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    21 сентября 2010

    Seagate представила внешний жесткий диск типоразмера 2,5 дюйма объемом 1,5 ТБ:

    23:593

    MSI Wind U160 обзавелся процессором Intel Atom N550:

    23:55

    X Lossless Decoder 20100918 — декодер lossless-аудио для Mac:

    23:361

    Tinderbox 5.6.0 — обновление менеджера заметок для Mac:

    23:19

    My Living Desktop 4.8.1 — видеообои для рабочего стола Mac:

    22:29

    Apple TV может получить возможность запуска сторонних приложений:

    21:16

    Функция «Динамичное фото» камеры EXILIM EX-Z2300 служит для создания смешных движущихся изображений :

    20:591

    Macessity представила аксессуары для нового Mac mini:

    19:42

    Разрешение цифрового задника Leaf Aptus-II 12 равно 80 Мп — это мировой рекорд:

    19:322

    Две новинки Silicon Power позволяют добавить порты USB 3.0 в настольные и мобильные ПК:

    18:38

    Casio оснащает компактную камеру EXILIM EX-H20G гибридным навигатором :

    17:33

    Специалисты Pixel Qi разрабатывают семидюймовый дисплей для планшетов и электронных книг:

    17:071

    Аналитики Research and Markets назвали основой фактор, сдерживающий распространение SuperSpeed USB :

    16:104

    Универсальный объектив smc PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR не боится плохой погоды:

    14:25

    Выставка Photokina стала местом премьеры вспышек Nissin Di622 Mark II, Di866 Mark II и MF18:

    13:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.5.0.5 Pre-Release:

    13:50

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.6:

    13:25

    Поставки флэш-памяти для планшетов за год утроятся, утверждают аналитики iSuppli :

    13:12

    Резервное копирование: TurboBackup v.7.5:

    13:00

    В зеркальной камере PENTAX K-5 используется новый датчик изображения разрешением 16,28 Мп:

    12:513

    Изменения политики App Store приносят первые плоды:

    12:442

    Утилиты: Process Hacker v.2.5:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.3.1.4:

    12:10

    Обновление Google Docs предоставит возможность редактирования документов на iPad:

    11:54

    Планшет HTC: предварительные характеристики и стоимость:

    11:485

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.4.1.6:

    11:45

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.8 Build 95 Beta:

    11:20

    IBM покупает компанию Netezza за 1,7 млрд долларов:

    11:181

    Внешний накопитель Toshiba STOR.E D10 объемом до 2 ТБ оснащен двумя интерфейсами:

    10:55

    Habey BIS-6622 — один из первых мини-компьютеров на платформе Intel Atom E6xx:

    10:553

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.513:

    10:55

    Apple приобрела разработчика технологии распознавания лиц:

    10:54

    Настройщики: SetFSB v.2.3.151.117:

    10:30

    Обновление прошивки для контроллеров JMS-539/551:

    10:05

    BMW продемонстрировала аксессуары для iPad и iPhone :

    10:045

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    09:40

    AMD представила шестиядерный процессор Phenom II X6 1075T стоимостью менее $250:

    09:258

    Обновленный Acer Aspire D255 получит возможность воспроизведения видео высокой четкости:

    09:252

    Неофициальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:15

    Планшетный компьютер Mеopad MEO-T740 работает под управлением Windows CE 6.0:

    09:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 сентября):

    08:50

    HP представила три новых МФУ с поддержкой функции сетевой печати ePrint:

    08:431

    Security Update 2010-006 исправляет AFP в Snow Leopard:

    08:41

    Финансовое планирование и отчетность стали проще с Adaptive Planning 7.0:

    08:25

    “АвтоКОЛЛАЖ” v.1.25: Создавать красивые коллажи смогут все:

    08:00

    Камера Casio EXILIM EX-Z16 относится к начальному уровню:

    00:55

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