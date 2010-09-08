  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 сентября 2010

    ASUS Lamborghini VX6: технические подробности и новые фото:

    23:543

    Конвертер Buffalo пропишет в локальной сети любые устройства с интерфейсом USB:

    23:49

    Apple обновила утилиту для корпоративного конфигурирования iPhone:

    23:26

    Apple выпустила iOS 4.1 для iPhone и iPod touch:

    23:05

    Планшет HP Zeen C510 замечен отдельно от комплектного принтера:

    22:44

    Галереи снимков новых моделей iPod:

    21:541

    Acer делает ставку на планшетные ПК под управлением Android:

    21:36

    Корпуса Foxconn KS059, TLM059 и TSAA059 подойдут для домашних ПК:

    20:56

    Panasonic обновила ноутбуки Toughbook F9, N9 и S9:

    20:42

    Благодаря иску Эминема доходы музыкантов от продаж iTunes могут возрасти в несколько раз:

    20:37

    Разработка контроллеров USB 3.0 оказалась нелегким делом:

    19:4814

    Energizer представила беспроводное зарядное устройство для iPhone и BlackBerry:

    19:422

    Ноутбук Getac V200 соответствует военному стандарту MIL-STD-810G и рейтингу IP65:

    19:20

    Apple выпустила апдейт iWeb 3.0.2:

    18:48

    ZOTAC выпускает мини-ПК с интегрированным BD-приводом — ZBOX Blu-ray:

    18:37

    В 2014 году будет выпущено более 291 миллиона ноутбуков, подсчитали аналитики In-Stat:

    18:33

    Samsung делает память GDDR5 «зеленой»:

    18:16

    iFixit опубликовал репортаж о разборке нового iPod shuffle :

    17:401

    Серия корпусных вентиляторов Zalman серии ZM-Fx-FDB представлена тремя моделями:

    17:37

    ПК WEXLER.Home 902 — мечта игромана?:

    17:199

    NeoOffice 3.1.2 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X:

    16:40

    Apple уже продала 45 млн. iPod touch:

    16:28

    Toshiba привезла на IDF ноутбуки Qosmio F60 и Satellite A665 с поддержкой 3D Blu-ray:

    16:17

    APC представила три новых ИБП серии Power Saving Back-UPS Pro: BR900GI, BR1200GI и BR1500GI: Расширенные функции энергосбережения позволят пользователям сэкономить электроэнергию

    15:51

    Apple обновила Safari:

    15:29

    Микросхемы памяти Samsung moviNAND объемом 8 и 16 ГБ предназначены для смартфонов:

    14:16

    Общение в сети: Skype v.4.2.0.187:

    13:50

    Корпус Fractal Design Define XL вмещает шесть вентиляторов и десять HDD:

    13:493

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.13 Build 4734:

    13:25

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.8.155:

    13:00

    Производители системных плат связывают надежды на увеличение спроса с планами Intel:

    12:591

    Утилиты: TrueCrypt v.7.0a:

    12:35

    Основной темой IFA 2010 стала стереоскопия:

    12:182

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 3.1 Build 1000:

    12:10

    Новые GPU AMD и NVIDIA скрестят шпаги в октябре:

    11:52

    Утилиты: StatWin v.8.2.6:

    11:45

    Диагностика: Hmonitor v.4.5.1.3:

    11:20

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:55

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 сентября):

    10:05

    Антивирус Dr.Web для Android стал бесплатным:

    09:40

    Palit готовит к выпуску низкопрофильный вариант 3D-карты GeForce GTS 450:

    09:30

    CA Technologies приобретает Arcot Systems, специалиста в области технологий идентификации и защиты от мошенничества :

    09:15

    Контроллер USB 3.0 может появиться на новой системной плате Intel:

    09:001

    HP трансформирует рынок сетевых решений :

    08:50

    Игровые ноутбуки ASUS ROG G53 и G73 оснащены 3D-картами GeForce GTX 460M:

    08:30

    Panda Software: 25% всех вирусов создано для USB-устройств:

    08:25

    "Доктор Веб": Вирусные новости августа 2010 года:

    08:00

    Почему 13-дюймовый ноутбук Panasonic Toughbook 31 весит почти четыре килограмма?: Ноутбуки в усиленном исполнении Panasonic Toughbook 19 и 31 построены на платформе Intel

    08:002

    EVGA выпустит обычный и разогнанный варианты GeForce GTS 450:

    07:30

    Ноутбук ASUS U53JC-XX127V Bamboo Collection подключается к телевизору без проводов:

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018