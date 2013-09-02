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    2 сентября 2013

    Alcatel представила смартфоны One Touch Idol S и Idol Mini, а также планшет Evo 8 HD: Смартфон Alcatel One Touch Idol S располагает экраном IPS диагональю 4,7 дюйма

    23:234

    Планшет MSI Primo 76 поддерживает голосовую телефонию: Планшет MSI Primo 76 получил SoC Mediatek MT8389

    22:167

    3D-карты AMD Radeon R9/9000 появятся в продаже в середине октября: GPU AMD Hawaii будут представлены в конце сентября

    22:046

    Появились изображения прототипа «умных часов» Samsung Galaxy Gear с трехдюймовым экраном: Одно из назначений устройства Samsung Galaxy Gear — служить монитором здорового образа жизни

    20:5726

    Acer представила 6-дюймовый планшетофон Liquid S2, поддерживающий запись видео разрешением 4К: Acer Liquid S2 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 800

    20:5010

    Смартфон Oppo N1 получит однокристальную платформу Snapdragon 800 и поддержку карт памяти: Смартфон Oppo N1 получит чип MSM8274

    20:411

    Acer представила сразу четыре новых моноблока: DA241HL с ОС Android, а также Aspire U5-610, Aspire Z3-610 и Aspire Z3-105 под управлением Windows 8: Acer представила моноблок DA241HL с Nvidia Tegra 3 на борту

    19:274

    Смартфон Meizu MX3 представлен официально: Смартфон Meizu MX3 получил SoC Samsung Exynos 5 Octa и экран разрешением 1800 х 1080 точек

    18:2818

    StatWin v.9.01 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: Обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    17:551

    Mirillis Action! v.1.16.0 - программа для захвата видео с экрана компьютера: Программа для захвата видео с экрана компьютера

    17:20

    Планшетный ПК Acer Iconia A3 оснащается 10-дюймовым экраном IPS и четырёхъядерной SoC: Планшетный ПК Acer Iconia A3 способен автономно проигрывать видео на протяжении 11 часов

    17:125

    SUMo v.3.7.6 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    16:45

    CCEnhancer v.3.8 - утилита, расширяющая возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита, добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    16:10

    FileMenu Tools v.6.6 - сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows: Сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows

    15:35

    Накопители Apacer AH171 серии Q Zoo оснащаются интерфейсом Micro USB: Накопители Apacer AH171 выполнены в виде зверей

    15:251

    Webroot SecureAnywhere AntiVirus v.8.0.2.174 - антивирусное решение для защиты ПК от вирусов: Антивирусное решение для защиты ПК от вирусов

    15:00

    PicPick v.3.2.7 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    14:25

    GOM Player v.2.2.53 – бесплатный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    13:50

    Hitman Pro v.3.7.7 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    13:15

    Shareaza v.2.7.0.0 - P2P-клиент, позволяющий скачивать файлы популярных обменных сетей: P2P-клиент для операционных систем Windows, позволяющий вам скачивать любые файлы с некоторых популярных обменных сетей

    12:401

    AkelPad v.4.8.5 - бесплатный текстовый редактор: Небольшой бесплатный текстовый редактор

    12:05

    Появилось первое изображение планшетного компьютера Samsung Galaxy Note 12.2: Не исключено, что в Samsung Galaxy Note 12.2 будет использоваться SoC Exynos 5 Octa

    11:5573

    Устройство с программируемой встроенной кнопкой Pressy подключается в аудиоразъём (3,5 мм): Цена устройства Pressy составляет 17 долларов

    11:3417

    XMedia Recode v.3.1.7.2 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа

    11:301

    PassMark PerformanceTest v.8.0 Build 1024 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    10:55

    OpenGL Extension Viewer v.4.12 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    10:201

    Вышел новый номер журнала iТоги!: С каждым номером мы стараемся делать журнал журнала iТоги! все лучше

    10:006

    Hard Drive Inspector v.4.17 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    09:45

    Microsoft: Skype 10 лет: Сегодня кажется, что Skype всегда был в наших компьютерах и смартфонах

    09:102

    «Революционно новые модули расширения флэш-памяти» PNY StorEDGE предназначены для компьютеров Apple MacBook : Модули флэш-памяти PNY StorEDGE выпускаются объемом 64 и 128 ГБ

    09:0024

    Последние штрихи перед выпуском Windows 8.1: Антуан Леблан рассказал о тех переменах, которые принесет Windows 8.1

    08:357

    Появилось фото тестового экземпляра планшетофона Samsung Galaxy Note III : Планшетофон Galaxy Note III будет представлен 4 сентября

    08:309

    Новые функции привычных окон с Actual Window Manager 8.0: Actual Tools объявляет о выходе новой версии своей утилиты Actual Window Manager

    08:00

    Samsung компенсирует меньший срок службы синего компонента OLED увеличением его площади: Макросъемка экрана телевизора Samsung KN55S9C раскрыла один из секретов панели OLED

    08:0019

    MSI использует в моноблочном компьютере AE220 APU AMD Kabini: MSI AE220 комплектуется гибридными процессорами AMD E2-3000 и A4-5000

    07:452

    Анонсирован планшет LG G Pad 8.3: Продажи планшетов LG G Pad 8.3 стартуют в четвертом квартале

    07:3013

    Второй квартал 2013 года IBM и HP на рынке серверов завершили «ноздря в ноздрю»: По подсчетам Gartner, рынок серверов в денежном выражении за год сократился на 3,8%

    07:003

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