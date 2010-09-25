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    25 сентября 2010

    Первый коммуникатор на базе ОС Android получил преемника: T-Mobile G2:

    22:012

    Satellite L635 Kids’ PC — Toshiba пробует превратить обычный ноутбук в детский:

    18:443

    Новый 7-дюймовый iPad может быть похож на iPhone 4:

    16:40

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.4.4.0:

    13:00

    Apple обновила iWork для iPad:

    12:58

    Диспетчеры закачек: HiDownload v.7.93:

    12:35

    Виртуальные машины: VMware Workstation v.7.1.2 Build 301548:

    12:10

    Разрешение цифрового задника Hasselblad CFV-50 равно 50 Мп:

    12:02

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.205:

    11:45

    Контрактные цены на флэш-память типа NAND продолжат снижаться в четвертом квартале:

    11:33

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.29:

    11:20

    Lensbaby представила переходник, обеспечивающий наклон объектива, для камер Micro Four Thirds и Sony NEX :

    11:131

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.10.2.365:

    10:55

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 сентября):

    10:05

    Начат прием заказов на электронную книгу Bookeen Cybook Orizon с экраном производства SiPix:

    10:01

    Microsoft: 20 миллионов за 100 дней начали работать с Office Web Apps:

    09:40

    Microsoft и Temenos продемонстрировали высокие результаты специализированного решения для крупных банков :

    09:15

    Paragon представляет быструю технологию доступа к файловым системам в Linux:

    08:50

    NVIDIA ускоряет разработку OpenCV приложений с помощью GPU :

    08:251

    Конвертеры: PDF Metamorphosis .Net v.5.0.9:

    08:00

    Oracle планирует купить «производителя микросхем» — это будет AMD, NVIDIA, IBM?:

    01:257

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