  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 сентября 2010

    Cirago CST6000 — еще один внешний жесткий диск с поддержкой USB 3.0:

    23:47

    Motorola Droid R2-D2 — смартфон для джедаев: Motorola Droid R2-D2 — смартфон для джедаев

    23:27

    Pixelmator 1.6.1 — обновление графического редактора для Mac:

    23:121

    Acer оснастила ноутбук Aspire 5745DG 3D-экраном:

    22:14

    Mozilla не планирует выпуск Firefox для iPhone :

    21:52

    Acer анонсировала моноблочные компьютеры Aspire Z3100 и Z5700:

    21:18

    Apple выпустила бета-версии iOS 4.2 и iTunes 10.1:

    21:13

    Тим Кук не собирается покидать Apple ради HP:

    19:00

    Apple Remote 2.0 позволяет управлять новой приставкой Apple TV с iPad и iPhone:

    18:29

    Kno разрабатывает планшет с одним экраном:

    17:491

    VLC Media Player 1.1.4.1 — новая версия медиаплеера для Mac:

    17:46

    Новинки Patriot Memory позволяют рационально распорядиться отсеками типоразмера 5,25 дюйма:

    17:463

    Прошивка новой модели Apple TV подтверждает возможность появления новых модификаций iPhone 4:

    17:242

    Основой системных плат Foxconn A88GA и A88GA-S является чипсет AMD 880G:

    16:15

    Seagate предлагает первый в отрасли NAS объемом 12 ТБ с четырьмя отсеками :

    15:42

    Устройство для чтения и записи карт памяти Silicon Power ALL IN ONE имеет встроенный кабель USB:

    15:161

    Windows Phone 7 все-таки будет представлена 11 октября?:

    14:53

    Официальный клиент Google Voice вскоре может появиться в App Store:

    14:50

    Представлены самые быстрые CF-карты компании Kingston: CompactFlash Ultimate 600x:

    14:50

    Глава Freescale говорит, что смартбуки еще могут взять свое:

    14:451

    OnyX 2.1.8 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    14:35

    Члены технологического альянса IBM опровергают слухи о проблемах с HKMG:

    14:12

    Частоты 3D-карты POV/TGT GeForce GTS 450 Charged значительно повышены:

    14:10

    Tilera раскрывает подробности 100-ядерного 64-битного процессора TILE-Gx100:

    13:38

    Новая модель iPad может быть оснащена портом Mini-USB :

    13:252

    Производители жидкокристаллических панелей рассчитывают на хороший спрос в будущем году :

    13:011

    Пополнение в ряду мониторов NEC с IPS-панелью: MultiSync PA231W:

    13:007

    TSMC скоро столкнется с последствиями сокращения заказов на выпуск GPU, полагает аналитик: Сокращение заказов на GPU приведет к уменьшению загрузки мощностей TSMC на 25%, полагает аналитик

    12:39

    Беспроводная гарнитура Logitech Wireless Headset F540 может быть подключена к трем источникам сразу :

    12:03

    Foremay оснащает SSD интерфейсом SATA 6 Гбит/с:

    11:37

    Pixel Qi предлагает 10-дюймовый дисплей, потребляющий 1,5 Вт, в виде самостоятельного изделия:

    11:113

    Интернет и сети: Networx v.5.13:

    10:55

    Nikon все же выйдет на рынок беззеркальных камер со сменными объективами, и довольно скоро:

    10:452

    Графика: JetPhoto Studio v.4.9.5:

    10:30

    Первый адаптер USB 3.0 для Mac Pro подвергся мини-тестированию :

    10:17

    На сайте Intel появилась информация о процессорах Core i3-380M, Core i5-460M, Pentium P6100 и P6200:

    10:14

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.58:

    10:05

    Кодеки: Windows Essentials Codec Pack v.3.1:

    09:40

    Компоненты нового iPod nano стоят втрое ниже его розничной цены :

    09:165

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 сентября):

    08:50

    Office for Mac 2011 поступит в продажу 26 октября:

    08:48

    Выпуск шестой версии Dr.Web для Mac OS X — теперь с поддержкой 64-битных ОС :

    08:25

    Panda Software: «Радужный» червь в Twitter:

    08:00

    EarthDesk 5.5 – карта Земли на рабочем столе Mac OS X:

    07:32

    Sennheiser выпустила i-версии шести моделей наушников:

    01:148

    Компактная камера GE PJ1 оснащена встроенным проектором:

    01:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018