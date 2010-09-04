  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 сентября 2010

    NVIDIA рассчитывает вернуть первенство с помощью новых GPU:

    18:196

    Buffalo анонсирует внешний привод с поддержкой 3D Blu-ray:

    16:224

    Полноразмерные наушники Creative HQ-1600 рассчитаны на длительное ношение :

    16:06

    Acer делает нетбук Aspire One D255 «счастливым»:

    15:07

    GLOBALFOUNDRIES обнародовала планы освоения норм 22 и 20 нм:

    14:46

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.472.53:

    14:40

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.80:

    14:151

    Кулер Zalman VF3000F для карт GeForce GTX465, GTX470 и GTX480 поступил в свободную продажу:

    14:00

    Графика: JetPhoto Studio v.4.9.2:

    13:50

    Редакторы: RJ TextEd v.6.70:

    13:25

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.7.03:

    13:00

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.0.4.235:

    12:35

    Samsung экспериментирует с обводами корпусов в мобильных компьютерах серий NF и SF:

    12:323

    Чистильщики: Baku v.4.1.3896:

    12:10

    На IFA 2010 показана акустическая система soundscience rockus:

    12:02

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.76:

    11:45

    Представлен ноутбук с 3D-экраном HP ENVY 17 3D:

    11:446

    Утилиты: SideSlide v.3.0.00 Beta 4:

    11:20

    Устройства HP с webOS 2.0 на подходе — разработчики уже получили доступ к SDK:

    11:08

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.09.02):

    10:55

    Медиаплееры: Songbird v.1.8.0:

    10:30

    Общение в сети: Digsby Build 82 Beta:

    10:05

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.6:

    09:40

    Разгон: MSI Afterburner v.2.0.0:

    09:15

    Уточнена информация о выходе электронной книги Acer LumiReader на европейский рынок :

    09:002

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 сентября):

    08:50

    Компания PingWin Software расширяет партнерские отношения с Mandriva.Ru :

    08:25

    VMware представляет «облачную» платформу приложений - VMware vFabric:

    08:00

    Sony обновляет линейку электронных книг Reader, слегка повышая цены:

    08:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018