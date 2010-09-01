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    1 сентября 2010

    Total Finder для Mac расширяет возможности Finder:

    23:39

    Corsair дебютирует на рынке игровых гарнитур с моделью HS1 :

    22:581

    Easy RAR Recovery 1.0 — для повреждённых RAR-архивов:

    22:49

    Things 1.4 — новая версия популярного менеджера задач для Mac:

    20:57

    Монитор Samsung P2770FH со временем реакции пикселя 1 мс поддерживает Full HD:

    20:32

    MSI подготовила к выпуску 3D-карту GeForce GTX 460 Hawk с системой охлаждения Twin FrozR II:

    20:17

    Apple не ожидает от новой версии Apple TV большого успеха :

    19:042

    Компоненты новых iPod засветились в видеороликах на YouTube:

    18:03

    GLOBALFOUNDRIES представила инструмент для разработки 28-нанометровых микросхем:

    17:40

    NVIDIA разрабатывает чипсет, объединяющий функции южного моста и GPU:

    17:09

    В конце сентября может быть выпущен iPhone 4 с модифицированной антенной:

    16:362

    Несмотря на миниатюризацию iPod nano, Apple не прекратит выпуск iPod shuffle:

    16:131

    В линейке «электронных книг» BenQ nReader появится модель с цветным экраном R100:

    16:00

    D&S стала вторым сертифицированным производителем разъемов для кабелей Micro HDMI:

    15:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1693:

    15:551

    M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm f4.8-6.7 — самый компактный в мире сменный объектив с ЭФР 600 мм:

    15:302

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.5.0.2 Final:

    15:30

    Нетбук Packard Bell dot SE тоже получил двухъядерный процессор Intel Atom N550:

    15:18

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 218:

    15:05

    Игровые модули памяти ADATA XPG Gaming Series DDR3-1333G рассчитаны на напряжение 1,35 В:

    14:52

    Logitech представляет новые портативные колонки - с проводами и без:

    14:471

    Утилиты: RunScanner v.2.0.0.50:

    14:40

    Редакторы: AkelPad v.4.4.7:

    14:15

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.08.29:

    13:50

    Недорогой телеобъектив M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 представлен официально:

    13:38

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 01/09/2010:

    13:25

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 01\09\2010:

    13:00

    Флагманская компактная фотокамера Nikon P7000 дебютирует 8 сентября:

    12:414

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.4.0.0.3:

    12:35

    Утилиты: Process Monitor v.2.92:

    12:10

    Тестовые приложения: HD Tune Pro v.4.60:

    11:45

    Утилиты: StatWin v.8.2.5:

    11:20

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    10:55

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    10:30

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    10:05

    Colorful разгоняет GeForce GTX 460 до 900 МГц:

    10:00

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.259.47 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 сентября):

    09:15

    Электронная книга Sharper Image Literati оснащена семидюймовым цветным экраном :

    09:004

    Обновление компонентов в продуктах Dr.Web 6.0 для рабочих станций Windows:

    08:50

    Самая тихая мышь в мире Thanko Silent Mouse стала еще более тихой и беспроводной :

    08:441

    Вышел новый комплект с камерой Olympus PEN E-P2 или как продать крышку для объектива за 50 евро:

    08:30

    Aladdin обновляет сертифицированную версию Secret Disk 4:

    08:25

    ViewSonic официально представила планшет ViewPad 7:

    08:135

    InfoWatch и Lumension выпустили совместное решение для защиты конфиденциальных данных:

    08:00

    До конца года выйдет новый компьютер Commodore PC64 :

    08:006

    Миниатюрный сенсор OmniVision OV9740 поддерживает съемку видео в формате 720p:

    07:00

    Apple проведет прямую видеотрансляцию представления новых iPod:

    04:36

    HP оснащает двухъядерным процессором нетбук Mini 5103, на очереди — другие модели:

    01:03

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