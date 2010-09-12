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    12 сентября 2010

    Кембриджские ученые создали память типа WORM со сверхмалым энергопотреблением:

    14:402

    Президент Nikon сказал, что компания работает над фотокамерой нового типа:

    14:107

    В американском университете открыта библиотека без бумажных книг:

    13:223

    Acer разрабатывает ноутбук с двумя экранами и виртуальной клавиатурой:

    13:001

    AMD представила первую профессиональную 3D-карту с поддержкой шести мониторов: ATI FirePro V9800:

    11:365

    Ноутбуки MSI FR600 и FX600 поддерживают технологию Intel Wireless Display:

    11:04

    ViewSonic MB-P702 играет роль электронной книги и проигрывателя видео высокой четкости :

    10:15

    Планшет с двумя 14-дюймовыми экранами, позиционируемый как электронная книга, выйдет до конца года:

    09:533

    Zotac готовит к выпуску разогнанную 3D-карту GeForce GTS 450 AMP! Edition:

    09:273

    Фотографии коммуникатора на базе Windows Phone 7 — Samsung GT-i8700:

    09:002

    В неттопе Acer Aspire Revo 3700 процессор Intel Atom соседствует с GPU NVIDIA ION:

    08:00

    Представлен процессор ARM Cortex-A15 MPCore, рассчитанный на тактовую частоту до 2,5 ГГц:

    07:001

    Специалисты RFaxis создали первый в мире кремниевый усилитель мощности, работающий на частоте 5 ГГц:

    06:00

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