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    23 сентября 2010

    Монитор BenQ BL2400PT оснащен ЖК-панелью типа VA:

    21:49

    Объектив Samyang V-DSLR 8 mm F3.5 Aspherical IF MC Fish-eye CS совместим с устройствами контроля фокуса:

    21:17

    Защищенная фотокамера Ricoh G700 обзавелась поддержкой беспроводной связи:

    20:40

    Freescale покупает разработчика графических интерфейсов:

    19:35

    Модуль GR Lens A12 28mm F2.5 предназначен для камеры Ricoh GXR:

    18:35

    Продажи смартфона Samsung Wave в Европе перешагнули миллионный рубеж:

    18:23

    NVIDIA собирается выпускать новые версии Tegra ежегодно:

    17:57

    В Европе стартовали продажи ноутбуков ASUS B53, покупателям предложены три модификации:

    17:27

    Представлен стереоскопический объектив для камер Panasonic LUMIX G:

    16:283

    В ноутбуке Toshiba Qosmio X500 используется GPU NVIDIA GeForce GTX 460M с 1,5 ГБ памяти:

    15:40

    Amazon дает пользователям Kindle способ улучшить работу web-браузера:

    15:302

    Toshiba добавляет в ноутбуки поддержку 4G WiMAX:

    15:00

    Гибридная камера Panasonic LUMIX DMC-GH2 оснащена сенсорным экраном :

    14:30

    Скорость серийной съемки Olympus E-5 можно повысить обновлением «прошивки» объективов: Выпущена новая версия встроенного программного обеспечения трех объективов ZUIKO DIGITAL

    14:00

    Новинка Nexcopy позволяет создавать 31 копию флэш-накопителя одновременно :

    12:30

    Новый инструмент упрощает разработку встраиваемых систем на платформе AMD:

    12:072

    Основой монитора LaCie 324i стала панель типа P–IPS :

    09:153

    Стереоскопический дисплей Hyundai W243S оценен производителем в $1860:

    09:10

    Камера Leica M9 Titanium — специальное издание с ценой, нескромной даже для Leica :

    08:00

    В серию внешних жестких дисков Toshiba Canvio Basics вошли модели объемом от 320 до 750 ГБ:

    07:00

    Samsung SDI рассчитывает стать крупнейшим мировым поставщиком аккумуляторных батарей:

    06:00

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