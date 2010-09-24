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    24 сентября 2010

    Flickery 1.9.1.6 для Mac — обновление клиента сервиса flickr:

    23:57

    Тайваньские разработчики предложили производителям планшетов альтернативу Intel WiDi:

    23:55

    Apple выпустит MacBook с дисплеем 11,6 дюйма?:

    23:40

    iStat Menus 3.10 — утилита системного мониторинга для Mac OS X:

    23:35

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.11 — утилита для настройки Mac OS X:

    23:10

    Transmit 4.1.2 — новая версия популярного FTP-клиента для Mac:

    22:52

    Ноутбук Dell с поддержкой объемного изображения появится в октябре:

    21:58

    Apple выпустила ПО для поддержки 27-дюймовых мониторов LED Cinema Display:

    21:25

    Флэш-накопитель ADATA USB S007 имеет водонепроницаемый и ударопрочный корпус:

    21:05

    Plex 0.9.0.21 — обновление медиацентра для Mac:

    20:32

    Oracle представила 16-ядерный серверный процессор SPARC T3:

    20:281

    Marvell ARMADA 628 — первый трехъядерный процессор с архитектурой ARM и встроенной поддержкой USB 3.0:

    19:505

    USBfever продает универсальную док-станцию для iPhone с USB-хабом :

    19:422

    Первыми в семействе APU Zacate будут модели E240 и E350:

    18:39

    AMD тоже уменьшает прогноз на третий квартал, ссылаясь на падение спроса на ноутбуки:

    17:192

    Изучаем характеристики и фото коммуникатора на базе Windows Phone 7 — HTC 7 Trophy:

    16:33

    Изготовление Apple MacBook с диагональю экрана 11,6 дюйма улучшит показатели Quanta Computer?:

    15:223

    Клавиатура SteelSeries Shift имеет сменные блоки, рассчитанные на популярные игры:

    14:52

    Aptina дебютирует на рынке датчиков изображения для зеркальных камер с моделью разрешением 16 Мп:

    14:48

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.0.8:

    14:40

    Диагностика: Speccy v.1.05.183:

    14:15

    Билл Гейтс является самым богатым американцем по версии Forbes:

    13:592

    Бум нетбуков прошел, поставщики хотят поднять цены на ЖК-панели для этих устройств:

    13:571

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.14:

    13:50

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.14.0.177:

    13:25

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.8.1.0.1607:

    13:00

    Samsung начинает выпуск мобильных модулей памяти объемом 8 ГБ на 40-нанометровых чипах DDR3:

    12:48

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.1.4:

    12:35

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.3 Final:

    12:102

    Запись: BurnAware v.3.06:

    11:45

    Камера Leica V-Lux 2 оснащена 24-кратным трансфокатором:

    11:42

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.8:

    11:20

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.4.1.5:

    10:55

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.2.0.4:

    10:30

    3D-карта KFA2 GeForce GTX 480 LTD OC Anarchy разогнана в заводских условиях:

    10:263

    Планшет Malata SMB-A1011 на платформе Tegra 2 разочаровывает при первом же знакомстве:

    10:0510

    Обновление ПО для сетевых накопителей Synology:

    10:05

    Объектив Samyang AE 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC для камер Nikon получил встроенный процессор:

    09:46

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 сентября):

    09:40

    Dr.Web Office Shield 6.0: новое лицо, новые возможности:

    09:15

    NVIDIA PhysX и mental images iray ускоряют создание работ в Autodesk 3ds Max 2011 :

    08:501

    Онлайн-версия руководства пользователя QNAP Turbo NAS:

    08:25

    Восстановление файлов: Easy Word Recovery v.1.0:

    08:00

    Камера начального уровня Pentax LS1000 имеет режим съемки видео высокой четкости:

    08:00

    Eurotech Catalyst TC — одно из первых решений на процессорах серии Intel Atom E6xx:

    07:001

    По следам IDF 2010: Intel рассказала о платформе для медицинских планшетов:

    00:15

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