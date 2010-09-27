  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 сентября 2010

    Стали известны подробные характеристики видеоускорителей AMD Radeon HD 6700:

    21:5514

    Total Finder 1.0 для Mac расширяет возможности Finder:

    19:06

    Verbatim увеличивает емкость карт памяти SD до 64 ГБ благодаря формату SDXC:

    18:302

    Sony модернизировала начинку ноутбуков VAIO E, VAIO F и моноблочного компьютера VAIO L:

    18:25

    В процессорном кулере Xigmatek LOKI SD963 используется технология прямого контакта тепловых трубок с ЦП:

    17:391

    WhatRoute 1.10.0 для Mac — утилита для диагностики подключения к Интернету:

    17:13

    Новый список характеристик планшета HP Slate опровергает некоторые спецификации, объявленные ранее:

    16:598

    Acer обновила ноутбуки серии TimelineХ:

    16:16

    Вышло обновление Навител для iPhone:

    15:091

    Acer оснастила ноутбук видеокартой ATI Mobility Radeon HD 5850 с 2 ГБ видеопамяти:

    14:205

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.4.6:

    13:50

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.8.0.0.5:

    13:25

    Synergy 4.4.5 для Mac — управление iTunes из строки меню:

    13:23

    Знакомимся с прототипом системной платы для Sandy Bridge с микросхемой NVIDIA NF200: ECS P67H2-A:

    13:221

    Настройщики: WinXP Manager v.7.0.2:

    13:00

    Мультимедиа: MP3tag v.2.46c Beta:

    12:35

    Графика: SView5 v.3.18:

    12:10

    Apple выпустила обновление iTunes 10.0.1:

    11:47

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.10.1.0:

    11:45

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.10.1:

    11:201

    Виртуальные машины: VMware Player v.3.1.2 Build 301548:

    10:55

    Обновление прошивки для USB3-контроллеров Nec:

    10:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:401

    Внешний оптический привод Sony BDX-S500U записывает однослойные диски BD-R на скорости 6X :

    09:30

    Apple — вторая компания в мире по уровню рыночной капитализации:

    09:2823

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 сентября):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 сентября 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 сентября 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 сентября 2010 года):

    08:00

    Galaxy готовит к выпуску очень необычный вариант GeForce GTX 460 с 2 ГБ памяти:

    07:30

    Представлена среднеформатная камера Hasselblad H4D-31 :

    07:00

    В ближайшие два года Sony обещает выпустить семь объективов для камер NEX-5 и NEX-3:

    02:28

    Pegatron начнет производство CDMA-модели iPhone в ноябре:

    01:401

    Ведущее число вспышки Metz mecablitz 44 AF-1 digital равно 44:

    00:23

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018