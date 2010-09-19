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    19 сентября 2010

    Веб-сайт Apple получил механизм Express Lane для облегчения получения помощи пользователями Mac и других продуктов компании :

    23:581

    По следам IDF 2010: необычный трансформируемый нетбук Dell Inspiron Duo:

    23:10

    MSI CX413: ноутбук классической серии на платформе AMD:

    22:55

    По следам IDF 2010: настольная и мобильная версия процессора Sandy Bridge – часть 2:

    20:45

    По следам IDF 2010: настольная и мобильная версия процессора Sandy Bridge – часть 1:

    20:155

    Представлены объективы Samsung 20mm F2.8 и Samsung 20-50mm F3.5-5.6 ED для камер системы NX:

    19:30

    G Tablet – еще один планшетный компьютер ViewSonic:

    17:02

    LaCie Wireless Space поддерживает беспроводную связь Wi-Fi:

    14:52

    Настройки камеры Samsung NX100 можно менять кольцом на объективе:

    13:00

    В 23-дюймовом мониторе HP 2310e используется подсветка на белых светодиодах:

    12:002

    Анонсирован объектив Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC:

    11:451

    Объем миниатюрного внешнего HDD Packard Bell Go равен 750 ГБ:

    11:00

    Акустическая система Greensound Frazil изготовлена из стекла:

    10:451

    Концентратор Arctic Hub имеет продуманное расположение портов USB:

    10:20

    Основой одноплатного компьютера XPedite5530 стал двухъядерный процессор Freescale QorIQ P2020:

    10:00

    Targus представляет трио охлаждающих подставок для ноутбуков: HD3 Gaming Chill Mat, Travel Chill Mat и Lap Chill Mat in Silver:

    09:09

    Аналитики GfK отметили интерес покупателей к камерам со сменными объективами:

    09:00

    Контроллеры питания Renesas предназначены для планшетов на платформе Oak Trail:

    08:00

    Твердотельный накопитель PowerDrive-LSI PCIe SSD записывает данные со скоростью 1,5 ГБ/с:

    07:003

    Наушники Ultrasone комплектуются двумя кабелями:

    06:00

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