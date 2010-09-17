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    17 сентября 2010

    Стартовали продажи обновленных ноутбуков HP Pavilion dm3t:

    23:55

    Камера Nikon D7000: новый сенсор, новый процессор, новая система АФ и новый экспонометр:

    20:554

    IDF 2010: в Boxee Box используется однокристальная система с ядром Intel Atom:

    19:55

    Computicator — новая попытка объединить архитектуры x86 и ARM в одном компьютере: В гибридном компьютере CUPP Computing x86-совместимый процессор соседствует с процессором ARM

    18:532

    Японские исследователи передали ключ для квантовой криптографии на рекордное расстояние:

    18:301

    Новый внешний HDD Memorex упрощает резервное копирование фотографий:

    18:04

    ASRock Vision 3D 135B – компактный ПК с поддержкой NVIDIA 3D Vision и тремя портами USB 3.0:

    17:39

    Rolsen выпускает 6-дюймовую электронную книгу REB-601:

    16:571

    IDF 2010: Gemtek представила прототип «медиафона» на базе ОС MeeGo:

    16:541

    Audyssey выпустила Bluetooth-аудиосистему с доком для iPhone:

    16:42

    IDF 2010: по мнению Intel, недолговечность SSD сильно преувеличена:

    15:46

    ZOTAC представила версию GeForce GTX 460 с двумя гигабайтами видеопамяти:

    15:442

    В Microsoft работают над приложениями для iPad:

    15:40

    XtremeMac Tango TRX — беспроводная акустическая система для iPhone и iPad:

    14:59

    TGT оснастит разогнанную 3D-карту GeForce GTX 480 системой охлаждения с тремя вентиляторами:

    14:54

    Бывший вице-президент Palm будет совершенствовать MeeGo для Nokia:

    14:54

    В состязании, устроенном AMD, APU Zacate положил Intel Core i5 на обе лопатки:

    14:377

    Помпа из СВО Swiftech серии H20-X20 Edge доступна в виде самостоятельного изделия:

    13:49

    Apple выпустила Pro Applications Update 2010-02:

    13:28

    E-5 — новый флагман линейки цифровых зеркальных камер Olympus:

    13:25

    Архиваторы: PeaZip v.3.3:

    13:00

    IDF 2010: производитель рассказал, как правильно разгонять процессоры Intel Core i7-900 XE:

    12:50

    A Better Finder Rename 8.67 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    12:50

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.6.4.0:

    12:35

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.4.0:

    12:10

    В серии вентиляторов Scythe Slip Stream 120 PWM появляется высокооборотная модель с ШИМ:

    11:50

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.4.5:

    11:45

    Базовая спецификация PCI Express 3.0 должна быть готова к ноябрю:

    11:27

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.16.0:

    11:20

    iTubeX 7.8 для Mac загружает видео с веб-страниц:

    11:17

    Объем сменных картриджей Imation RDX достигает терабайта:

    11:121

    Разгон: AI Suite II v.1.00.29:

    10:551

    Новая прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    10:30

    IDF 2010: однокристальная система для бытовой электроники Intel Atom CE4200 :

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 сентября):

    10:05

    В супермаркетах Best Buy продажи iPad сократили реализацию ноутбуков на 50%:

    10:04

    Dr.Web Enterprise Suite 6.0: новая версия главного бизнес-продукта от «Доктор Веб»:

    09:40

    Тачскрины для iPad будет изготавливать еще одна компания:

    09:19

    Microsoft: Internet Explorer 9 - первая публичная бета-версия:

    09:151

    Новое имя на рынке блоков питания — PowerColor и аппараты мощностью до 1 кВт:

    09:05

    NVIDIA: Parallel Nsight для Visual Studio 2010 и до 300% ускорения в библиотеках инструментов CUDA :

    08:50

    BitDefender выпускает утилиту удаления ZBot:

    08:25

    «КОРУС Консалтинг» запускает онлайн-сервис «Кабинет бухгалтера»:

    08:00

    Lian Li просит $539 за корпус PC-V2120X :

    08:00

    Apple выпустила первую бета-версию iOS 4.2, с поддержкой iPad:

    07:06

    Apple выпустила бета-версию Mac OS X 10.6.5 Build 10H542:

    01:42

    Sony VAIO Z13: дорогие, но высокопроизводительные ноутбуки на платформе Intel Calpella:

    00:05

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