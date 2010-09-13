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    13 сентября 2010

    Foxconn производит 90 iPhone 4 в минуту:

    22:534

    GIGABYTE представила пару 3D-карт GeForce GTS 450 с оригинальными системами охлаждения:

    21:58

    Sparkle оснащает 3D-карту Calibre X450G системой охлаждения Arctic Cooling:

    21:30

    Apple обновила драйверы принтеров для Snow Leopard:

    20:32

    C iPhone 4 можно будет осуществить FaceTime-звонок на компьютер Mac или PC:

    20:02

    C кем попытается конкурировать GeForce GTS 450?:

    19:315

    Основатель Acer сравнил продукцию Apple с мутантным вирусом, против которого пока не изобретено вакцины:

    19:246

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.09.11):

    19:15

    PNY слегка разгоняет GPU и довольно заметно — память 3D-карты GeForce GTS 450:

    19:04

    Утилиты: EarthView v.3.12.1:

    18:50

    Apple может выпустить iPad с камерой уже зимой:

    18:47

    Выпущено обновление FTP-клиента Cyberduck для Mac:

    18:39

    Ближайшие планы Samsung включают выпуск объектива системы NX для макросъемки:

    18:332

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.295:

    18:25

    Pegatron обвиняет своего работника в передаче секретной информации ASUS:

    18:21

    Новый iPod nano имеет вдвое более емкую батарею, чем у iPod shuffle, позволяет воспроизводить слайдшоу на внешнем дисплее и записывать голосовые заметки:

    18:01

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 115:

    18:00

    X Lossless Decoder 20100911 — декодер lossless-аудио для Mac:

    17:52

    IDF 2010: День зеро:

    17:451

    Palit выпускает самую быструю 3D-карту в линейке GeForce GTS 450 — GTS 450 1GB Sonic Platinum:

    17:39

    Файловые обменники: BitTorrent v.7.1 Build 21846:

    17:35

    QUO maxQ2: дорогая, но высокопроизводительная альтернатива для Mac-пользователей:

    17:161

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.1028:

    17:10

    BridgeCo обеспечит поддержку технологии Apple AirPlay в устройствах сторонних производителей:

    17:09

    Офисные приложения: EverNote v.3.5.6.2848:

    16:453

    Оригинальный кулер и повышенные частоты 3D-карты Colorful450-1024M D5 OC:

    16:44

    Things 1.4.2 — новая версия популярного менеджера задач для Mac:

    16:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    16:20

    ZOTAC повысила тактовые частоты двух карт на базе GeForce GTS 450:

    16:01

    CD/DVD: Alcohol v.2.0.1.2031:

    15:55

    QNAP перевела сетевые накопители серии Turbo NAS Pro+ на процессор Intel Atom D525:

    15:31

    MacFamilyTree 6.0.4 — новая версия генеалогического ПО для Mac:

    15:30

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 119:

    15:30

    Резервное копирование: Dropbox v.0.8.105 Exp:

    15:051

    Работу антенны iPhone 4 теперь можно оценить более наглядно :

    15:012

    Контроллер Fujitsu MB86E50 предназначен для внешних массивов RAID с интерфейсом USB 3.0:

    14:54

    Мультимедиа: FairStars CD Ripper v.1.33:

    14:40

    Sparkle оснащает GeForce GTS 450 пассивной системой охлаждения:

    14:35

    CopyPaste Pro 2.3.2 — утилита для управления буфером обмена в Mac OS X:

    14:31

    Утилиты: Glary Utilities v.2.28.0.1011:

    14:15

    Luna SST и 3 in 1 Microdock — акустические системы для iPod:

    14:00

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.60:

    13:501

    Acer готовит новое устройство на базе Android: Liquid Metal:

    13:35

    Благодаря оригинальной системе охлаждения 3D-карта MSI N450GTS Cyclone холоднее референсной на 17°C:

    13:263

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2011.11.03:

    13:25

    Приложение Nike+ GPS для iPhone позволяет контролировать спортивные упражнения без дополнительных датчиков:

    13:21

    1Password 3.4.1 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    13:18

    Длительность демонстрационных роликов iTunes Store не была увеличена из-за разногласий со звукозаписывающей индустрией:

    13:04

    Утилиты: WindowsGuard v.7.3.6:

    13:00

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 13/09/2010:

    12:35

    Sigma предупредила о несовместимости своих объективов с камерами Sony α33 и α55: Производитель будет помечать «правильные» объективы специальной наклейкой

    12:31

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 13\09\2010:

    12:10

    Default Folder X 4.3.10 — новая версия утилиты для улучшения окон Open/Save в Mac OS X:

    12:09

    Mitsubishi начинает продажи «конструктора» для создания больших экранов OLED:

    12:0810

    Утилиты: TeraCopy v.2.2 Beta:

    11:45

    Утилиты: SideSlide v.3.0.00 Beta 5:

    11:20

    ClamXav 2.0.7 — антивирусный сканер для Mac:

    11:03

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.8.4.2 Build 0909:

    10:551

    Samyang привезет на Photokina светосильный объектив с фокусным расстоянием 35мм:

    10:47

    Speed Download 5.2.20 — новая версия менеджера загрузок для Mac:

    10:39

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:30

    Неофициальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    10:05

    Lite-On IT подтверждает рост популярности компактных оптических накопителей:

    09:43

    Неофициальные драйверы ForceWare v.260.52 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 сентября):

    09:15

    EIZO выпускает новый дисплей на матрице *VA — FORIS FS2331:

    09:00

    Apple поменяет в iPhone 5 чипы Infineon на Qualcomm?:

    08:555

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 по 12 сентября 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 13 сентября 2010 года):

    08:25

    EVGA анонсирует три варианта 3D-карты GTS 450:

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 сентября 2010 года):

    08:00

    Представлена 3D-карта NVIDIA GeForce GTS 450:

    08:003

    В Microsoft устроили похороны iPhone:

    07:26

    Графическая карта MSI N480GTX Lightning будет стоить $550:

    07:00

    ARM объединила усилия с Dolby и Ittiam, чтобы научить свои процессоры декодировать многоканальный звук:

    06:00

    VLC поможет воспроизводить на iPad видео в DivX и других форматах :

    03:52

    AMD покажет APU Zacate в деле:

    03:1810

    Базовый вариант NVIDIA GeForce GTS 450 стоит $130:

    01:403

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