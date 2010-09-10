  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 сентября 2010

    Mouse Computer не устояла и также представила свой Android-планшет:

    23:502

    Pentax Optio RS1000 – компактная камера со сменными панелями:

    22:55

    Super Talent оснащает накопители с интерфейсом USB 3.0 кэш-памятью:

    22:19

    Плата TB-6S-LX150T-GB-R для слота PCI Express поддерживает технологию CameraLink PoCL:

    21:53

    HP против того, чтобы бывший глава компании работал в Oracle, и подает на него в суд:

    21:08

    Замечена видеокарта на базе GPU Barts из семейства AMD Radeon HD 6ХХХ:

    21:002

    MSI ориентирует ноутбуки GX660 и GT660 на любителей компьютерных игр:

    20:321

    Samsung перейдет в наступление на рынке AMOLED в 2011 году — объем выпуска продукции возрастет в десять раз :

    19:571

    Корпуса Lian Li Mini-Q PC-Q09 и PC-Q09F рассчитаны на системные платы типоразмера Mini-ITX:

    18:171

    Sony собирается расширить производство датчиков изображения:

    17:40

    Apple разрешила создание приложений для iPhone с помощью Flash и других сторонних инструментальных средств :

    16:16

    Samsung выбирает, на что бы потратить 25 миллиардов долларов:

    15:351

    Минимальный уровень шума вентиляторов Spire BlueStar достигает значения 10 дБА:

    15:30

    Линейку компактных камер Nikon возглавила модель COOLPIX P7000:

    15:103

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.10 (Stable):

    14:40

    HTC Desire автоматически обновится до Android 2.2 :

    14:37

    LG готовит четыре новых монитора на панели типа IPS:

    14:15

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.10.7:

    14:15

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.4.5.0.2:

    13:50

    ASUS запускает собственный сервис «облачной» печати:

    13:25

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.54:

    13:25

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.5 Build 4740:

    13:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.7.1.58:

    12:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.01.06:

    12:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.54:

    11:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2253 Beta:

    11:20

    Apple обновила драйверы принтеров Brother для Snow Leopard:

    11:15

    SMSC планирует интегрировать контроллеры флэш-памяти, Ethernet и USB 3.0 в одной микросхеме:

    11:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 сентября):

    10:55

    Вышла новая версия антивируса по подписке Outpost AV Service:

    10:30

    Carbon Copy Cloner 3.3.4 для Mac — утилита для клонирования дисков и резервирования данных:

    10:20

    Система шифрования Check Point Media Encryption сертифицирована по стандарту безопасности Common Criteria EAL4+:

    10:05

    Apple Peel 520 превращает iPod touch в телефон:

    09:442

    CA IT Client Manager r12.5: полный набор инструментов для автоматизации физических и виртуальных рабочих мест:

    09:40

    Новые словари серии «Словари XXI века»:

    09:15

    Корпусный вентилятор Evercool Cross Flow System Cooler выглядит непривычно:

    09:003

    «1С-Битрикс» выпускает SaaS-решение «Корпоративный портал в аренду»:

    08:50

    Qualcomm отложила запуск однокристальной системы Snapdragon QSD8672, работающей на частоте 1,5 ГГц, на один квартал:

    08:35

    Проблемы в работе антенны iPhone 4 влияют на уровень продаж:

    08:271

    Сервис-провайдеры получают канал продаж услуг Microsoft BPOS на платформе Parallels Automation:

    08:25

    Adobe представляет Adobe Flash Media Server 4:

    08:00

    Продажи объектива smc PENTAX DA 35mm F2.4 AL начнутся в октябре:

    08:003

    NTFS-3G 2010.8.8 для Mac OS X позволяет записывать данные на диски NTFS:

    07:531

    Специалисты IDT первыми объединили в одной микросхеме силовую «обвязку» ЖК-панели:

    07:00

    Samsung собирается продать 10 миллионов планшетов Galaxy Tab, однако сможет ли?:

    00:155

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018