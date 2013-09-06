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    6 сентября 2013

    На сайте FCC появилась информация о смартфоне, который, скорее всего, представляет собой следующий аппарат линейки Nexus: Смартфон Nexus 5 может получить пятидюймовый дисплей

    20:233

    Представлены четыре бюджетных смартфона Alcatel One Touch Pop C1, C3, C5 и С7: Смартфоны Alcatel One Touch Pop C1, C3, C5 и С7 нацелены на бюджетный сегмент, но оснащаются двух и четырёхъядерными процессорами

    18:317

    Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga умеет «прятать» клавиши в режиме планшета: Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga оснащается дисплеем IPS диагональю 12,5 дюйма

    17:408

    Представлена системная плата Asus X79-Deluxe: Системная плата Asus X79-Deluxe рассчитана на процессоры в исполнении LGA2011

    16:296

    Наушники Philips Fidelio L2 ориентированы на любителей музыки: Наушники Philips Fidelio L2 оценены в 279 евро

    15:4614

    Japan Display планирует постройку новой фабрики и первичное размещение акций в 2014 году: Предполагается, что уже в этом году Japan Display начнет получать прибыль

    15:10

    Наушники Philips Fidelio M1BT оснащены интерфейсом Bluetooth 4.0: Продажи наушников Philips Fidelio M1BT в Европе же начались по цене 250 евро

    14:4812

    AVerMedia анонсирует AVerTV Hybrid Volar T2 — первый гибридный TV-тюнер с поддержкой DVB-T2: В комплект поставки AVerTV Hybrid Volar T2 входит фирменное ПО AVerTV 3D

    14:1118

    Смартфон Xiaomi Mi-3 представлен в двух вариантах: на Nvidia Tegra 4 и Qualcomm Snapdragon 800: В Китае смартфон Xiaomi Mi-3 будет стоить $327

    13:5021

    Разрешение экрана ультрабука Lenovo Yoga 2 Pro составляет 3200 х 1800 точек: Ультрабук Lenovo Yoga 2 Pro получил процессоры Haswell и ценник от $1100

    13:1647

    Ассортимент Cooler Master пополнили охлаждающие подставки для ноутбуков NotePal Comforter Air, NotePal Comforter mini, NotePal XL и CM Storm SF-17: Подставка NotePal XL оснащена 230-миллиметровым вентилятором

    12:381

    Флэшки Lexar JumpDrive V20 продаются наборами в комплекте с ручкой: Lexar комплектует флэшки JumpDrive V20 ручками

    12:176

    Флэш-накопитель Lexar JumpDrive M10 Secure с интерфейсом USB 3.0 имеет индикатор свободного места: Флэш-накопитель Lexar JumpDrive M10 Secure комплектуется ПО для шифрования информации

    11:286

    Экраны планшетов Asus MeMO Pad 8 и MeMO Pad 10 имеют разные размеры, но одинаковое разрешение: К общим чертам планшетов Asus MeMO Pad 8 (ME180A) и MeMO Pad 10 (ME102A) относится использование четырехъядерных процессоров

    10:423

    Super Talent выпускает SSD типоразмера NGFF : Накопители NGFF DX1 доступны объемом 32, 64, 128 и 256 ГБ

    10:234

    AdwCleaner v.3.002 - бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО: Бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО

    09:101

    SynWrite v.5.8 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    08:352

    Представлен широкоугольный объектив Fujinon XF23mm F1.4 R: Широкоугольный объектив Fujinon XF23mm F1.4 R предназначен для камер Fujifilm X

    08:308

    ReNamer v.5.72 - бесплатная утилита для пакетного переименования файлов: Бесплатная утилита для пакетного переименования файлов

    08:00

    Флэшки Toshiba TransMemory-EX II объемом до 128 ГБ в режиме записи развивают скорость до 205 МБ/с: Флэш-накопители Toshiba TransMemory-EX II оснащены интерфейсом USB 3.0

    08:0013

    Роутер Linksys Smart Wi-Fi Router AC1900 (EA6900) поддерживает скорости до 1300 Мбит/с: Компания Linksys представила на выставке IFA 2013 высокоскоростной маршрутизатор Wi-Fi 802.11ac

    07:3016

    Процессорный охладитель Scythe Mugen 4 PC Games Hardware Edition комплектуется двумя 120-миллиметровыми вентиляторами Glide Stream : Процессорный охладитель SCMG-4PCGH уже поступает в продажу по цене 42 евро

    07:005

    Toshiba Satellite NB15t — компактный, сенсорный ноутбук с дисплеем диагональю 11,6 дюйма: Ноутбук Toshiba Satellite NB15t станет доступен к продаже в ноябре 2013 года по цене 380 долларов

    06:558

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