментов для рисования.

    13:00

    Обновление Text from Tablet-SMS Messaging — отправка SMS с планшета: Смысл в том, что набирать на планшете гораздо удобнее, чем на смартфоне, благодаря большей диагонали.

    12:55

    Facebook Pages Manager 1.6 — управление страницами Facebook с Android: При помощи приложения можно публиковать обновления на страницах, отвечать на комментарии и личные сообщения

    12:42

    Новая версия BSPlayer для Android : Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    12:26

    Представлен смартфон LG Vu 3 с экраном 4:3 диагональю 5,2 дюйма: Основой смартфона LG Vu 3 служит SoC Qualcomm Snapdragon 800

    12:2621

    Хакерам Chaos Computer Club легко удалось обмануть дактилоскопический датчик Apple iPhone 5s : Пример Apple iPhone 5s показывает, что дактилоскопическая защита не является абсолютной

    11:1056

    MX Camera разрабатывает «электронный переходник» для полнокадровых камер Sony NEX и адаптер Micro Four Thirds, рассчитанный на вставные фильтры: Переходники MX Camera (DEO-Tech) Falcon и Owl должны появиться в продаже в декабре

    10:452

    Nvidia разрабатывает некую аппаратную новинку для любителей игр и это — не GPU: Откровение Марка Рейна совпало по времени с подготовкой к выходу 3D-карты AMD Radeon R9 290X (Hawaii)

    08:0014

    Sony ICX804SQB — датчик изображения типа CCD для потребительских камер разрешением 20 Мп с поддержкой видеосъемки в формате 720p: Формат датчика изображения Sony ICX804SQB — 1/2,3 дюйма

    07:305

    Опубликованы подробные спецификации GPU AMD Hawaii: GPU AMD Hawaii имеет 2816 потоковых процессоров

    07:0033

    В топовую комплектацию игрового ноутбука Eurocom X3 входит процессор Intel Core i7-4930MX Extreme: Цена стандартной комплектации игрового ноутбука Eurocom X3 составит 1467 долларов

    06:154

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