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    4 сентября 2013

    Обновленный планшет Samsung Galaxy Note 10.1 получил 3 ГБ ОЗУ и экран разрешением 2560 x 1600 точек: В Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) используются две платформы: Samsung Exynos 5 Octa и Qualcomm Snapdragon 800

    22:1555

    Представлен смартфон Sony Xperia Z1: Водонепроницаемый смартфон Sony Xperia Z1 оснащен камерой разрешением 20,7 Мп

    21:1040

    Автономные объективы Sony DSC-QX10 и DSC-QX100 представлены официально: Автономные объективы Sony DSC-QX10 и DSC-QX100 будут крепиться к смартфонам магнитами и специальными креплениями

    20:2715

    Мини-ПК SolidRun CuBox-i1 стоит $45 : За $45 покупателю SolidRun CuBox-i1 достается система с 512 МБ памяти DDR3-800 и портом Ethernet 100 Мбит/с

    19:279

    Ультрабук Asus Zenbook UX301 с сенсорным экраном разрешением 2560 x 1440 пикселей стал героем видеролика: Экран ультрабука Asus Zenbook UX301 защищен стеклом Gorilla Glass 3

    16:5414

    На мероприятии, посвящённом новой версии мобильной ОС Google под название Android 4.4 Kit Kat, был замечен смартфон Nexus 5: Смартфон Nexus 5 имеет дизайн, сходный с новым планшетом Nexus 7

    16:0530

    Анонсированы процессоры Intel Core Extreme i7-4960X, i7-4930K и i7-4820K: Компания Intel анонсировала выпуск процессоров Core i7 Extreme нового поколения

    15:2112

    На китайской фабрике Hynix в городе Уси вспыхнул пожар: В Китае горит фабрика Hynix

    15:2022

    Flash Voyager GS, Flash Voyager LS и Flash Voyager Mini — три новые серии флэшек компании Corsair: Все накопители сопровождаются пятилетней гарантией производителя

    15:133

    Разрешение экрана 27-дюймового монитора Wortmann Terra 2770W составляет 2560 x 1440 точек: Монитор Wortmann Terra 2770W получил дислей IPS разрешением 2560 x 1440 точек

    15:028

    Смартфон Alcatel One Touch Idol Alpha выделяется наличием прозрачных элементов на корпусе, служащих для оповещения пользователя: Смартфон Alcatel One Touch Idol Alpha получил экран HD диагональю 4,7 дюйма

    14:346

    Компания Kodak завершила процедуру банкротства и вернулась на рынок в новом качестве: Фотография для Kodak осталась в прошлом

    13:0310

    В следующем квартале Inotera начнет выпуск 20-нанометровых микросхем DRAM: Производственные возможности Inotera оцениваются в 130 000 пластин диаметром 300 мм в месяц

    12:053

    Внешние жесткие диски mLogic mBack для Apple iMac и Apple Display не претендуют на место на рабочем столе: Цена внешних жестких дисков mLogic mBack объемом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ составляет $100, $150 и $260 соответственно

    11:5118

    Опубликована спецификация HDMI 2.0: Интерфейс HDMI 2.0 отличается от своего предшественника расширенной пропускной способностью

    11:3113

    В съемную крышку шестидйюмового смартфона Alcatel One Touch Hero встроен дисплей E Ink: Крышки для смартфона Alcatel One Touch Hero предложены в виде опции

    11:0820

    Kaspersky RectorDecryptor v.2.6.4.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector

    10:55

    В мониторе NEC MultiSync EA273WMi используется 27-дюймовая панель типа AH-IPS: К особенностям монитора NEC MultiSync EA273WMi можно отнести функцию ControlSync

    10:284

    Amaya v.11.4.7 - удобный редактор для создания веб-страниц: Удобный редактор для создания веб-страниц

    10:202

    Официально: Apple представит новые смартфоны iPhone десятого сентября: Ожидается, что Apple представит новые iPhone, iOS 7 и Apple TV

    09:5965

    Driver Magician Lite v.4.9 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    09:45

    TeamViewer v.8.0.20768 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    09:10

    SafeIP v.2.0.0.2402 - бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса: Бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса

    08:352

    WinRAR v.5.0 - новая версия популярного архиватора: Новая версия популярного архиватора

    08:008

    Silicon Power придает флэш-накопителям Unique 510 и Jewel J05 не совсем обычную форму: В накопителях Unique 510 и Jewel J05 используется технология компоновки COB

    08:001

    Amazon обновляет электронную книгу Kindle Paperwhite и начинает поставки электроники в Россию: Поставки обновленной электронной книги Amazon Kindle Paperwhite начнутся 30 сентября

    07:3018

    ARM покупает IP-ядра контроллера дисплея Cadence PANTA : Cadence и ARM углубляют сотрудничество

    07:003

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