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    14 сентября 2010

    Suitcase Fusion 3 14.0.3 обновление менеджера шрифтов для Mac:

    23:15

    Фотографии четырех новинок Nikon накануне премьеры: камера D7000, вспышка и два объектива:

    23:05

    IDF 2010: системная плата Intel DP67BG Extreme:

    22:23

    Первая оценка производительности Radeon HD 6350 Caicos:

    21:072

    Избыток батарей для ноутбуков может привести к падению цен:

    20:341

    IDF 2010: процессор Sandy Bridge:

    19:28

    Contactizer Pro 3.8.8 — обновление менеджера персональной информации для Mac:

    19:27

    В 3D-карте ASUS ENGTS450 DirectCU применена технология прямого контакта:

    19:15

    IDF 2010, день первый: ключевое выступление Дади Перлмуттера:

    18:544

    LG выпускает смартфоны серии Optimus на новейшей версии ОС Android:

    17:473

    IDF 2010: планшеты на базе Intel Atom:

    17:351

    Acer выпустит три планшета разного размера с ОС Android 3.0 :

    16:381

    Планшеты не помешают электронным книгам, уверены аналитики In-Stat:

    15:551

    IDF 2010: основой планшета OpenPeak стала платформа Moorestown:

    15:37

    Утилиты: FastCopy v.2.03:

    15:30

    USB-накопитель Silicon Power Unique 530 имеет мягкий корпус в спортивном стиле:

    15:21

    Google Voice все же может появиться на iPhone:

    15:16

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.9:

    15:05

    У нетбука Packard Bell dot s есть кнопка доступа к социальным сетям:

    15:031

    Самая доступная электронная книга — ECTACO jetBook mini:

    14:453

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.09.13:

    14:40

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 165:

    14:15

    IDF 2010: технология WiDi в действии:

    14:08

    Утилиты: Parted Magic v.5.5:

    13:50

    Galaxy оснащает разогнанные 3D-карты серии GTS 450 съемными вентиляторами:

    13:43

    Графика: Blender v.2.54b:

    13:25

    IDF 2010: системные платы Gigabyte на наборе системной логики Intel P67:

    13:15

    Motorola готовит влагозащищенный Android-коммуникатор DEFY:

    13:10

    Мультимедиа: Reaper v.3.68:

    13:00

    Право выпускать диски BD-R DL 6x объемом 50 ГБ получил первый производитель не из Японии:

    12:37

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.77:

    12:35

    Утилиты: Process Hacker v.2.4:

    12:10

    IDF 2010: эксклюзивная фотография Ocosmos OCS1 — первого MID на базе Oak Trail:

    12:011

    До начала конференции ISDEF'2010 осталось две недели:

    11:49

    Утилиты: Calibre v.0.7.18:

    11:45

    Флагман уходит под воду: анонсирован выпуск подводного бокса для Nikon Coolpix P7000:

    11:41

    Термопаста ARCTIC MX-4 не вызовет короткого замыкания при неаккуратности пользователя:

    11:272

    Утилиты: goScreen v.7.0.2.351:

    11:20

    IDF 2010, день первый: ключевое выступление Пола Отеллини:

    11:00

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.2.6:

    10:55

    Общение в сети: AIM v.7.3.12.3:

    10:30

    TomTom предоставляет владельцам автонаборов для iPhone бесплатные адаптеры для iPhone 4:

    10:12

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.60:

    10:05

    Gainward разгоняет GPU 3D-карты GTS 450 1GB GS-GLH до 930 МГц:

    10:00

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.45:

    09:40

    Cocktail 4.7.7 — утилита для обслуживания Mac OS X:

    09:31

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    09:151

    Обновление прошивки для контроллеров JMS-539/551:

    08:50

    Ресивер Denon AVR-4311CI получит поддержку Apple AirPlay посредством обновления firmware:

    08:508

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 сентября):

    08:25

    Обновление файлового монитора в продуктах Dr.Web 5.0 для Windows:

    08:00

    Sharkoon оснащает интерфейсом USB 3.0 корпуса для внешних HDD типоразмера 2,5 дюйма:

    08:00

    Microsoft закончила разработку Office for Mac 2011. На очереди — релиз:

    07:23

    Leadtek постаралась сделать 3D-карту WinFast GTS 450 Extreme похожей на гоночную машину:

    07:00

    На 70% устройств с Android установлена ОС версии 2.x:

    01:063

    DisplayLink предлагает свой вариант подключения мониторов по USB 3.0:

    00:45

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