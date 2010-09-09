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    9 сентября 2010

    Магнитные подшипники самого большого вентилятора компании GELID Solutions. WING 14 UV Blue:

    22:554

    Nikon Coolpix S8100 получила датчик изображения с обратной засветкой и десятикратный трансфокатор:

    22:151

    Microsoft рассказала о некоторых новшествах Office for Mac 2011:

    21:53

    С конвейера Logitech сошло 100 миллионов беспроводных мышей:

    20:08

    В серию внешних накопителей Buffalo MiniStation HD-PCTU2 вошли модели объемом до 640 ГБ:

    19:10

    Carl Zeiss выпустит объективы Compact Prime CP.2, подходящие для камер системы Micro Four Thirds:

    18:032

    Анонсирована зеркальная камера PENTAX K-r:

    17:116

    «Информатик» представляет новую  версию многофункциональной системы проверки правописания ОРФО 2010:

    16:39

    Настройщики: SuperRam v.6.9.6.2010:

    16:20

    Настройщики: Throttle v.6.9.6.2010:

    15:55

    Основой платы VIA EPIA-M850 Mini-ITX стал чипсет VIA VX900:

    15:40

    Настройщики: PCMedik v.6.9.6.2010:

    15:30

    iMovie 1.1 для iOS работает на новом iPod touch:

    15:19

    Настройщики: PCBoost v.4.9.6.2010:

    15:05

    GlacialTech AC090N — блок питания для ноутбуков с выходной мощностью 90 Вт:

    14:552

    iPod touch 4G все-таки не имеет вибросигнала, его объем ОЗУ — вдвое меньший, чем у iPhone 4, а в дисплее не используется IPS-матрица:

    14:447

    Настройщики: GameGain v.2.9.6.2010:

    14:40

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.13:

    14:15

    В охлаждающих подставках Xilence A640 и M620 используются 140-миллиметровые вентиляторы:

    14:08

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 9104:

    13:501

    LG Flatron E2360V и E2260V: тонкие мониторы со светодиодной подсветкой и прозрачной «ножкой»:

    13:354

    TI упрощает разработку решений, использующих электросеть как канал связи:

    13:30

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.5 Build 350:

    13:25

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.6.0.4.45:

    13:00

    MSI Wind Top AE2420 – высокопроизводительный моноблочный ПК на платформе Intel Calpella:

    12:59

    Первые 35-долларовые планшеты будут отгружены заказчику в январе:

    12:511

    Диагностика: Auslogics System Information v.2.0.4.45:

    12:35

    В Samsung опасаются, что падение спроса на ПК приведет к перепроизводству DRAM:

    12:23

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.3.1.3:

    12:10

    Началась регистрация на конференцию «Платформа 2011»:

    12:07

    SMSC предлагает первую в отрасли технологию подключения мониторов по USB 3.0:

    12:033

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.7:

    11:45

    ASUS использует марку Lamborghini для обозначения беспроводной мыши:

    11:201

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.3.7:

    11:20

    Начат прием заказов на планшет eLocity A7 на платформе NVIDIA Tegra 2 с ОС Android 2.2:

    10:552

    Антивирусы: Avast! v.5.0.677:

    10:55

    VIA Technologies до конца года начнет выпуск двухъядерного процессора, в 2011 году представит четырехъядерный:

    10:34

    Графика: XnView v.1.97.7:

    10:30

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.3.30:

    10:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.259.39 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:40

    Неофициальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:15

    У Samsung готовы инженерные образцы процессора Saratoga: Создан первый в мире 32-нанометровый мобильный ARM-процессор с пониженным энергопотреблением

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 сентября):

    08:50

    ЛК: 180 000 попыток в час зайти на порносайты:

    08:253

    Aladdin: защищенное ПО на флэшке:

    08:00

    Популярность iPad убивает не только нетбуки, считает аналитик UBS :

    08:0017

    Камера Nikon COOLPIX S80 оснащена дисплеем OLED и может распознать до 12 лиц в кадре:

    07:00

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